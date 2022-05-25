Строковик Нацгвардії збив другий російський літак за місяць

23 травня строковик Нацгвардії знищив бойовий штурмовик російських окупантів Су-25 "Грач". Це другий влучний постріл бійця по ворожому літаку за місяць.

Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії, передає Цензор.НЕТ.

"Два влучних постріли – мінус два ворожих літака.

23 травня під час виконання бойових завдань в Запорізькій області, військовослужбовець строкової служби Національної гвардії України, вже вдруге за місяць завдав непоправних втрат ворогу.

Влучним пострілом нацгвардієць знищив бойовий штурмовик окупантів "СУ-25" "Грач".

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Своїми професійними, рішучими та виваженими діями боєць зберіг життя багатьох наших співвітчизників", - йдеться у повідомленні.