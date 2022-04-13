Депортированных захватчиками украинских детей хотят принудительно русифицировать. Это лингвоцид, - Креминь

Депортированных русскими захватчиками украинских детей, многие из которых стали сиротами из-за геноцида нашего народа, хотят принудительно русифицировать.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь в Фейсбуке, комментируя заявления представителей российских властей, которые жалуются, что "освобожденные" украинские дети, не знают языка "асвабадителей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне заявили об отмене украинского языка и истории в школах под оккупацией, - языковой омбудсмен Креминь

"Россияне сами признают факт того, что украинские дети не владеют русским языком. В связи с чем путинская власть идет на новое преступление, которое имеет все признаки лингвоцида: целенаправленные дискриминационные действия по отношению к носителям украинского языка. Наших детей хотят упрятать в "языковые школ", на самом деле - в СИЗО и колонии для несовершеннолетних со своим "контингентом". Там им будут насаждать чужой для них язык, тюремную субкультуру, и будут наказывать уголовной ответственностью за малейшее нарушение режима или выдуманный проступок", - отметил Креминь.

Он также отметил, что из информации, распространяемой в соцсетях российскими и сепаратистскими сайтами, известно, что на оккупированных украинских территориях для школьников также планируют организовать "школы" интенсивного изучения истории и языка оккупанта.

"Невозможно представить, что это будут за "школы", и какой опыт там приобретут дети. Надо сделать все возможное, чтобы освободить наших детей из российского плена и рабства. Политика лингвоцида украинских детей, депортации и тюремные перспективы - мина замедленного действия, направленная ​​на очевидные попытки уничтожения будущего украинской нации", – сказал Кремень.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты хотят научить депортированных украинских детей русскому языку. ВИДЕО