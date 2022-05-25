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Новини Окуповані території
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На Херсонщині окупанти хочуть заборонити українську мову в документах

херсон

Окупаційна адміністрація Херсонщини хоче заборонити документообіг українською мовою.

Про це повідомив призначений росіянами "заступник голови військово-цивільної адміністрації" регіону Кирило Стремоусов, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на російське видання "Коммерсантъ".

"Документообіг буде проводитися виключно російською мовою. Тією рідною мовою, якою спочатку, все життя розмовляла Херсонська область", - заявив Стремоусов.

Раніше він заявляв що у регіоні російська мова поряд з українською стане державною. За словами колаборанта, навчання в школах і вишах вестиметься російською мовою, але "за бажанням батьків можуть бути сформовані й українські класи".

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Автор: 

окупація (6680) українська мова (833) російська мова (304) Херсонська область (5718)


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Топ коментарі
+27
Ви тільки й робите, виродки, що постійно забороняєте НАШУ МОВУ !

Але це вже точно влстаннє: бо вас більше не буде. Така мерзота має щезнути назавжди.
Ви несете з собою усім лише зло, сльози, кров, смерть і багато горя.

Нема вам прощення і бути не може.
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25.05.2022 08:47
+14
© "а кокая разніца на коком єзигє....."
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25.05.2022 08:45
+10
Головне - що "думать українською" вони заборонить не зможуть! А своєю поведінкою на окупованих територіях вони тільки будуть це посилювать!
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25.05.2022 08:59
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© "а кокая разніца на коком єзигє....."
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25.05.2022 08:45 Відповісти
Ви тільки й робите, виродки, що постійно забороняєте НАШУ МОВУ !

Але це вже точно влстаннє: бо вас більше не буде. Така мерзота має щезнути назавжди.
Ви несете з собою усім лише зло, сльози, кров, смерть і багато горя.

Нема вам прощення і бути не може.
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25.05.2022 08:47 Відповісти
Ну так в России есть один язык - русский. Остальные языки по сути запрещены и давно находятся на грани вымирания.
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25.05.2022 08:48 Відповісти
Отрезать Стремоусову языг и пускай всю оставшуюся жизнь только мычит как его предки
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25.05.2022 08:51 Відповісти
оце і какая разніца...і мова має значення...і притіснєніяє русскоязичних... мова і віра......
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25.05.2022 08:51 Відповісти
і мова, і віра; але головне - Армія.
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25.05.2022 08:53 Відповісти
все те, що зелена пліснява влада впродовж трьох років не те що не хотіла знати, а й нищила.
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25.05.2022 08:55 Відповісти
Ну так они и сейчас по ТВ под девизом не на часи нарушают законы о мове. Это даже по роликам в сети оттуда видно. И никто не чешется.
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25.05.2022 08:57 Відповісти
Какаяразницанакакомязыке
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25.05.2022 08:54 Відповісти
Головне - що "думать українською" вони заборонить не зможуть! А своєю поведінкою на окупованих територіях вони тільки будуть це посилювать!
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25.05.2022 08:59 Відповісти
Погано,що території великі і усе подається як уже завершення. Як б таке просто не публікувала,мало хто і що хоче
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25.05.2022 09:01 Відповісти
а ви і надалі розмовляйте орковським діалектом. вумні ж сильно....
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25.05.2022 09:04 Відповісти
В мене батьки та баба з дідом розмовляли українською, при савке нас намагалися усіх переробити на рабсейскій лад, тому шкіл російських було на порядок більше, та відповідно з'явилося багато рускаязичних. Ось і вся правдива ІСТОРІЯ.
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25.05.2022 09:06 Відповісти
Уявляю, яка зараз почнеться партизанська війна. Орки будуть боятися навіть зі зброєю вийти посцяти.
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25.05.2022 09:06 Відповісти
Кірілл Стрємоусов. А як завзято його цитували борцухи з порохоботами!
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25.05.2022 09:46 Відповісти
Эй ,Зеленский , ты собираешься Херсонскую область освобождать? Или думаешь договориться где то посредине и обсуждать статус Херсонщины 15 лет? Пока вырастут дети , которых будут учить по русски и московской версии истории и зомбировать по ящику? А потом они пойдут воевать против нас , если мы еще будем! Ты сдал юг Украины , если ты его не освободишь , то тебя просто повесят! А если освободишь , то будем разбираться и может обделаешься испугом! Так что думай - ТЕ господин президент!
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25.05.2022 09:55 Відповісти
А що саме вам заважає почати писати українською?
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25.05.2022 17:39 Відповісти
Он имеет полное конституционное право писать и разговаривать на русском языке или на каком ему удобно. Если вы не в курсе, то ознакомьтесь с Конституцией Украины
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25.05.2022 22:53 Відповісти
вот вам и денацификация - обыкновенное насаждение своего говнопорядка и языка. но культуру сменить нельзя. украинцы не будут лопухами подтираться.
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25.05.2022 10:04 Відповісти
Potom posledujet rossijskaja vnutrennaja zhlobota i gopota s svoimi nravami na pravah gospodjinov. V SSSR eto uze vidali. Edinstvennoje ljekarstvo protiv etogo - po vozmozhnosthi "denacifirovatj" ih vseh.
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25.05.2022 10:38 Відповісти
Начебто до війни українська мова мала якісь права на херсонщині
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25.05.2022 10:20 Відповісти
Dlja tjeh kto zhilji v nacionaljnih republjikah SSSR eto do bolji znakomo. Rusificirovalosj vse.
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25.05.2022 10:35 Відповісти
Армія! Мова! Віра!
Що дибіли, ржали?
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25.05.2022 11:55 Відповісти
ЧОМУ ВОНО ДОСІ НЕ ЗНИЩЕНЕ??? НЕВЖЕ ЙОГО НЕМОЖЛИВО ДІСТАТИ? ЦЕ ЩО,ГЕНЕРАЛ ЯКИЙСЬ З РОТОЮ ОХОРОНИ???
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25.05.2022 12:18 Відповісти
Какие документы? Что за бред? Херсон оккупирован, логично что у окупанта свой документооборот.
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25.05.2022 12:43 Відповісти
Ну и чего ждем??? Новая Каховка - АТБ уже СОЦ Маркет, монеты уже выводят из обихода, только бумажные деньги - пока еще гривны, они уже везде окопались по самую шею, но это все фигня в сравнении с натроением у людей, люди практически уже смирились, говорят будет, как будет, вера, что освободят, практически потеряна, потому как не предпринято не единой попытки продвижения за 3 месяца, в новостях когда никогда вспомнят Херсон , но это так для словца, типа не забыли, еще немного и люди признают и россию и на референдум пойдут, мы ощущаем себя брошенными, ни одного коридора, ни одного гумконвоя, выживайте как хотите и если в начале люди отказывались от гуманитарки,то сейчас ищут, где можно взять, товары все российские , кроме сельхоз продукции... И уже не страшно в оккупации, просто до боли обидно, кинули нас.
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25.05.2022 13:10 Відповісти
Воно то так, але є купа але: 1. У 2гу світову війну люди на Херсонщині жили в окупації майже 4 роки, а ви скиглите вже через 3 місяці. Жити в окупації жахливо, але треба виживати. А тому немає різниці які там гроші ходять, гуманітарку треба брати щоб було що їсти і т.д. 2. Не треба ображатися, треба діяти! Партизанщина, вбивства зрадників, ігнорування свят, шкіл, референдумів ...а сидіти на попі і чекати поки все зроблять за вас у вашому регіоні.....ну і хто ви після цього? 3. Якщо ви вважаєте себе українцем, то що заважає вам писати українською?
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25.05.2022 17:50 Відповісти
 
 