На Херсонщині окупанти хочуть заборонити українську мову в документах

Окупаційна адміністрація Херсонщини хоче заборонити документообіг українською мовою.

Про це повідомив призначений росіянами "заступник голови військово-цивільної адміністрації" регіону Кирило Стремоусов, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на російське видання "Коммерсантъ".

"Документообіг буде проводитися виключно російською мовою. Тією рідною мовою, якою спочатку, все життя розмовляла Херсонська область", - заявив Стремоусов.

Раніше він заявляв що у регіоні російська мова поряд з українською стане державною. За словами колаборанта, навчання в школах і вишах вестиметься російською мовою, але "за бажанням батьків можуть бути сформовані й українські класи".

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