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Новини
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Венедіктова не виключає обмін довічно засудженого російського окупанта Шишимаріна

шишимарін

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова припускає ймовірність обміну російського військовослужбовця Вадима Шишімаріна, засудженого за вбивство мирного жителя України.

Про це вона повідомила 24 травня під час національного телемарафону, у відповідь на запитання про обмін Шишімаріна і про те, чи понесе він покарання у разі, якщо його обміняють, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"У нас сценарії розвитку подій можуть бути абсолютно різні. Я, як казала тоді, що його можуть обміняти, говорю [зараз]: можна поміняти людину після вироків судів, технічно це можливо, – сказала Венедіктова. – Я не хочу входити до процесів обміну, бо це вже політика і дипломатія, хочу залишитися у своїй компетенції прокурора і говорити про об'єктивні речі кримінальної юстиції".

Кореспондентка зазначила, що адвокат Шишімаріна заявив про намір подати апеляцію. Венедіктова у відповідь наголосила, що той виконує свою роботу, а в Україні не планують робити пародії на суд (генпрокурор використала англійську ідіому kangaroo court).

"У нас суди справедливі, тому я не можу зазначити, що буде в апеляційній інстанції і як довго воно буде тривати. Але [...] ми будемо рухатися суто в правовому полі і за стандартами міжнародного права", – додала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанта Шишимаріна засудили до довічного ув'язнення

Автор: 

окупація (6680) Венедіктова Ірина (829) Шишимарін Вадим (10)


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Топ коментарі
+7
Навіщо тоді взагалі суд? Одразу обміняли б і все, хочя ці обміни без підрізання котлів мене дуже обурюють, повинно бути так - якщо на нашій людині хоча б слід якись є, усіх кто на обмін робити каліками прямо під час передачі рубати ноги під колінами, а то виходить нам калік повертають, катують їх, гвалтують а ми пилинки з тих покидьків здмухаємо
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25.05.2022 05:03
+5
А венядіктова знає,що на цього шишомандіна кацапам насрати? Як і на інших "шишомандіних". Отримають вони в Україні довічне чи просто здохнуть- пох.
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25.05.2022 05:39
+4
Угу,давай меняй.Хуйло не признает никакие суды.А про справедливые суды-шутка защитана.
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25.05.2022 02:11
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Угу,давай меняй.Хуйло не признает никакие суды.А про справедливые суды-шутка защитана.
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25.05.2022 02:11 Відповісти
Нам ця погань не потрібна. Суд, це показове явище. Таким чином цей суб*єкт стане цінним для обміну. А годувати його, утримувати, для чого це нам? І так на шару повітрям свободи дихає, вже і так винен.
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25.05.2022 03:11 Відповісти
Навіщо тоді взагалі суд? Одразу обміняли б і все, хочя ці обміни без підрізання котлів мене дуже обурюють, повинно бути так - якщо на нашій людині хоча б слід якись є, усіх кто на обмін робити каліками прямо під час передачі рубати ноги під колінами, а то виходить нам калік повертають, катують їх, гвалтують а ми пилинки з тих покидьків здмухаємо
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25.05.2022 05:03 Відповісти
А венядіктова знає,що на цього шишомандіна кацапам насрати? Як і на інших "шишомандіних". Отримають вони в Україні довічне чи просто здохнуть- пох.
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25.05.2022 05:39 Відповісти
Навіщо тоді всі ці розслідування, суди?.. Віддати убивцю Росії - це фактично помилувати його. Там цього Шишмаріна ще й героєм зроблять! Але який приклад ми подаємо потенційним рашиським зарізякам: вбивай мирних українців, грабуй - все одно вийдеш сухим із води навіть якщо тебе піймають і засудять. Бо через бездарних горе-генералів і геніальних командуючих в полоні опинилося стільки наших хлопців, що уже й Медведчука ладні віддати, і Шишмаріна...
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25.05.2022 06:17 Відповісти
Шишмарин отделался лёгким испугом. А наши, которые в плену? Весь суд Бенядиктовой - фарс
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25.05.2022 07:37 Відповісти
он же является уголовным. а не военным преступником. как можно менять7
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25.05.2022 07:39 Відповісти
Пусть поменяют хотя бы на одного воина Азова........ Если мы будем давать только тюремные сроки и не будем обменивать, то орки поступят с нашими бойцами зеркально.......
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25.05.2022 11:32 Відповісти
Так это было сразу ясно... Обменяли полностью всех Беркутовцев, международного террориста Цимаха.... террористов , убивших Даню Дидыка и других ребят на мирной демонстрации в Харькове... И тут "Думайте" явно не працює ...
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25.05.2022 09:14 Відповісти
 
 