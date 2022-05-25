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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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В Херсонской области оккупанты хотят запретить украинский язык в документах

херсон

Оккупационная администрация Херсонщины хочет запретить документооборот на украинском языке.

Об этом сообщил назначенный россиянами "замглавы военно-гражданской администрации" региона Кирилл Стремоусов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание  "Коммерсантъ".

"Документооборот будет проводиться исключительно на русском языке. На том родном языке, на котором сначала, всю жизнь говорила Херсонская область", - заявил Стремоусов.

Ранее он заявлял, что в регионе русский язык рядом с украинским станет государственным. По словам коллаборанта, обучение в школах и вузах будет вестись на русском языке, но "по желанию родителей могут быть сформированы и украинские классы".

Также читайте: Депортированных захватчиками украинских детей хотят принудительно русифицировать. Это лингвоцид, - Креминь

Автор: 

оккупация (10130) украинский язык (1189) русский язык (570) Херсонская область (4735)


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Топ комментарии
+27
Ви тільки й робите, виродки, що постійно забороняєте НАШУ МОВУ !

Але це вже точно влстаннє: бо вас більше не буде. Така мерзота має щезнути назавжди.
Ви несете з собою усім лише зло, сльози, кров, смерть і багато горя.

Нема вам прощення і бути не може.
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25.05.2022 08:47
+14
© "а кокая разніца на коком єзигє....."
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25.05.2022 08:45
+10
Головне - що "думать українською" вони заборонить не зможуть! А своєю поведінкою на окупованих територіях вони тільки будуть це посилювать!
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25.05.2022 08:59
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© "а кокая разніца на коком єзигє....."
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25.05.2022 08:45 Ответить
Ви тільки й робите, виродки, що постійно забороняєте НАШУ МОВУ !

Але це вже точно влстаннє: бо вас більше не буде. Така мерзота має щезнути назавжди.
Ви несете з собою усім лише зло, сльози, кров, смерть і багато горя.

Нема вам прощення і бути не може.
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25.05.2022 08:47 Ответить
Ну так в России есть один язык - русский. Остальные языки по сути запрещены и давно находятся на грани вымирания.
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25.05.2022 08:48 Ответить
Отрезать Стремоусову языг и пускай всю оставшуюся жизнь только мычит как его предки
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25.05.2022 08:51 Ответить
оце і какая разніца...і мова має значення...і притіснєніяє русскоязичних... мова і віра......
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25.05.2022 08:51 Ответить
і мова, і віра; але головне - Армія.
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25.05.2022 08:53 Ответить
все те, що зелена пліснява влада впродовж трьох років не те що не хотіла знати, а й нищила.
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25.05.2022 08:55 Ответить
Ну так они и сейчас по ТВ под девизом не на часи нарушают законы о мове. Это даже по роликам в сети оттуда видно. И никто не чешется.
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25.05.2022 08:57 Ответить
Какаяразницанакакомязыке
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25.05.2022 08:54 Ответить
Головне - що "думать українською" вони заборонить не зможуть! А своєю поведінкою на окупованих територіях вони тільки будуть це посилювать!
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25.05.2022 08:59 Ответить
Погано,що території великі і усе подається як уже завершення. Як б таке просто не публікувала,мало хто і що хоче
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25.05.2022 09:01 Ответить
а ви і надалі розмовляйте орковським діалектом. вумні ж сильно....
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25.05.2022 09:04 Ответить
В мене батьки та баба з дідом розмовляли українською, при савке нас намагалися усіх переробити на рабсейскій лад, тому шкіл російських було на порядок більше, та відповідно з'явилося багато рускаязичних. Ось і вся правдива ІСТОРІЯ.
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25.05.2022 09:06 Ответить
Уявляю, яка зараз почнеться партизанська війна. Орки будуть боятися навіть зі зброєю вийти посцяти.
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25.05.2022 09:06 Ответить
Кірілл Стрємоусов. А як завзято його цитували борцухи з порохоботами!
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25.05.2022 09:46 Ответить
Эй ,Зеленский , ты собираешься Херсонскую область освобождать? Или думаешь договориться где то посредине и обсуждать статус Херсонщины 15 лет? Пока вырастут дети , которых будут учить по русски и московской версии истории и зомбировать по ящику? А потом они пойдут воевать против нас , если мы еще будем! Ты сдал юг Украины , если ты его не освободишь , то тебя просто повесят! А если освободишь , то будем разбираться и может обделаешься испугом! Так что думай - ТЕ господин президент!
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25.05.2022 09:55 Ответить
А що саме вам заважає почати писати українською?
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25.05.2022 17:39 Ответить
Он имеет полное конституционное право писать и разговаривать на русском языке или на каком ему удобно. Если вы не в курсе, то ознакомьтесь с Конституцией Украины
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25.05.2022 22:53 Ответить
вот вам и денацификация - обыкновенное насаждение своего говнопорядка и языка. но культуру сменить нельзя. украинцы не будут лопухами подтираться.
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25.05.2022 10:04 Ответить
Potom posledujet rossijskaja vnutrennaja zhlobota i gopota s svoimi nravami na pravah gospodjinov. V SSSR eto uze vidali. Edinstvennoje ljekarstvo protiv etogo - po vozmozhnosthi "denacifirovatj" ih vseh.
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25.05.2022 10:38 Ответить
Начебто до війни українська мова мала якісь права на херсонщині
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25.05.2022 10:20 Ответить
Dlja tjeh kto zhilji v nacionaljnih republjikah SSSR eto do bolji znakomo. Rusificirovalosj vse.
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25.05.2022 10:35 Ответить
Армія! Мова! Віра!
Що дибіли, ржали?
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25.05.2022 11:55 Ответить
ЧОМУ ВОНО ДОСІ НЕ ЗНИЩЕНЕ??? НЕВЖЕ ЙОГО НЕМОЖЛИВО ДІСТАТИ? ЦЕ ЩО,ГЕНЕРАЛ ЯКИЙСЬ З РОТОЮ ОХОРОНИ???
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25.05.2022 12:18 Ответить
Какие документы? Что за бред? Херсон оккупирован, логично что у окупанта свой документооборот.
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25.05.2022 12:43 Ответить
Ну и чего ждем??? Новая Каховка - АТБ уже СОЦ Маркет, монеты уже выводят из обихода, только бумажные деньги - пока еще гривны, они уже везде окопались по самую шею, но это все фигня в сравнении с натроением у людей, люди практически уже смирились, говорят будет, как будет, вера, что освободят, практически потеряна, потому как не предпринято не единой попытки продвижения за 3 месяца, в новостях когда никогда вспомнят Херсон , но это так для словца, типа не забыли, еще немного и люди признают и россию и на референдум пойдут, мы ощущаем себя брошенными, ни одного коридора, ни одного гумконвоя, выживайте как хотите и если в начале люди отказывались от гуманитарки,то сейчас ищут, где можно взять, товары все российские , кроме сельхоз продукции... И уже не страшно в оккупации, просто до боли обидно, кинули нас.
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25.05.2022 13:10 Ответить
Воно то так, але є купа але: 1. У 2гу світову війну люди на Херсонщині жили в окупації майже 4 роки, а ви скиглите вже через 3 місяці. Жити в окупації жахливо, але треба виживати. А тому немає різниці які там гроші ходять, гуманітарку треба брати щоб було що їсти і т.д. 2. Не треба ображатися, треба діяти! Партизанщина, вбивства зрадників, ігнорування свят, шкіл, референдумів ...а сидіти на попі і чекати поки все зроблять за вас у вашому регіоні.....ну і хто ви після цього? 3. Якщо ви вважаєте себе українцем, то що заважає вам писати українською?
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25.05.2022 17:50 Ответить
 
 