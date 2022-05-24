УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10054 відвідувача онлайн
Новини
2 059 36

Росія запровадила санкції проти 154 членів британської Палати лордів

палата,лордов

Міністерство закордонних справ Росії включило до санкційного списку 154 лордів британського парламенту у відповідь на санкції проти російських сенаторів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється у фейсбуці на сторінці МЗС РФ.

"У відповідь на прийняте в березні урядом Великої Британії рішення про внесення до санкційного списку майже всього складу ради федерації федеральних зборів РФ на основі взаємності запроваджуються персональні обмеження щодо 154 членів Палати лордів британського парламенту", - сказано в заяві.

Зазначається, що внесені до санкційного списку особи, яким відтепер закрито в'їзд до Росії "зробили безпосередній внесок у випрацювання антиросійських санкційних заходів Лондона, націлених на створення умов для політичної ізоляції Росії та руйнування її економіки, використали свій авторитет для нагнітання антиросійської істерії у Великій Британії, потурали русофобському політичному курсу британських консерваторів".

Також повідомляється, що роботу над розширенням російського "стоп-листа" буде продовжено.

Читайте також: "Ми не зупинимося, поки Україна не переможе": Велика Британія запровадила нові санкції проти російських авіакомпаній

Автор: 

Велика Британія (5563) парламент (2364) росія (65002) санкції (11790)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+23
Ці 154 лорди вже ніколи не побачать Задріщінська Зажопінська Мухасранська....
показати весь коментар
24.05.2022 20:15
+14
показати весь коментар
24.05.2022 20:15
+13
глисти забороняють людям відвідувати їх купу лайна, в якій вони існують (хотів сказати живуть, але до кацапів це не можливо застосувати).
показати весь коментар
24.05.2022 20:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ці 154 лорди вже ніколи не побачать Задріщінська Зажопінська Мухасранська....
показати весь коментар
24.05.2022 20:15 Відповісти
І навіть не відвідають сиктивкар, рязань, або ще якусь срань. Біда...
показати весь коментар
24.05.2022 20:30 Відповісти
По ходу лорди не зможуть пригнати з рашки і "ладу каліну"...
Оце засада!
показати весь коментар
24.05.2022 22:46 Відповісти
показати весь коментар
24.05.2022 20:15 Відповісти
глисти забороняють людям відвідувати їх купу лайна, в якій вони існують (хотів сказати живуть, але до кацапів це не можливо застосувати).
показати весь коментар
24.05.2022 20:16 Відповісти
показати весь коментар
24.05.2022 20:23 Відповісти
Лорды в Ахере!!!
И где теперь им отдыхать.
показати весь коментар
24.05.2022 20:18 Відповісти
показати весь коментар
24.05.2022 20:18 Відповісти
Куди тепер лордам їздити відпочивати?
Їх дітям вже не жити всратій мокшанії.
Тепер лорди повинні зробити свій хід - показати як їм пофіг на санкції та знайти десь автолайно типу лади і заї.енити його в щент. Головне знайти...
показати весь коментар
24.05.2022 20:18 Відповісти
макаки вводят санкции против своих дрессировщиков!!!)))
показати весь коментар
24.05.2022 20:19 Відповісти
британский парламент, обиделся, теперь не сможет каждое лето свой отпуск проводить в росии
показати весь коментар
24.05.2022 20:21 Відповісти
На лазурном побережье Баренцева моря
показати весь коментар
24.05.2022 20:30 Відповісти
А не махнуть ли нам на Обь или Енисей! (лорды)
показати весь коментар
24.05.2022 22:47 Відповісти
Що так мєлко ! Давай всю Британію кацап !
показати весь коментар
24.05.2022 20:23 Відповісти
Цікаво - у якому банку РФ англійські лорди зберігають свої гроші?
показати весь коментар
24.05.2022 20:26 Відповісти
Не понял.....
Они шо.... На своих активах, любовниках и детях крест поставили?
показати весь коментар
24.05.2022 20:27 Відповісти
Ржу
показати весь коментар
24.05.2022 20:30 Відповісти
показати весь коментар
24.05.2022 20:34 Відповісти
Кацапські морди і англійські лорди. Полярно протилежні субстанції.
показати весь коментар
24.05.2022 20:37 Відповісти
Ох і довбой@би.
показати весь коментар
24.05.2022 20:37 Відповісти
Ну фсё...
Накрылся медным тазом долгожданный отдых в Сочи для британских лордов...
Беда. И шо им теперь делать?
показати весь коментар
24.05.2022 20:44 Відповісти
Лорды не смогут порыбачить на Клязьме
показати весь коментар
24.05.2022 20:45 Відповісти
а почему бы не запретить британию росиянам, а? слабо?
показати весь коментар
24.05.2022 20:51 Відповісти

показати весь коментар
24.05.2022 21:11 Відповісти
Они уже экскурсию в мавзолей забронировали,а вы их так жёстко.
показати весь коментар
24.05.2022 21:22 Відповісти
показати весь коментар
24.05.2022 21:24 Відповісти
показати весь коментар
24.05.2022 21:37 Відповісти
Це звучить як кажуть самі кацапи НЄЛЄПО.
показати весь коментар
24.05.2022 21:53 Відповісти
Аборигены вводять санкции
показати весь коментар
24.05.2022 21:55 Відповісти
Ни грамма ягеля британцам!!
показати весь коментар
24.05.2022 21:59 Відповісти
І лопухів для туалету
показати весь коментар
24.05.2022 22:07 Відповісти
Вот эта была абидна
показати весь коментар
24.05.2022 22:08 Відповісти
Клоуны
показати весь коментар
24.05.2022 22:35 Відповісти
С таким же успехом они могли ввести санкции против 154 уборщиц Букингемского дворца.
показати весь коментар
24.05.2022 23:34 Відповісти
И правильно! А то ишь, повадились лорды в Россию. Проходу от них нету
показати весь коментар
25.05.2022 07:47 Відповісти
показати весь коментар
25.05.2022 10:02 Відповісти
 
 