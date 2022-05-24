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Кулеба звернувся до іноземних компаній: Росія узаконює державне рейдерство

кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав іноземні компанії негайно залишити російський ринок після ухвалення держдумою РФ у першому читанні законопроєкту про зовнішню адміністрацію.

Про це йдеться у заяві МЗС, передає Цензор.НЕТ.

Міністерство поінформувало, що сьогодні держдума РФ в першому читанні прийняла проєкт закону № 104796-8 "Про зовнішню адміністрацію з управління організацією", яким дозволить призначення зовнішньої адміністрації для підприємств, які мають щонайменше 25% іноземного капіталу.

Відомство наголосило, що якщо документ перетвориться на закон, всі великі міжнародні акціонери опиняться під загрозою втратити свої інвестиції та власність у Росії.

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Також підкреслюється, що, по суті, законопроєкт надає державі необмежені можливості впливу на суб’єктів господарювання, що мають у складі іноземного бенефіціара, дозволяє провести приховану націоналізацію підприємств з іноземним капіталом у ручному режимі.

"Росія давно відмовилася від будь-яких правил, прийнятих у світі. Тепер вони готуються розповсюдити свої варварські практики на іноземний бізнес. Запропонований законопроєкт, по суті, узаконює державне рейдерство", - заявив Кулеба.

"Після його ухвалення будь-яка іноземна компанія опиниться під загрозою втрати власності в одну мить. Я звертаюся до міжнародних бізнесів, які досі працюють на російському ринку, і ще раз наполегливо закликаю: виходьте з Росії, поки не пізно. Це останній шанс врятувати не лише вашу репутацію, але і просто вашу власність", – заявив очільник МЗС.

Міністерство акцентувало, що законопроєкт суперечить не лише міжнародним договорам, підписаним РФ, а й нормам та принципам конституції самої Росії, яка забороняє свавільне відчуження власності державою.

"Хочу повторити вчасну та вигідну пропозицію Президента Зеленського для іноземних компаній, які Росія вичавлює зі свого ринку: переносьте бізнес до України. Ми надамо найкращі умови та доступ до великого європейського ринку. У нас ви ніколи не будете переживати, що на ранок можете прокинутися без свого бізнесу, бо так вирішили в кремлі", – підкреслив глава української дипломатії.

Автор: 

бізнес (1974) росія (65002) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+11
Минфин США сообщил, что не продлевает лицензию, позволявшую России до сих пор производить выплаты для обслуживания внешнего долга. Кайфушка закончится 25 мая в 07:01 Мск. Маленьких лебедей не будет. Товарищ Дефолт надевает п...ц какую пачку проблем.
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24.05.2022 22:59
+6
Особливо сподобалося це
" Хочу повторити вчасну та вигідну пропозицію Президента Зеленського для іноземних компаній, які Росія вичавлює зі свого ринку: переносьте бізнес до України. Ми надамо найкращі умови та доступ до великого європейського ринку. У нас ви ніколи не будете переживати, що на ранок можете прокинутися без свого бізнесу, бо так вирішили в кремлі"- хахах, РЕАЛЬНО? вы прокурора САП назначить не можете 2 с половиной года , кто ж вам поверит и принесёт бизнес в Украину?
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24.05.2022 23:16
+6
в принципе чем больше таких законов принимает россия тем более проявляется бандитская сущьность бадитов у росийской власти. это же классические бандиты
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24.05.2022 23:19
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Минфин США сообщил, что не продлевает лицензию, позволявшую России до сих пор производить выплаты для обслуживания внешнего долга. Кайфушка закончится 25 мая в 07:01 Мск. Маленьких лебедей не будет. Товарищ Дефолт надевает п...ц какую пачку проблем.
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24.05.2022 22:59 Відповісти
Ех, кулепа, нічого ти не здатен донести, нікого не здатен будеш переконати, допоки твоїм куратором залишатиметься ЄрЗе.
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24.05.2022 23:10 Відповісти
Що пропонуєш?
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24.05.2022 23:40 Відповісти
поміняти
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24.05.2022 23:53 Відповісти
як?
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24.05.2022 23:57 Відповісти
Ну, ти ж в числі інших 73/43%зебілів заявляв "сметьом". Давай, йди.
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25.05.2022 01:33 Відповісти
Ти мене з кимось сплутав.
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25.05.2022 01:52 Відповісти
Хто злив Херсон?
https://www.youtube.com/watch?v=FPE244ptIoQ&t=272s Хто злив Херсон? - YouTube
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24.05.2022 23:13 Відповісти
Особливо сподобалося це
" Хочу повторити вчасну та вигідну пропозицію Президента Зеленського для іноземних компаній, які Росія вичавлює зі свого ринку: переносьте бізнес до України. Ми надамо найкращі умови та доступ до великого європейського ринку. У нас ви ніколи не будете переживати, що на ранок можете прокинутися без свого бізнесу, бо так вирішили в кремлі"- хахах, РЕАЛЬНО? вы прокурора САП назначить не можете 2 с половиной года , кто ж вам поверит и принесёт бизнес в Украину?
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24.05.2022 23:16 Відповісти
Не могут назначить своего "в доску', как черт баканов и все остальные Венедиктова
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25.05.2022 06:42 Відповісти
Ця "кайфушка" врятує рашкi 200 млрд доларів. Вони вже давно кредити не беруть, а зараз віддавати не будуть. Не та радість.
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24.05.2022 23:18 Відповісти
в принципе чем больше таких законов принимает россия тем более проявляется бандитская сущьность бадитов у росийской власти. это же классические бандиты
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24.05.2022 23:19 Відповісти
рф в агонии.
Осталось немного - лишь бы Украина выстояла.
молимся.
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24.05.2022 23:57 Відповісти
Дальше уже - некуда ‼️Только ядерную бомбу осталось ‼️Рашисты заходят настолько далеко , насколько им позволяли коррумпированные и трусливые международные лидеры и всевозможные организации‼️Сколько десятилетий закрывали глаза на преступления - бомбежки Грозного, Алеппо , химическое оружие , полоний , теракты ,убийства ,захват чужих территорий …………
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25.05.2022 06:54 Відповісти
США запретили России обслуживать внешний госдолг.
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25.05.2022 00:11 Відповісти
Кабзда рабZee ... Дєфольт и распаж мавзолейной помойки путлера-ведмедчука...два кума соорудувшие войну сядут в Гаагу... навечно...
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25.05.2022 03:22 Відповісти
Опыты с обезьянами проводил в дохлом сссре профессор Иванов в городе Сухуми...с него срисовал образ профессора Преображенского Михаил Булгаков...так и появилось 'Собачье cердце...
Мавзолейные бараны...вам пора на свалку истории...вместе с вашей Совковой Помойкой...
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25.05.2022 07:53 Відповісти
 
 