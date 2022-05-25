Венедіктова не виключає обмін довічно засудженого російського окупанта Шишимаріна
Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова припускає ймовірність обміну російського військовослужбовця Вадима Шишімаріна, засудженого за вбивство мирного жителя України.
Про це вона повідомила 24 травня під час національного телемарафону, у відповідь на запитання про обмін Шишімаріна і про те, чи понесе він покарання у разі, якщо його обміняють, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
"У нас сценарії розвитку подій можуть бути абсолютно різні. Я, як казала тоді, що його можуть обміняти, говорю [зараз]: можна поміняти людину після вироків судів, технічно це можливо, – сказала Венедіктова. – Я не хочу входити до процесів обміну, бо це вже політика і дипломатія, хочу залишитися у своїй компетенції прокурора і говорити про об'єктивні речі кримінальної юстиції".
Кореспондентка зазначила, що адвокат Шишімаріна заявив про намір подати апеляцію. Венедіктова у відповідь наголосила, що той виконує свою роботу, а в Україні не планують робити пародії на суд (генпрокурор використала англійську ідіому kangaroo court).
"У нас суди справедливі, тому я не можу зазначити, що буде в апеляційній інстанції і як довго воно буде тривати. Але [...] ми будемо рухатися суто в правовому полі і за стандартами міжнародного права", – додала вона.
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