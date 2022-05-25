У Балтійському регіоні настав поворотний момент щодо політики безпеки - Бербок

Росія змінила безпекову ситуацію в Балтійському регіоні, частиною якого колись була.

Про це заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок перед початком засідання міністрів закордонних справ Ради Балтійського моря, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У Балтійському регіоні, де ми десятиліттями покладалися на діалог з росією та регіональне співробітництво, зараз настав поворотний момент у політиці безпеки. Ніколи не планувалося, що Швеція та Фінляндія приєднаються до НАТО, але росія не залишила їм іншого вибору", - сказала Бербок.

Вона назвала ці дві держави "справжнім надбанням альянсу". Міністр запевнила, що Німеччина зробить усе можливе, щоб підтримати на цьому шляху своїх партнерів. "Після десятиліть дуже тісної співпраці цей зворушливий історичний крок також означає, що Північна Європа росте разом з точки зору політики безпеки", - додала Бербок.

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Вона зазначила, що єдність і згуртованість Європи є її силою. Коли президент рф три місяці тому розпочав свою жорстоку загарбницьку війну проти України, він не лише недооцінив рішучість України, але й Європи, підкреслила політик. Вона запевнила, що європейці твердо стоять на боці українців, які захищаючи свою країну, водночас захищають європейську систему цінностей, "і чим ближче Європа гуртується перед лицем масового порушення міжнародного права, тим далі росія ізолює себе".

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З 1 липня Німеччина перебирає на себе головування в Раді держав Балтійського моря і, таким чином, відповідатиме за територію, яка є передусім популярним місцем відпочинку для багатьох німців. Регіон також має величезний потенціал з точки зору майбутнього виробництва енергії. За словами Бербок, Німеччина хоче використовувати своє президентство, щоб "з великою рішучістю просувати співпрацю у виробництві вітрової енергії на морі", адже за допомогою електроенергії від вітру та інших відновлюваних джерел Європи не лише позбавляється імпорту російської енергії, але й бореться з глобальним потеплінням. "Тому поетапний вихід з викопного палива є не лише необхідністю кліматичної політики, але й імперативом політики безпеки", - сказала глава МЗС ФРН.

Засідання міністрів закордонних справ Ради Балтійського моря проходить 25 травня в містечку Крістіансанд (Норвегія).

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