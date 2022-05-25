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Новини Війна
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Строковик Нацгвардії збив другий російський літак за місяць

су-25

23 травня строковик Нацгвардії знищив бойовий штурмовик російських окупантів Су-25 "Грач". Це другий влучний постріл бійця по ворожому літаку за місяць.

Про це повідомляє пресслужба Нацгвардії, передає Цензор.НЕТ.

"Два влучних постріли – мінус два ворожих літака.

23 травня під час виконання бойових завдань в Запорізькій області, військовослужбовець строкової служби Національної гвардії України, вже вдруге за місяць завдав непоправних втрат ворогу.

Влучним пострілом нацгвардієць знищив бойовий штурмовик окупантів "СУ-25" "Грач".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 13 млрд доларів - вартість ворожої техніки, знищеної українцями з початку війни, - Forbes. ІНФОГРАФІКА

Своїми професійними, рішучими та виваженими діями боєць зберіг життя багатьох наших співвітчизників", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

армія рф (17271) літак (2900) знищення (7175) Національна гвардія (1522)


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Топ коментарі
+53
Слава нашим мужнім Воінам 👍🏼💪✊❤️
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25.05.2022 00:56
+50
Тю, а шо таке, людина собі чесно заробляє )) Хай щастить герою, а ми порадіємо і помолимося за таких козаків
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25.05.2022 00:59
+43
Дай Боже назбивати на власний приватний літак
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25.05.2022 01:02
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Слава нашим мужнім Воінам 👍🏼💪✊❤️
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25.05.2022 00:56 Відповісти
Стингер - вещь. Сколько там премиальных накапало?)
Слава воину и Украине!!!
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25.05.2022 00:57 Відповісти
Дай Боже назбивати на власний приватний літак
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25.05.2022 01:02 Відповісти
Он же на частном самолете полетит мацкву бомбить! Откуда у зеленских столько денег на премии???)
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25.05.2022 01:06 Відповісти
Тю, а шо таке, людина собі чесно заробляє )) Хай щастить герою, а ми порадіємо і помолимося за таких козаків
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25.05.2022 00:59 Відповісти
Ну, хай ***** сідає пілотує наступний літак. Цей нацгвардієць його зіб'є, потім подивиться йому в очі, чи що там залишиться, і перестане стріляти
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25.05.2022 01:08 Відповісти
Ти навіть в такій приємній новині спромігся насрати.
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25.05.2022 08:41 Відповісти
Реально квартиру потрібно давати. Один збитий екіпаж сушки - може сотні врятованих наших життів і десятки одиниць техніки
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25.05.2022 01:01 Відповісти
А она ему нужна? Что за совковский подход "квартиру давать"?
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25.05.2022 09:07 Відповісти
Stinger
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25.05.2022 01:16 Відповісти
а может перун. Или мартлет, или гром. Возможно игла. А может он их старстриками херачит... кто знает ...
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25.05.2022 03:17 Відповісти
можна було б погратися у секрети, але старстріки навряд чи у НГ дадуть.
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25.05.2022 10:29 Відповісти
а это хер его знает... с моего низкого дивана я не могу рассмотреть, что там в НГ дают.
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25.05.2022 13:33 Відповісти
козліна лапотна, а тобі навіщо знати?
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25.05.2022 07:30 Відповісти
Ще й кацапського генерала з подєльніком-пілотом задвухсотив разом з літаком . Це фантастично і неймовірно . Аж дух захоплює від такої офігітєльної русофобії . Це прекрасно .
Слава Героям ! 🇺🇦😎👍
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25.05.2022 01:08 Відповісти
Так найголовніше - що цей генерал вже був у відставці!

Тобто в них літуни вже закінчились, якщо вони відзивають їх з відставки!
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25.05.2022 01:37 Відповісти
генерала ? Мабуть захотів покататися. Непоталанило ...
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25.05.2022 10:31 Відповісти
А що строковики на передку? Мутно щось. Але як би там не було йому реально квартиру вже потрібно давати і там де він скаже.Слава Герою.Слава Україні!
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25.05.2022 01:08 Відповісти
а із нашева акна площадь красная відна
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25.05.2022 07:31 Відповісти
це може бути 2 чи третя лінія ...
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25.05.2022 10:32 Відповісти
почекай, це хлопець в цьому "грачу" ще й генерала касапського замочив??? Так, чи не в тому грачу?
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25.05.2022 01:08 Відповісти
із стінгера,писали на іншому ресурсі
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25.05.2022 01:08 Відповісти
у нас сейчас везде пишут "из стингера", потому что это в тренде, да и кацап от этого трепещет. А то напишешь "из перуна", никто и не поймёт, а если "из иглы-1м", так ваще будешь выглядеть как отстойный репортёр.
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25.05.2022 03:22 Відповісти
Нагородити бійця ! Короткоствольною відчизняною зброєю + 200000 грн на карту
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25.05.2022 01:10 Відповісти
короткоствол для Колі каклєти видали, за успішну боротьбу із шефами в рестораціях на Закарпутті
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25.05.2022 07:34 Відповісти
Коля каклєта сидить на важливому об"єкті , стриже контрабандистів ))). А після того , як ОРБАН підняв своє військо , оголосовив там особливий стан , Колі каклєті оружіє , впершу чергу , тепер пригодиться )))
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25.05.2022 14:32 Відповісти
Героям слава!!!
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25.05.2022 01:10 Відповісти
Надо как с найденным кладом… 75%государству, а 25% тому кто его нашел. Так и тут 25% от стоимости техники ну или хотя бы 10% и точность у ребят увеличится в разы.
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25.05.2022 01:11 Відповісти
повинен бути баланс - інакше люде будуть гроші заробляти, а не державу боронити.
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25.05.2022 10:34 Відповісти
Може пора вже цього хлопця забрати з передової та зробити інструктором.як треба було вчинити з Тарабалком (привидом Києва) ?
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25.05.2022 01:11 Відповісти
Так це він того мордорського ДЕгенерала зажмурив?
РЕСПЕКТ!!!
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25.05.2022 01:23 Відповісти
Це в Луганскій області
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25.05.2022 02:35 Відповісти
Ааа...
Ну нічого - значить його ДЕгенерал ще десь літає...)))
Наснаги хлопцю!
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25.05.2022 10:13 Відповісти
нагородити ГЕРОЯ І в інструктори !
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25.05.2022 01:23 Відповісти
Боец явно претендует на орден и наградной "перун".
Срочник, мы все болеем за тебя, не подведи, давай хет-трик!
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25.05.2022 01:24 Відповісти
Дай боже здоровья хлопцю
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25.05.2022 01:30 Відповісти
Выжить бы ему. С таким опытом будет хорошим инструктором.
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25.05.2022 01:42 Відповісти
Вот это самое нужное пожелание.
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25.05.2022 05:22 Відповісти
Не завжди хороший воїн може буть хорошим учителем Це мені сказали мої колишні співслужбовці-інструктори з Мі-2, коли проводжали в останню путь свого співслужбовця - прекрасного льотчика Той прямо в учбовому польоті міг зацідить курсанту у вухо за помилку в пілотуванні І один з курсантів у "запалі" пообіцяв що його "грохне" Це і зробив - погубив інструктора, себе і "бортача" Це я кажу не для того, щоб на когось "напаскудить", а про те, що не кожен хороший боєць має педагогічні навички чи тягу до них
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25.05.2022 06:05 Відповісти
это прекрасный символ нашего сопротивления- когда мы уничтожаем врага, имеющего численное превосходство и в живой силе и в технике, всеми доступными средствами и дорогими и не очень..., была бы воля и желание, а средства найдутся...
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25.05.2022 08:18 Відповісти
Шо він в нацгвардії робе? Переведіть його в ППО
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25.05.2022 08:42 Відповісти
орден герою! бравооооо!💯💪
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25.05.2022 11:05 Відповісти
 
 