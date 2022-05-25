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Новости Война
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Срочник Нацгвардии сбил второй российский самолет за месяц

су-25

23 мая срочник Нацгвардии уничтожил боевой штурмовик российских оккупантов Су-25 "Грач". Это второй меткий выстрел бойца по вражескому самолету за месяц.

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии, передает Цензор.НЕТ.

"Два точных выстрела – минус два вражеских самолета.

23 мая во время выполнения боевых задач в Запорожской области, военнослужащий срочной службы Национальной гвардии Украины, уже второй раз за месяц нанес непоправимые потери врагу.

Точным выстрелом нацгвардиец уничтожил боевой штурмовик оккупантов "СУ-25" "Грач".

Также читайте: Вторжение России в Украину, возможно, стало началом Третьей мировой войны, - Сорос

Своими профессиональными, решительными и взвешенными действиями боец сохранил жизнь многих наших соотечественников", - говорится в сообщении.

армия РФ (19123) самолет (3589) уничтожение (6864) Национальная гвардия (2111)


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Топ комментарии
+53
Слава нашим мужнім Воінам 👍🏼💪✊❤️
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25.05.2022 00:56
+50
Тю, а шо таке, людина собі чесно заробляє )) Хай щастить герою, а ми порадіємо і помолимося за таких козаків
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25.05.2022 00:59
+43
Дай Боже назбивати на власний приватний літак
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25.05.2022 01:02
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Слава нашим мужнім Воінам 👍🏼💪✊❤️
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25.05.2022 00:56 Ответить
Стингер - вещь. Сколько там премиальных накапало?)
Слава воину и Украине!!!
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25.05.2022 00:57 Ответить
Дай Боже назбивати на власний приватний літак
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25.05.2022 01:02 Ответить
Он же на частном самолете полетит мацкву бомбить! Откуда у зеленских столько денег на премии???)
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25.05.2022 01:06 Ответить
Тю, а шо таке, людина собі чесно заробляє )) Хай щастить герою, а ми порадіємо і помолимося за таких козаків
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25.05.2022 00:59 Ответить
Ну, хай ***** сідає пілотує наступний літак. Цей нацгвардієць його зіб'є, потім подивиться йому в очі, чи що там залишиться, і перестане стріляти
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25.05.2022 01:08 Ответить
Ти навіть в такій приємній новині спромігся насрати.
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25.05.2022 08:41 Ответить
Реально квартиру потрібно давати. Один збитий екіпаж сушки - може сотні врятованих наших життів і десятки одиниць техніки
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25.05.2022 01:01 Ответить
А она ему нужна? Что за совковский подход "квартиру давать"?
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25.05.2022 09:07 Ответить
Stinger
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25.05.2022 01:16 Ответить
а может перун. Или мартлет, или гром. Возможно игла. А может он их старстриками херачит... кто знает ...
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25.05.2022 03:17 Ответить
можна було б погратися у секрети, але старстріки навряд чи у НГ дадуть.
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25.05.2022 10:29 Ответить
а это хер его знает... с моего низкого дивана я не могу рассмотреть, что там в НГ дают.
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25.05.2022 13:33 Ответить
козліна лапотна, а тобі навіщо знати?
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25.05.2022 07:30 Ответить
Ще й кацапського генерала з подєльніком-пілотом задвухсотив разом з літаком . Це фантастично і неймовірно . Аж дух захоплює від такої офігітєльної русофобії . Це прекрасно .
Слава Героям ! 🇺🇦😎👍
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25.05.2022 01:08 Ответить
Так найголовніше - що цей генерал вже був у відставці!

Тобто в них літуни вже закінчились, якщо вони відзивають їх з відставки!
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25.05.2022 01:37 Ответить
генерала ? Мабуть захотів покататися. Непоталанило ...
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25.05.2022 10:31 Ответить
А що строковики на передку? Мутно щось. Але як би там не було йому реально квартиру вже потрібно давати і там де він скаже.Слава Герою.Слава Україні!
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25.05.2022 01:08 Ответить
а із нашева акна площадь красная відна
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25.05.2022 07:31 Ответить
це може бути 2 чи третя лінія ...
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25.05.2022 10:32 Ответить
почекай, це хлопець в цьому "грачу" ще й генерала касапського замочив??? Так, чи не в тому грачу?
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25.05.2022 01:08 Ответить
із стінгера,писали на іншому ресурсі
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25.05.2022 01:08 Ответить
у нас сейчас везде пишут "из стингера", потому что это в тренде, да и кацап от этого трепещет. А то напишешь "из перуна", никто и не поймёт, а если "из иглы-1м", так ваще будешь выглядеть как отстойный репортёр.
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25.05.2022 03:22 Ответить
Нагородити бійця ! Короткоствольною відчизняною зброєю + 200000 грн на карту
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25.05.2022 01:10 Ответить
короткоствол для Колі каклєти видали, за успішну боротьбу із шефами в рестораціях на Закарпутті
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25.05.2022 07:34 Ответить
Коля каклєта сидить на важливому об"єкті , стриже контрабандистів ))). А після того , як ОРБАН підняв своє військо , оголосовив там особливий стан , Колі каклєті оружіє , впершу чергу , тепер пригодиться )))
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25.05.2022 14:32 Ответить
Героям слава!!!
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25.05.2022 01:10 Ответить
Надо как с найденным кладом… 75%государству, а 25% тому кто его нашел. Так и тут 25% от стоимости техники ну или хотя бы 10% и точность у ребят увеличится в разы.
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25.05.2022 01:11 Ответить
повинен бути баланс - інакше люде будуть гроші заробляти, а не державу боронити.
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25.05.2022 10:34 Ответить
Може пора вже цього хлопця забрати з передової та зробити інструктором.як треба було вчинити з Тарабалком (привидом Києва) ?
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25.05.2022 01:11 Ответить
Так це він того мордорського ДЕгенерала зажмурив?
РЕСПЕКТ!!!
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25.05.2022 01:23 Ответить
Це в Луганскій області
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25.05.2022 02:35 Ответить
Ааа...
Ну нічого - значить його ДЕгенерал ще десь літає...)))
Наснаги хлопцю!
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25.05.2022 10:13 Ответить
нагородити ГЕРОЯ І в інструктори !
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25.05.2022 01:23 Ответить
Боец явно претендует на орден и наградной "перун".
Срочник, мы все болеем за тебя, не подведи, давай хет-трик!
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25.05.2022 01:24 Ответить
Дай боже здоровья хлопцю
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25.05.2022 01:30 Ответить
Выжить бы ему. С таким опытом будет хорошим инструктором.
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25.05.2022 01:42 Ответить
Вот это самое нужное пожелание.
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25.05.2022 05:22 Ответить
Не завжди хороший воїн може буть хорошим учителем Це мені сказали мої колишні співслужбовці-інструктори з Мі-2, коли проводжали в останню путь свого співслужбовця - прекрасного льотчика Той прямо в учбовому польоті міг зацідить курсанту у вухо за помилку в пілотуванні І один з курсантів у "запалі" пообіцяв що його "грохне" Це і зробив - погубив інструктора, себе і "бортача" Це я кажу не для того, щоб на когось "напаскудить", а про те, що не кожен хороший боєць має педагогічні навички чи тягу до них
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25.05.2022 06:05 Ответить
это прекрасный символ нашего сопротивления- когда мы уничтожаем врага, имеющего численное превосходство и в живой силе и в технике, всеми доступными средствами и дорогими и не очень..., была бы воля и желание, а средства найдутся...
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25.05.2022 08:18 Ответить
Шо він в нацгвардії робе? Переведіть його в ППО
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25.05.2022 08:42 Ответить
орден герою! бравооооо!💯💪
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25.05.2022 11:05 Ответить
 
 