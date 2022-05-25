Строковик Нацгвардії збив другий російський літак за місяць
23 травня строковик Нацгвардії знищив бойовий штурмовик російських окупантів Су-25 "Грач". Це другий влучний постріл бійця по ворожому літаку за місяць.
Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії, передає Цензор.НЕТ.
"Два влучних постріли – мінус два ворожих літака.
23 травня під час виконання бойових завдань в Запорізькій області, військовослужбовець строкової служби Національної гвардії України, вже вдруге за місяць завдав непоправних втрат ворогу.
Влучним пострілом нацгвардієць знищив бойовий штурмовик окупантів "СУ-25" "Грач".
Своїми професійними, рішучими та виваженими діями боєць зберіг життя багатьох наших співвітчизників", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
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Слава воину и Украине!!!
Слава Героям ! 🇺🇦😎👍
Тобто в них літуни вже закінчились, якщо вони відзивають їх з відставки!
РЕСПЕКТ!!!
Ну нічого - значить його ДЕгенерал ще десь літає...)))
Наснаги хлопцю!
Срочник, мы все болеем за тебя, не подведи, давай хет-трик!