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Депортированных захватчиками украинских детей хотят принудительно русифицировать. Это лингвоцид, - Креминь

тарас,кремінь

Депортированных русскими захватчиками украинских детей, многие из которых стали сиротами из-за геноцида нашего народа, хотят принудительно русифицировать.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь в Фейсбуке, комментируя заявления представителей российских властей, которые жалуются, что "освобожденные" украинские дети, не знают языка "асвабадителей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне заявили об отмене украинского языка и истории в школах под оккупацией, - языковой омбудсмен Креминь

"Россияне сами признают факт того, что украинские дети не владеют русским языком. В связи с чем путинская власть идет на новое преступление, которое имеет все признаки лингвоцида: целенаправленные дискриминационные действия по отношению к носителям украинского языка. Наших детей хотят упрятать в "языковые школ", на самом деле - в СИЗО и колонии для несовершеннолетних со своим "контингентом". Там им будут насаждать чужой для них язык, тюремную субкультуру, и будут наказывать уголовной ответственностью за малейшее нарушение режима или выдуманный проступок", - отметил Креминь.

Он также отметил, что из информации, распространяемой в соцсетях российскими и сепаратистскими сайтами, известно, что на оккупированных украинских территориях для школьников также планируют организовать "школы" интенсивного изучения истории и языка оккупанта.

"Невозможно представить, что это будут за "школы", и какой опыт там приобретут дети. Надо сделать все возможное, чтобы освободить наших детей из российского плена и рабства. Политика лингвоцида украинских детей, депортации и тюремные перспективы - мина замедленного действия, направленная ​​на очевидные попытки уничтожения будущего украинской нации", – сказал Кремень.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты хотят научить депортированных украинских детей русскому языку. ВИДЕО
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Этноцид.
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13.04.2022 19:30 Ответить
покацаплення....
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13.04.2022 19:32 Ответить
В мепе є знайомий коваль який безкоштовно може дерусифікувати та декацапити.
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13.04.2022 19:35 Ответить
Лінгвоцид української мови був останні 3 роки в Україні
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13.04.2022 21:18 Ответить
 
 