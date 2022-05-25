В Мелитополе оккупанты таксуют на машинах с буквой Z, - Запорожская ОВА

В оккупированном Мелитополе захватчики из армии РФ предоставляют местному населению транспортные услуги, таксуя на своих автомобилях с буквой Z.

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.

"Мелитопольцы сообщают, что военные России начали на своих меченных буквой Z авто таксовать", - говорится в сообщении.

Также в ОВА отметили, что враг из-за передислокации своей техники отключил в городе сотовую связь. Также проблемы со связью есть в оккупированном Бердянске. "По сообщению местных, россияне глушат связь практически по всей оккупированной территории. Также есть проблемы с интернетом", – информируют в ОВА.

Оккупанты пытаются ввести на захваченных территориях рублевую зону и обещают через своих коллаборантов давать пенсии и социальные выплаты в рублях.

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