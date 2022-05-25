Срочник Нацгвардии сбил второй российский самолет за месяц

23 мая срочник Нацгвардии уничтожил боевой штурмовик российских оккупантов Су-25 "Грач". Это второй меткий выстрел бойца по вражескому самолету за месяц.

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии, передает Цензор.НЕТ.

"Два точных выстрела – минус два вражеских самолета.

23 мая во время выполнения боевых задач в Запорожской области, военнослужащий срочной службы Национальной гвардии Украины, уже второй раз за месяц нанес непоправимые потери врагу.

Точным выстрелом нацгвардиец уничтожил боевой штурмовик оккупантов "СУ-25" "Грач".

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Своими профессиональными, решительными и взвешенными действиями боец сохранил жизнь многих наших соотечественников", - говорится в сообщении.