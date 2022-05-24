Кулеба звернувся до іноземних компаній: Росія узаконює державне рейдерство
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав іноземні компанії негайно залишити російський ринок після ухвалення держдумою РФ у першому читанні законопроєкту про зовнішню адміністрацію.
Про це йдеться у заяві МЗС, передає Цензор.НЕТ.
Міністерство поінформувало, що сьогодні держдума РФ в першому читанні прийняла проєкт закону № 104796-8 "Про зовнішню адміністрацію з управління організацією", яким дозволить призначення зовнішньої адміністрації для підприємств, які мають щонайменше 25% іноземного капіталу.
Відомство наголосило, що якщо документ перетвориться на закон, всі великі міжнародні акціонери опиняться під загрозою втратити свої інвестиції та власність у Росії.
Також підкреслюється, що, по суті, законопроєкт надає державі необмежені можливості впливу на суб’єктів господарювання, що мають у складі іноземного бенефіціара, дозволяє провести приховану націоналізацію підприємств з іноземним капіталом у ручному режимі.
"Росія давно відмовилася від будь-яких правил, прийнятих у світі. Тепер вони готуються розповсюдити свої варварські практики на іноземний бізнес. Запропонований законопроєкт, по суті, узаконює державне рейдерство", - заявив Кулеба.
"Після його ухвалення будь-яка іноземна компанія опиниться під загрозою втрати власності в одну мить. Я звертаюся до міжнародних бізнесів, які досі працюють на російському ринку, і ще раз наполегливо закликаю: виходьте з Росії, поки не пізно. Це останній шанс врятувати не лише вашу репутацію, але і просто вашу власність", – заявив очільник МЗС.
Міністерство акцентувало, що законопроєкт суперечить не лише міжнародним договорам, підписаним РФ, а й нормам та принципам конституції самої Росії, яка забороняє свавільне відчуження власності державою.
"Хочу повторити вчасну та вигідну пропозицію Президента Зеленського для іноземних компаній, які Росія вичавлює зі свого ринку: переносьте бізнес до України. Ми надамо найкращі умови та доступ до великого європейського ринку. У нас ви ніколи не будете переживати, що на ранок можете прокинутися без свого бізнесу, бо так вирішили в кремлі", – підкреслив глава української дипломатії.
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" Хочу повторити вчасну та вигідну пропозицію Президента Зеленського для іноземних компаній, які Росія вичавлює зі свого ринку: переносьте бізнес до України. Ми надамо найкращі умови та доступ до великого європейського ринку. У нас ви ніколи не будете переживати, що на ранок можете прокинутися без свого бізнесу, бо так вирішили в кремлі"- хахах, РЕАЛЬНО? вы прокурора САП назначить не можете 2 с половиной года , кто ж вам поверит и принесёт бизнес в Украину?
Осталось немного - лишь бы Украина выстояла.
молимся.
Мавзолейные бараны...вам пора на свалку истории...вместе с вашей Совковой Помойкой...