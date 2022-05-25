Литва прийме на реабілітацію українських солдатів, - Міноборони

Литва прийме на реабілітацію українських військових, готова організувати різні тренінги та курси для наших солдатів та інструкторів, а також продовжить постачати військову техніку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

"У найближчі тижні Литва прийме на реабілітацію українських солдатів. Система охорони здоров'я Литви готова прийняти на лікування поранених солдатів", - зазначив Анушаускас.

Він також заявив, що Збройні сили Литви готові провести навчання українських саперів і забезпечити підготовлених фахівців індивідуальними засобами розмінування.

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"Ми повинні працювати разом, щоб якомога швидше закінчити війну в Україні, і Україні, яка показала свою силу, треба всіляко допомагати. Навчання українських військовослужбовців використанню західної військової техніки в даний час є головним пріоритетом", - додав міністр оборони Литви.

За словами Анушаускаса, кількість країн, що безпосередньо підтримують Україну, збільшилася ще на чотири - до 47 країн.

США організовують координаційні зустрічі між міністрами оборони країн, що надають допомогу Україні. Під час зустрічей міністри оборони цих країн обговорюють і погоджують свою підтримку України. Наступна така зустріч запланована на 15 червня в Брюсселі.

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