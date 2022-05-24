Росія запровадила санкції проти 154 членів британської Палати лордів

Міністерство закордонних справ Росії включило до санкційного списку 154 лордів британського парламенту у відповідь на санкції проти російських сенаторів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці на сторінці МЗС РФ.

"У відповідь на прийняте в березні урядом Великої Британії рішення про внесення до санкційного списку майже всього складу ради федерації федеральних зборів РФ на основі взаємності запроваджуються персональні обмеження щодо 154 членів Палати лордів британського парламенту", - сказано в заяві.

Зазначається, що внесені до санкційного списку особи, яким відтепер закрито в'їзд до Росії "зробили безпосередній внесок у випрацювання антиросійських санкційних заходів Лондона, націлених на створення умов для політичної ізоляції Росії та руйнування її економіки, використали свій авторитет для нагнітання антиросійської істерії у Великій Британії, потурали русофобському політичному курсу британських консерваторів".

Також повідомляється, що роботу над розширенням російського "стоп-листа" буде продовжено.

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