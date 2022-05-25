В Херсонской области оккупанты хотят запретить украинский язык в документах

Оккупационная администрация Херсонщины хочет запретить документооборот на украинском языке.

Об этом сообщил назначенный россиянами "замглавы военно-гражданской администрации" региона Кирилл Стремоусов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "Коммерсантъ".

"Документооборот будет проводиться исключительно на русском языке. На том родном языке, на котором сначала, всю жизнь говорила Херсонская область", - заявил Стремоусов.

Ранее он заявлял, что в регионе русский язык рядом с украинским станет государственным. По словам коллаборанта, обучение в школах и вузах будет вестись на русском языке, но "по желанию родителей могут быть сформированы и украинские классы".

Также читайте: Депортированных захватчиками украинских детей хотят принудительно русифицировать. Это лингвоцид, - Креминь