В Херсонской области оккупанты хотят запретить украинский язык в документах
Оккупационная администрация Херсонщины хочет запретить документооборот на украинском языке.
Об этом сообщил назначенный россиянами "замглавы военно-гражданской администрации" региона Кирилл Стремоусов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "Коммерсантъ".
"Документооборот будет проводиться исключительно на русском языке. На том родном языке, на котором сначала, всю жизнь говорила Херсонская область", - заявил Стремоусов.
Ранее он заявлял, что в регионе русский язык рядом с украинским станет государственным. По словам коллаборанта, обучение в школах и вузах будет вестись на русском языке, но "по желанию родителей могут быть сформированы и украинские классы".
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Але це вже точно влстаннє: бо вас більше не буде. Така мерзота має щезнути назавжди.
Ви несете з собою усім лише зло, сльози, кров, смерть і багато горя.
Нема вам прощення і бути не може.
Що дибіли, ржали?