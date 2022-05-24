Кулеба обратился к иностранным компаниям: Россия узаконивает государственное рейдерство
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал иностранные компании немедленно покинуть российский рынок при принятии госдумой РФ в первом чтении законопроекта о внешней администрации.
Об этом идет речь в заявлении МИД, передает Цензор.НЕТ.
Министерство проинформировало, что сегодня госдума РФ в первом чтении приняла проект закона №104796-8 "О внешней администрации по управлению организацией", которым позволит назначение внешней администрации для предприятий, имеющих по меньшей мере 25% иностранного капитала.
Ведомство подчеркнуло, что если документ превратится в закон, то все крупные международные акционеры окажутся под угрозой потерять свои инвестиции и собственность в России.
Также подчеркивается, что, по сути, законопроект предоставляет государству неограниченные возможности воздействия на субъектов хозяйствования, имеющих в составе иностранного бенефициара, позволяет провести скрытую национализацию предприятий с иностранным капиталом в ручном режиме.
"Россия давно отказалась от каких-либо правил, принятых в мире. Теперь они готовятся распространить свои варварские практики на иностранный бизнес. Предложенный законопроект по сути узаконивает государственное рейдерство", - заявил Кулеба.
"После его принятия любая иностранная компания окажется под угрозой потери собственности в мгновение ока. Я обращаюсь к международным бизнесам, которые до сих пор работают на российском рынке, и еще раз упорно призываю: выходите из России, пока не поздно. Это последний шанс спасти не только вашу репутацию, но и просто вашу собственность", – заявил глава МИД.
Министерство акцентировало, что законопроект противоречит не только международным договорам, подписанным РФ, но и нормам и принципам конституции самой России, запрещающей произвольное отчуждение собственности государством.
"Хочу повторить своевременное и выгодное предложение Президента Зеленского для иностранных компаний, которые Россия выдавливает со своего рынка: переносите бизнес в Украину. Мы предоставим лучшие условия и доступ к крупному европейскому рынку. У нас вы никогда не будете переживать, что наутро можете проснуться без своего бизнеса, потому что так решили в кремле", – подчеркнул глава украинской дипломатии.
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" Хочу повторити вчасну та вигідну пропозицію Президента Зеленського для іноземних компаній, які Росія вичавлює зі свого ринку: переносьте бізнес до України. Ми надамо найкращі умови та доступ до великого європейського ринку. У нас ви ніколи не будете переживати, що на ранок можете прокинутися без свого бізнесу, бо так вирішили в кремлі"- хахах, РЕАЛЬНО? вы прокурора САП назначить не можете 2 с половиной года , кто ж вам поверит и принесёт бизнес в Украину?
Осталось немного - лишь бы Украина выстояла.
молимся.
Мавзолейные бараны...вам пора на свалку истории...вместе с вашей Совковой Помойкой...