Кулеба обратился к иностранным компаниям: Россия узаконивает государственное рейдерство

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал иностранные компании немедленно покинуть российский рынок при принятии госдумой РФ в первом чтении законопроекта о внешней администрации.

Об этом идет речь в заявлении МИД, передает Цензор.НЕТ.

Министерство проинформировало, что сегодня госдума РФ в первом чтении приняла проект закона №104796-8 "О внешней администрации по управлению организацией", которым позволит назначение внешней администрации для предприятий, имеющих по меньшей мере 25% иностранного капитала.

Ведомство подчеркнуло, что если документ превратится в закон, то все крупные международные акционеры окажутся под угрозой потерять свои инвестиции и собственность в России.

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Также подчеркивается, что, по сути, законопроект предоставляет государству неограниченные возможности воздействия на субъектов хозяйствования, имеющих в составе иностранного бенефициара, позволяет провести скрытую национализацию предприятий с иностранным капиталом в ручном режиме.

"Россия давно отказалась от каких-либо правил, принятых в мире. Теперь они готовятся распространить свои варварские практики на иностранный бизнес. Предложенный законопроект по сути узаконивает государственное рейдерство", - заявил Кулеба.

"После его принятия любая иностранная компания окажется под угрозой потери собственности в мгновение ока. Я обращаюсь к международным бизнесам, которые до сих пор работают на российском рынке, и еще раз упорно призываю: выходите из России, пока не поздно. Это последний шанс спасти не только вашу репутацию, но и просто вашу собственность", – заявил глава МИД.

Министерство акцентировало, что законопроект противоречит не только международным договорам, подписанным РФ, но и нормам и принципам конституции самой России, запрещающей произвольное отчуждение собственности государством.

"Хочу повторить своевременное и выгодное предложение Президента Зеленского для иностранных компаний, которые Россия выдавливает со своего рынка: переносите бизнес в Украину. Мы предоставим лучшие условия и доступ к крупному европейскому рынку. У нас вы никогда не будете переживать, что наутро можете проснуться без своего бизнеса, потому что так решили в кремле", – подчеркнул глава украинской дипломатии.