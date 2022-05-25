Венедиктова не исключает обмен пожизненно осужденного российского оккупанта Шишимарина
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова допускает возможность обмена российского военнослужащего Вадима Шишимарина, осужденного за убийство мирного жителя Украины.
Об этом она сообщила 24 мая во время национального телемарафона, в ответ на вопрос об обмене Шишимарина и о том, понесет ли он наказание в случае, если его обменяют, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
"У нас сценарии развития событий могут быть совершенно разными. Я как говорила тогда, что его могут обменять, говорю [сейчас]: можно поменять человека после приговоров судов, технически это возможно, – сказала Венедиктова. – Я не хочу входить в процессы обмена, потому что это уже политика и дипломатия, хочу остаться в своей компетенции прокурора и говорить об объективных вещах уголовной юстиции".
Корреспондент отметила, что адвокат Шишимарина заявил о намерении подать апелляцию. Венедиктова в ответ подчеркнула, что тот выполняет свою работу, а в Украине не планируют делать пародию на суд (генпрокурор использовала английскую идиому kangaroo court).
"У нас суды справедливые, поэтому я не могу сказать, что будет в апелляции и как долго это будет продолжаться. Но [...] мы будем двигаться сугубо в правовом поле и по стандартам международного права", – добавила она.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль