Срочник Нацгвардии сбил второй российский самолет за месяц
23 мая срочник Нацгвардии уничтожил боевой штурмовик российских оккупантов Су-25 "Грач". Это второй меткий выстрел бойца по вражескому самолету за месяц.
Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии, передает Цензор.НЕТ.
"Два точных выстрела – минус два вражеских самолета.
23 мая во время выполнения боевых задач в Запорожской области, военнослужащий срочной службы Национальной гвардии Украины, уже второй раз за месяц нанес непоправимые потери врагу.
Точным выстрелом нацгвардиец уничтожил боевой штурмовик оккупантов "СУ-25" "Грач".
Своими профессиональными, решительными и взвешенными действиями боец сохранил жизнь многих наших соотечественников", - говорится в сообщении.
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Слава воину и Украине!!!
Слава Героям ! 🇺🇦😎👍
Тобто в них літуни вже закінчились, якщо вони відзивають їх з відставки!
РЕСПЕКТ!!!
Ну нічого - значить його ДЕгенерал ще десь літає...)))
Наснаги хлопцю!
Срочник, мы все болеем за тебя, не подведи, давай хет-трик!