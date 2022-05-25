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Новости
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В Балтийском регионе наступил поворотный момент по политике безопасности, - Бербок

бербок

Россия изменила ситуацию в Балтийском регионе, частью которой когда-то была.

Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок перед началом заседания министров иностранных дел Совета Балтийского моря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В Балтийском регионе, где мы десятилетиями полагались на диалог с россией и региональное сотрудничество, сейчас настал поворотный момент в политике безопасности. Никогда не планировалось, что Швеция и Финляндия присоединятся к НАТО, но россия не оставила им другого выбора", - сказала Бербок.

Она назвала эти два государства "настоящим достоянием альянса". Министр заверила, что Германия предпримет все возможное, чтобы поддержать на этом пути своих партнеров. "После десятилетий очень тесного сотрудничества этот трогательный исторический шаг также означает, что Северная Европа растет вместе с точки зрения политики безопасности", - добавила Бербок.

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Она отметила, что единство и сплоченность Европы является ее силой. Когда президент рф три месяца назад начал свою жестокую захватническую войну против Украины, он не только недооценил решимость Украины, но и Европы, подчеркнула политик. Она заверила, что европейцы твердо стоят на стороне украинцев, которые, защищая свою страну, одновременно защищают европейскую систему ценностей, "и чем ближе Европа сплачивается перед лицом массового нарушения международного права, тем дальше россия изолирует себя".

С 1 июля Германия берет на себя председательство в Совете государств Балтийского моря и, таким образом, будет отвечать за территорию, которая, прежде всего, является популярным местом отдыха для многих немцев. Регион также имеет огромный потенциал с точки зрения будущего производства энергии. По словам Бербок, Германия хочет использовать свое президентство, чтобы "с большой решимостью продвигать сотрудничество в производстве ветровой энергии на море", ведь с помощью электроэнергии от ветра и других возобновляемых источников Европы не только избавляется от импорта российской энергии, но и борется с глобальным потеплением. "Поэтому поэтапный выход из ископаемого топлива является не только необходимостью климатической политики, но и императивом политики безопасности", - сказала глава МИД ФРГ.

Заседание министров иностранных дел Совета Балтийского моря проходит 25 мая в городке Кристиансанд (Норвегия).

Автор: 

Балтия (352) Анналена Бербок (347)


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Топ комментарии
+7
аякжеж...відчувається єдність Европи..
Почули кожного
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25.05.2022 02:06
+5
Проблеми з постачанням зброї з Німеччини має не лише Україна, а й Польща.

Польський президент Анджей Дуда заявив, що ФРН порушила обіцянку надати Польщі танки - замість відправлених Варшавою до України, - повідомляє Die Welt.
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25.05.2022 01:15
+4
єдність і згуртованість Європи ...так і хочеться спитати---правда? всіх?..
ага особливо Орбана? а Австрію, а Італію ,а Францію ,а ту ж Німеччину?
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25.05.2022 02:05
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Правила форума Совет форумчан
Проблеми з постачанням зброї з Німеччини має не лише Україна, а й Польща.

Польський президент Анджей Дуда заявив, що ФРН порушила обіцянку надати Польщі танки - замість відправлених Варшавою до України, - повідомляє Die Welt.
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25.05.2022 01:15 Ответить
Получається, що німці обманом заставили меркантильних поляків надати Україні танки? Хто там крайній на зраді?
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25.05.2022 01:58 Ответить
аякжеж...відчувається єдність Европи..
Почули кожного
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25.05.2022 02:06 Ответить
єдність і згуртованість Європи ...так і хочеться спитати---правда? всіх?..
ага особливо Орбана? а Австрію, а Італію ,а Францію ,а ту ж Німеччину?
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25.05.2022 02:05 Ответить
І вся каша заради вітряків? Купа вітряків, дуже "допоможе" зменшенню глобальному потеплінню... додадуть до купи глобальне осушення. Та кому про це відомо.
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25.05.2022 03:18 Ответить
В Україні йде жорстока війна, солдати РФ чинять нечувані звірства, які навіть німці під час другої Світової не чинили. А язикаті демократії на це дивляться спокійно. Хоча, якби на вулиці недолюдок гвалтував дитину, то будь яка людина що це побачила, без роздумів напала би на злочинця. Якраз боягузство цих сран -х демократій, їх співучасть в розкраданні бідних країн і є причиною того що РФ воює і вбиває сотні тисяч людей по всьому світу. Нікчемні заср ці. Нащо вже Британія і та засц-ла прийняти участь у розблокуванні шляхів поставки зерна з України. Тобто дали в руки РФ ще одну зброю масового ураження - голод. І це передові країни світу? Боюся що їх час сплив і настають чорні часи.
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25.05.2022 06:17 Ответить
ФРН не зробить жодного руху для озброєння країн Балтії.
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25.05.2022 06:40 Ответить
Щось поведінка Німців, з початку війни, ну зовсім не відповідає тому, що та пані говорить. Мали і ще мають достатньо часу щоби збудувати альтернативні джерела енергоносіїв. А що робиться насправді? Наскільки я читаю, то нічого і з жодного боку жодної європейської держави.
Складається таке враження, що вони всі чекають на закінчення війни. АЛе вони дуже глибоко помиляються - до тиї пір поки кацапстанія не буде зтерта з лиця землі, війна не закінчиться. Дуже шкода, що вони того ще не зрозуміли.
А тільки розкидатись словами, як кацапи, то це не серйозно. Пора би вже братись і до діла.
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25.05.2022 08:35 Ответить
Якщо перекласти то все людською мовою, то німці зраділи, що їх з півночі прикриватимуть ще дві країни, а вони і далі зможуть бавитися в екоактивістів.
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25.05.2022 08:36 Ответить
Kaliningradskaja oblastj teperj uzhe tocno lishnjaja. Mozhet datj im vibor - prisojedinitsja t objedinjennei Evrope cherez filtraciju ilji ******* nahren.
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25.05.2022 10:55 Ответить
 
 