На временно захваченной россиянами Херсонской области не работают 90% аптек, - правозащитники

Около 90% аптек во временно захваченном российскими захватчиками Херсоне и области не работают.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает общественная организация КрымSOS.

"На временно оккупированной Херсонщине сложная ситуация с лекарствами. Почти все аптеки — 90%, не работают. Некоторые аптечные сети, по словам провизоров, планируют вообще прекратить свою работу в регионе. Лекарства сейчас везут из оккупированного Крыма и россии – и продают из багажников авто на местных рынках, они не сертифицированы и могут быть подделкой. Огромная проблема с препаратами для сердца и от давления", – рассказывает Глава правления КрымSOS Денис Савченко.

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Отдельная проблема у беременных женщин с приобретением лекарств и аптечных товаров в роддом. Сейчас часто невозможно найти нужные препараты и другие предметы, которые обычно были в свободном доступе и необходимы для родов и сразу после них. Также есть информация о существенных проблемах с детскими лекарствами, самая острая ситуация с жаропонижающим.

"Лекарства для детей – это еще одна большая проблема. Как собственно и товары для младенцев. Фактически, даже те лекарства, которые завозят из рф и Крыма могут быть опасны для детей – потому что никто не знает, это настоящее лекарство или подделка", – добавил Денис Савченко.

Отмечается, что в аптеках остались очень дорогие узкоспециализированные препараты, витамины, лекарственные травы и чаи, зубные пасты и некоторые косметические изделия. А цены в целом выросли в 3-5 раз на большинство препаратов.