Кулеба звернувся до іноземних компаній: Росія узаконює державне рейдерство

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав іноземні компанії негайно залишити російський ринок після ухвалення держдумою РФ у першому читанні законопроєкту про зовнішню адміністрацію.

Про це йдеться у заяві МЗС, передає Цензор.НЕТ.

Міністерство поінформувало, що сьогодні держдума РФ в першому читанні прийняла проєкт закону № 104796-8 "Про зовнішню адміністрацію з управління організацією", яким дозволить призначення зовнішньої адміністрації для підприємств, які мають щонайменше 25% іноземного капіталу.

Відомство наголосило, що якщо документ перетвориться на закон, всі великі міжнародні акціонери опиняться під загрозою втратити свої інвестиції та власність у Росії.

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Також підкреслюється, що, по суті, законопроєкт надає державі необмежені можливості впливу на суб’єктів господарювання, що мають у складі іноземного бенефіціара, дозволяє провести приховану націоналізацію підприємств з іноземним капіталом у ручному режимі.

"Росія давно відмовилася від будь-яких правил, прийнятих у світі. Тепер вони готуються розповсюдити свої варварські практики на іноземний бізнес. Запропонований законопроєкт, по суті, узаконює державне рейдерство", - заявив Кулеба.

"Після його ухвалення будь-яка іноземна компанія опиниться під загрозою втрати власності в одну мить. Я звертаюся до міжнародних бізнесів, які досі працюють на російському ринку, і ще раз наполегливо закликаю: виходьте з Росії, поки не пізно. Це останній шанс врятувати не лише вашу репутацію, але і просто вашу власність", – заявив очільник МЗС.

Міністерство акцентувало, що законопроєкт суперечить не лише міжнародним договорам, підписаним РФ, а й нормам та принципам конституції самої Росії, яка забороняє свавільне відчуження власності державою.

"Хочу повторити вчасну та вигідну пропозицію Президента Зеленського для іноземних компаній, які Росія вичавлює зі свого ринку: переносьте бізнес до України. Ми надамо найкращі умови та доступ до великого європейського ринку. У нас ви ніколи не будете переживати, що на ранок можете прокинутися без свого бізнесу, бо так вирішили в кремлі", – підкреслив глава української дипломатії.