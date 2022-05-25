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Литва прийме на реабілітацію українських солдатів, - Міноборони

литва

Литва прийме на реабілітацію українських військових, готова організувати різні тренінги та курси для наших солдатів та інструкторів, а також продовжить постачати військову техніку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

"У найближчі тижні Литва прийме на реабілітацію українських солдатів. Система охорони здоров'я Литви готова прийняти на лікування поранених солдатів", - зазначив Анушаускас.

Він також заявив, що Збройні сили Литви готові провести навчання українських саперів і забезпечити підготовлених фахівців індивідуальними засобами розмінування.

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"Ми повинні працювати разом, щоб якомога швидше закінчити війну в Україні, і Україні, яка показала свою силу, треба всіляко допомагати. Навчання українських військовослужбовців використанню західної військової техніки в даний час є головним пріоритетом", - додав міністр оборони Литви.

За словами Анушаускаса, кількість країн, що безпосередньо підтримують Україну, збільшилася ще на чотири - до 47 країн.

США організовують координаційні зустрічі між міністрами оборони країн, що надають допомогу Україні. Під час зустрічей міністри оборони цих країн обговорюють і погоджують свою підтримку України. Наступна така зустріч запланована на 15 червня в Брюсселі.

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Автор: 

Литва (2384) лікування (607)


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Вклика допомога йде тільки від прибалтійських країн. Уклін і шана вам за допомогу.
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25.05.2022 02:37 Відповісти
Литва для нас ближайший друг. И принимает наших раненых постоянно.
Большое Спасибо! Labai ačiū!
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25.05.2022 02:43 Відповісти
Українські госпіталі забиті раненими і практично місць нема, чого правду не говорите?
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25.05.2022 07:21 Відповісти
Литва, доброго ранку!!!
Дякуємо!!!
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25.05.2022 07:54 Відповісти
 
 