Литва примет на реабилитацию украинских солдат, - Минобороны

Литва примет на реабилитацию украинских военных, готова организовать различные тренинги и курсы для наших солдат и инструкторов, а также продолжит поставлять военную технику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

"В ближайшие недели Литва примет реабилитацию украинских солдат. Система здравоохранения Литвы готова принять на лечение раненых солдат", - отметил Анушаускас.

Он также заявил, что Вооруженные силы Литвы готовы провести учения украинских саперов и обеспечить подготовленных специалистов индивидуальными средствами разминирования.

"Мы должны работать вместе, чтобы как можно быстрее закончить войну в Украине, и Украине, показавшей свою силу, нужно всячески помогать. Обучение украинских военнослужащих использованию западной военной техники в настоящее время является главным приоритетом", - добавил министр обороны Литвы.

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По словам Анушаускаса, количество стран, непосредственно поддерживающих Украину, увеличилось еще на четыре – до 47 стран.

США организуют координационные встречи между министрами обороны стран, оказывающими помощь Украине. В ходе встречи министры обороны этих стран обсуждают и согласовывают свою поддержку Украины. Следующая подобная встреча запланирована на 15 июня в Брюсселе.