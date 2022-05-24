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Новости Война
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Кулеба обратился к иностранным компаниям: Россия узаконивает государственное рейдерство

кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал иностранные компании немедленно покинуть российский рынок при принятии госдумой РФ в первом чтении законопроекта о внешней администрации.

Об этом идет речь в заявлении МИД, передает Цензор.НЕТ.

Министерство проинформировало, что сегодня госдума РФ в первом чтении приняла проект закона №104796-8 "О внешней администрации по управлению организацией", которым позволит назначение внешней администрации для предприятий, имеющих по меньшей мере 25% иностранного капитала.

Ведомство подчеркнуло, что если документ превратится в закон, то все крупные международные акционеры окажутся под угрозой потерять свои инвестиции и собственность в России.

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Также подчеркивается, что, по сути, законопроект предоставляет государству неограниченные возможности воздействия на субъектов хозяйствования, имеющих в составе иностранного бенефициара, позволяет провести скрытую национализацию предприятий с иностранным капиталом в ручном режиме.

"Россия давно отказалась от каких-либо правил, принятых в мире. Теперь они готовятся распространить свои варварские практики на иностранный бизнес. Предложенный законопроект по сути узаконивает государственное рейдерство", - заявил Кулеба.

"После его принятия любая иностранная компания окажется под угрозой потери собственности в мгновение ока. Я обращаюсь к международным бизнесам, которые до сих пор работают на российском рынке, и еще раз упорно призываю: выходите из России, пока не поздно. Это последний шанс спасти не только вашу репутацию, но и просто вашу собственность", – заявил глава МИД.

Министерство акцентировало, что законопроект противоречит не только международным договорам, подписанным РФ, но и нормам и принципам конституции самой России, запрещающей произвольное отчуждение собственности государством.

"Хочу повторить своевременное и выгодное предложение Президента Зеленского для иностранных компаний, которые Россия выдавливает со своего рынка: переносите бизнес в Украину. Мы предоставим лучшие условия и доступ к крупному европейскому рынку. У нас вы никогда не будете переживать, что наутро можете проснуться без своего бизнеса, потому что так решили в кремле", – подчеркнул глава украинской дипломатии.

бизнес (1620) россия (95413) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+11
Минфин США сообщил, что не продлевает лицензию, позволявшую России до сих пор производить выплаты для обслуживания внешнего долга. Кайфушка закончится 25 мая в 07:01 Мск. Маленьких лебедей не будет. Товарищ Дефолт надевает п...ц какую пачку проблем.
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24.05.2022 22:59
+6
Особливо сподобалося це
" Хочу повторити вчасну та вигідну пропозицію Президента Зеленського для іноземних компаній, які Росія вичавлює зі свого ринку: переносьте бізнес до України. Ми надамо найкращі умови та доступ до великого європейського ринку. У нас ви ніколи не будете переживати, що на ранок можете прокинутися без свого бізнесу, бо так вирішили в кремлі"- хахах, РЕАЛЬНО? вы прокурора САП назначить не можете 2 с половиной года , кто ж вам поверит и принесёт бизнес в Украину?
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24.05.2022 23:16
+6
в принципе чем больше таких законов принимает россия тем более проявляется бандитская сущьность бадитов у росийской власти. это же классические бандиты
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24.05.2022 23:19
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Минфин США сообщил, что не продлевает лицензию, позволявшую России до сих пор производить выплаты для обслуживания внешнего долга. Кайфушка закончится 25 мая в 07:01 Мск. Маленьких лебедей не будет. Товарищ Дефолт надевает п...ц какую пачку проблем.
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24.05.2022 22:59 Ответить
Ех, кулепа, нічого ти не здатен донести, нікого не здатен будеш переконати, допоки твоїм куратором залишатиметься ЄрЗе.
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24.05.2022 23:10 Ответить
Що пропонуєш?
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24.05.2022 23:40 Ответить
поміняти
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24.05.2022 23:53 Ответить
як?
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24.05.2022 23:57 Ответить
Ну, ти ж в числі інших 73/43%зебілів заявляв "сметьом". Давай, йди.
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25.05.2022 01:33 Ответить
Ти мене з кимось сплутав.
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25.05.2022 01:52 Ответить
Хто злив Херсон?
https://www.youtube.com/watch?v=FPE244ptIoQ&t=272s Хто злив Херсон? - YouTube
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24.05.2022 23:13 Ответить
Особливо сподобалося це
" Хочу повторити вчасну та вигідну пропозицію Президента Зеленського для іноземних компаній, які Росія вичавлює зі свого ринку: переносьте бізнес до України. Ми надамо найкращі умови та доступ до великого європейського ринку. У нас ви ніколи не будете переживати, що на ранок можете прокинутися без свого бізнесу, бо так вирішили в кремлі"- хахах, РЕАЛЬНО? вы прокурора САП назначить не можете 2 с половиной года , кто ж вам поверит и принесёт бизнес в Украину?
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24.05.2022 23:16 Ответить
Не могут назначить своего "в доску', как черт баканов и все остальные Венедиктова
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25.05.2022 06:42 Ответить
Ця "кайфушка" врятує рашкi 200 млрд доларів. Вони вже давно кредити не беруть, а зараз віддавати не будуть. Не та радість.
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24.05.2022 23:18 Ответить
в принципе чем больше таких законов принимает россия тем более проявляется бандитская сущьность бадитов у росийской власти. это же классические бандиты
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24.05.2022 23:19 Ответить
рф в агонии.
Осталось немного - лишь бы Украина выстояла.
молимся.
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24.05.2022 23:57 Ответить
Дальше уже - некуда ‼️Только ядерную бомбу осталось ‼️Рашисты заходят настолько далеко , насколько им позволяли коррумпированные и трусливые международные лидеры и всевозможные организации‼️Сколько десятилетий закрывали глаза на преступления - бомбежки Грозного, Алеппо , химическое оружие , полоний , теракты ,убийства ,захват чужих территорий …………
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25.05.2022 06:54 Ответить
США запретили России обслуживать внешний госдолг.
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25.05.2022 00:11 Ответить
Кабзда рабZee ... Дєфольт и распаж мавзолейной помойки путлера-ведмедчука...два кума соорудувшие войну сядут в Гаагу... навечно...
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25.05.2022 03:22 Ответить
Опыты с обезьянами проводил в дохлом сссре профессор Иванов в городе Сухуми...с него срисовал образ профессора Преображенского Михаил Булгаков...так и появилось 'Собачье cердце...
Мавзолейные бараны...вам пора на свалку истории...вместе с вашей Совковой Помойкой...
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25.05.2022 07:53 Ответить
 
 