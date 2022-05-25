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Венедиктова не исключает обмен пожизненно осужденного российского оккупанта Шишимарина

шишимарін

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова допускает возможность обмена российского военнослужащего Вадима Шишимарина, осужденного за убийство мирного жителя Украины.

Об этом она сообщила 24 мая во время национального телемарафона, в ответ на вопрос об обмене Шишимарина и о том, понесет ли он наказание в случае, если его обменяют, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"У нас сценарии развития событий могут быть совершенно разными. Я как говорила тогда, что его могут обменять, говорю [сейчас]: можно поменять человека после приговоров судов, технически это возможно, – сказала Венедиктова. – Я не хочу входить в процессы обмена, потому что это уже политика и дипломатия, хочу остаться в своей компетенции прокурора и говорить об объективных вещах уголовной юстиции".

Корреспондент отметила, что адвокат Шишимарина заявил о намерении подать апелляцию. Венедиктова в ответ подчеркнула, что тот выполняет свою работу, а в Украине не планируют делать пародию на суд (генпрокурор использовала английскую идиому kangaroo court).

"У нас суды справедливые, поэтому я не могу сказать, что будет в апелляции и как долго это будет продолжаться. Но [...] мы будем двигаться сугубо в правовом поле и по стандартам международного права", – добавила она.

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оккупация (10130) Венедиктова Ирина (726) Шишимарин Вадим (9)


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Топ комментарии
+7
Навіщо тоді взагалі суд? Одразу обміняли б і все, хочя ці обміни без підрізання котлів мене дуже обурюють, повинно бути так - якщо на нашій людині хоча б слід якись є, усіх кто на обмін робити каліками прямо під час передачі рубати ноги під колінами, а то виходить нам калік повертають, катують їх, гвалтують а ми пилинки з тих покидьків здмухаємо
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25.05.2022 05:03
+5
А венядіктова знає,що на цього шишомандіна кацапам насрати? Як і на інших "шишомандіних". Отримають вони в Україні довічне чи просто здохнуть- пох.
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25.05.2022 05:39
+4
Угу,давай меняй.Хуйло не признает никакие суды.А про справедливые суды-шутка защитана.
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25.05.2022 02:11
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Угу,давай меняй.Хуйло не признает никакие суды.А про справедливые суды-шутка защитана.
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25.05.2022 02:11 Ответить
Нам ця погань не потрібна. Суд, це показове явище. Таким чином цей суб*єкт стане цінним для обміну. А годувати його, утримувати, для чого це нам? І так на шару повітрям свободи дихає, вже і так винен.
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25.05.2022 03:11 Ответить
Навіщо тоді взагалі суд? Одразу обміняли б і все, хочя ці обміни без підрізання котлів мене дуже обурюють, повинно бути так - якщо на нашій людині хоча б слід якись є, усіх кто на обмін робити каліками прямо під час передачі рубати ноги під колінами, а то виходить нам калік повертають, катують їх, гвалтують а ми пилинки з тих покидьків здмухаємо
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25.05.2022 05:03 Ответить
А венядіктова знає,що на цього шишомандіна кацапам насрати? Як і на інших "шишомандіних". Отримають вони в Україні довічне чи просто здохнуть- пох.
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25.05.2022 05:39 Ответить
Навіщо тоді всі ці розслідування, суди?.. Віддати убивцю Росії - це фактично помилувати його. Там цього Шишмаріна ще й героєм зроблять! Але який приклад ми подаємо потенційним рашиським зарізякам: вбивай мирних українців, грабуй - все одно вийдеш сухим із води навіть якщо тебе піймають і засудять. Бо через бездарних горе-генералів і геніальних командуючих в полоні опинилося стільки наших хлопців, що уже й Медведчука ладні віддати, і Шишмаріна...
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25.05.2022 06:17 Ответить
Шишмарин отделался лёгким испугом. А наши, которые в плену? Весь суд Бенядиктовой - фарс
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25.05.2022 07:37 Ответить
он же является уголовным. а не военным преступником. как можно менять7
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25.05.2022 07:39 Ответить
Пусть поменяют хотя бы на одного воина Азова........ Если мы будем давать только тюремные сроки и не будем обменивать, то орки поступят с нашими бойцами зеркально.......
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25.05.2022 11:32 Ответить
Так это было сразу ясно... Обменяли полностью всех Беркутовцев, международного террориста Цимаха.... террористов , убивших Даню Дидыка и других ребят на мирной демонстрации в Харькове... И тут "Думайте" явно не працює ...
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25.05.2022 09:14 Ответить
 
 