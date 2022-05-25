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У Балтійському регіоні настав поворотний момент щодо політики безпеки - Бербок

бербок

Росія змінила безпекову ситуацію в Балтійському регіоні, частиною якого колись була.

Про це заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок перед початком засідання міністрів закордонних справ Ради Балтійського моря, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У Балтійському регіоні, де ми десятиліттями покладалися на діалог з росією та регіональне співробітництво, зараз настав поворотний момент у політиці безпеки. Ніколи не планувалося, що Швеція та Фінляндія приєднаються до НАТО, але росія не залишила їм іншого вибору", - сказала Бербок.

Вона назвала ці дві держави "справжнім надбанням альянсу". Міністр запевнила, що Німеччина зробить усе можливе, щоб підтримати на цьому шляху своїх партнерів. "Після десятиліть дуже тісної співпраці цей зворушливий історичний крок також означає, що Північна Європа росте разом з точки зору політики безпеки", - додала Бербок.

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Вона зазначила, що єдність і згуртованість Європи є її силою. Коли президент рф три місяці тому розпочав свою жорстоку загарбницьку війну проти України, він не лише недооцінив рішучість України, але й Європи, підкреслила політик. Вона запевнила, що європейці твердо стоять на боці українців, які захищаючи свою країну, водночас захищають європейську систему цінностей, "і чим ближче Європа гуртується перед лицем масового порушення міжнародного права, тим далі росія ізолює себе".

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З 1 липня Німеччина перебирає на себе головування в Раді держав Балтійського моря і, таким чином, відповідатиме за територію, яка є передусім популярним місцем відпочинку для багатьох німців. Регіон також має величезний потенціал з точки зору майбутнього виробництва енергії. За словами Бербок, Німеччина хоче використовувати своє президентство, щоб "з великою рішучістю просувати співпрацю у виробництві вітрової енергії на морі", адже за допомогою електроенергії від вітру та інших відновлюваних джерел Європи не лише позбавляється імпорту російської енергії, але й бореться з глобальним потеплінням. "Тому поетапний вихід з викопного палива є не лише необхідністю кліматичної політики, але й імперативом політики безпеки", - сказала глава МЗС ФРН.

Засідання міністрів закордонних справ Ради Балтійського моря проходить 25 травня в містечку Крістіансанд (Норвегія).

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Автор: 

Балтія (343) Анналена Бербок (455)


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Топ коментарі
+7
аякжеж...відчувається єдність Европи..
Почули кожного
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25.05.2022 02:06
+5
Проблеми з постачанням зброї з Німеччини має не лише Україна, а й Польща.

Польський президент Анджей Дуда заявив, що ФРН порушила обіцянку надати Польщі танки - замість відправлених Варшавою до України, - повідомляє Die Welt.
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25.05.2022 01:15
+4
єдність і згуртованість Європи ...так і хочеться спитати---правда? всіх?..
ага особливо Орбана? а Австрію, а Італію ,а Францію ,а ту ж Німеччину?
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25.05.2022 02:05
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Проблеми з постачанням зброї з Німеччини має не лише Україна, а й Польща.

Польський президент Анджей Дуда заявив, що ФРН порушила обіцянку надати Польщі танки - замість відправлених Варшавою до України, - повідомляє Die Welt.
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25.05.2022 01:15 Відповісти
Получається, що німці обманом заставили меркантильних поляків надати Україні танки? Хто там крайній на зраді?
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25.05.2022 01:58 Відповісти
аякжеж...відчувається єдність Европи..
Почули кожного
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25.05.2022 02:06 Відповісти
єдність і згуртованість Європи ...так і хочеться спитати---правда? всіх?..
ага особливо Орбана? а Австрію, а Італію ,а Францію ,а ту ж Німеччину?
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25.05.2022 02:05 Відповісти
І вся каша заради вітряків? Купа вітряків, дуже "допоможе" зменшенню глобальному потеплінню... додадуть до купи глобальне осушення. Та кому про це відомо.
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25.05.2022 03:18 Відповісти
В Україні йде жорстока війна, солдати РФ чинять нечувані звірства, які навіть німці під час другої Світової не чинили. А язикаті демократії на це дивляться спокійно. Хоча, якби на вулиці недолюдок гвалтував дитину, то будь яка людина що це побачила, без роздумів напала би на злочинця. Якраз боягузство цих сран -х демократій, їх співучасть в розкраданні бідних країн і є причиною того що РФ воює і вбиває сотні тисяч людей по всьому світу. Нікчемні заср ці. Нащо вже Британія і та засц-ла прийняти участь у розблокуванні шляхів поставки зерна з України. Тобто дали в руки РФ ще одну зброю масового ураження - голод. І це передові країни світу? Боюся що їх час сплив і настають чорні часи.
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25.05.2022 06:17 Відповісти
ФРН не зробить жодного руху для озброєння країн Балтії.
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25.05.2022 06:40 Відповісти
Щось поведінка Німців, з початку війни, ну зовсім не відповідає тому, що та пані говорить. Мали і ще мають достатньо часу щоби збудувати альтернативні джерела енергоносіїв. А що робиться насправді? Наскільки я читаю, то нічого і з жодного боку жодної європейської держави.
Складається таке враження, що вони всі чекають на закінчення війни. АЛе вони дуже глибоко помиляються - до тиї пір поки кацапстанія не буде зтерта з лиця землі, війна не закінчиться. Дуже шкода, що вони того ще не зрозуміли.
А тільки розкидатись словами, як кацапи, то це не серйозно. Пора би вже братись і до діла.
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25.05.2022 08:35 Відповісти
Якщо перекласти то все людською мовою, то німці зраділи, що їх з півночі прикриватимуть ще дві країни, а вони і далі зможуть бавитися в екоактивістів.
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25.05.2022 08:36 Відповісти
Kaliningradskaja oblastj teperj uzhe tocno lishnjaja. Mozhet datj im vibor - prisojedinitsja t objedinjennei Evrope cherez filtraciju ilji ******* nahren.
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25.05.2022 10:55 Відповісти
 
 