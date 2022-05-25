На тимчасово захопленій росіянами Херсонщині не працюють 90% аптек, - правозахисники

Близько 90% аптек у тимчасово захопленому російськими загарбниками Херсоні та області не працюють.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє громадська організація КримSOS.

"На тимчасово окупованій Херсонщині складна ситуація з ліками. Майже всі аптеки – 90%, не працюють. Деякі аптечні мережі, зі слів провізорів, планують взагалі припинити свою роботу в регіоні", – поінформував голова правління КримSOS Денис Савченко.

За його даними, ліки до Херсона та області наразі везуть з окупованого Криму та рф і продають із багажників авто на місцевих ринках, вони не є сертифікованими та можуть бути підробкою.

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Величезна проблема є зараз із препаратами для серця та від тиску. Окрема проблема є у вагітних жінок із придбанням ліків та аптечних товарів, часто неможливо знайти потрібні препарати та інші предмети, що зазвичай були у вільному доступі та необхідні для проведення пологів і відразу після них. Також є інформація про суттєві проблеми із дитячими ліками, найгостріша ситуація з жарознижувальним.

"Ліки для дітей – це ще одна велика проблема. Як і товари для немовлят. Фактично, навіть ті ліки, які завозять з рф і Криму, можуть бути небезпечні для дітей – бо ніхто не знає, чи це справжні ліки чи підробка", – додав Савченко.

Зазначається, що в аптеках залишились деякі дуже дорогі вузькоспеціалізовані препарати, вітаміни, лікарські трави та чаї, зубні пасти та косметичні вироби. А ціни в цілому виросли у 3-5 разів на більшість препаратів.

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