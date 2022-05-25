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На Херсонщині окупанти хочуть заборонити українську мову в документах
Окупаційна адміністрація Херсонщини хоче заборонити документообіг українською мовою.
Про це повідомив призначений росіянами "заступник голови військово-цивільної адміністрації" регіону Кирило Стремоусов, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на російське видання "Коммерсантъ".
"Документообіг буде проводитися виключно російською мовою. Тією рідною мовою, якою спочатку, все життя розмовляла Херсонська область", - заявив Стремоусов.
Раніше він заявляв що у регіоні російська мова поряд з українською стане державною. За словами колаборанта, навчання в школах і вишах вестиметься російською мовою, але "за бажанням батьків можуть бути сформовані й українські класи".
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Але це вже точно влстаннє: бо вас більше не буде. Така мерзота має щезнути назавжди.
Ви несете з собою усім лише зло, сльози, кров, смерть і багато горя.
Нема вам прощення і бути не може.
Що дибіли, ржали?