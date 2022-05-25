В Балтийском регионе наступил поворотный момент по политике безопасности, - Бербок

Россия изменила ситуацию в Балтийском регионе, частью которой когда-то была.

Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок перед началом заседания министров иностранных дел Совета Балтийского моря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В Балтийском регионе, где мы десятилетиями полагались на диалог с россией и региональное сотрудничество, сейчас настал поворотный момент в политике безопасности. Никогда не планировалось, что Швеция и Финляндия присоединятся к НАТО, но россия не оставила им другого выбора", - сказала Бербок.

Она назвала эти два государства "настоящим достоянием альянса". Министр заверила, что Германия предпримет все возможное, чтобы поддержать на этом пути своих партнеров. "После десятилетий очень тесного сотрудничества этот трогательный исторический шаг также означает, что Северная Европа растет вместе с точки зрения политики безопасности", - добавила Бербок.

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Она отметила, что единство и сплоченность Европы является ее силой. Когда президент рф три месяца назад начал свою жестокую захватническую войну против Украины, он не только недооценил решимость Украины, но и Европы, подчеркнула политик. Она заверила, что европейцы твердо стоят на стороне украинцев, которые, защищая свою страну, одновременно защищают европейскую систему ценностей, "и чем ближе Европа сплачивается перед лицом массового нарушения международного права, тем дальше россия изолирует себя".

С 1 июля Германия берет на себя председательство в Совете государств Балтийского моря и, таким образом, будет отвечать за территорию, которая, прежде всего, является популярным местом отдыха для многих немцев. Регион также имеет огромный потенциал с точки зрения будущего производства энергии. По словам Бербок, Германия хочет использовать свое президентство, чтобы "с большой решимостью продвигать сотрудничество в производстве ветровой энергии на море", ведь с помощью электроэнергии от ветра и других возобновляемых источников Европы не только избавляется от импорта российской энергии, но и борется с глобальным потеплением. "Поэтому поэтапный выход из ископаемого топлива является не только необходимостью климатической политики, но и императивом политики безопасности", - сказала глава МИД ФРГ.

Заседание министров иностранных дел Совета Балтийского моря проходит 25 мая в городке Кристиансанд (Норвегия).