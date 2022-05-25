РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8116 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
8 586 13

В Мелитополе оккупанты таксуют на машинах с буквой Z, - Запорожская ОВА

ворог,русня

В оккупированном Мелитополе захватчики из армии РФ предоставляют местному населению транспортные услуги, таксуя на своих автомобилях с буквой Z.

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.

"Мелитопольцы сообщают, что военные России начали на своих меченных буквой Z авто таксовать", - говорится в сообщении.

Также в ОВА отметили, что враг из-за передислокации своей техники отключил в городе сотовую связь. Также проблемы со связью есть в оккупированном Бердянске. "По сообщению местных, россияне глушат связь практически по всей оккупированной территории. Также есть проблемы с интернетом", – информируют в ОВА.

Оккупанты пытаются ввести на захваченных территориях рублевую зону и обещают через своих коллаборантов давать пенсии и социальные выплаты в рублях.

Также читайте: Коллаборанты из Запорожской области заявили, что она якобы хочет войти в РФ

Автор: 

интернет (1706) Мелитополь (613) мобильная связь (434) оккупация (10130) такси (211) Запорожская область (3061)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+11
Таксисты Z также предлагают интимные услуги клиентам категории VIP
показать весь комментарий
25.05.2022 06:46
+10
Пишуть теж якусь відверту ху@ню. Якщо хтось і таксує з літерою Z, то це можуть бути лише місцеві колаборанти. Я не думаю що військові на своїй військовій техніці катають цивільне населення, або туди понаїхали якісь ідіоти з парРаші підзаробити.
Одним словом, Цензор, не потрібно опускатися до відвертої, низькопробної пропаганди.
показать весь комментарий
25.05.2022 07:45
+6
Ну так хорошо. Можно подьехать и таким*таксистам* бошки резать за углом и не нужно за окупантами по полям бегать
показать весь комментарий
25.05.2022 06:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну так хорошо. Можно подьехать и таким*таксистам* бошки резать за углом и не нужно за окупантами по полям бегать
показать весь комментарий
25.05.2022 06:45 Ответить
Таксисты Z также предлагают интимные услуги клиентам категории VIP
показать весь комментарий
25.05.2022 06:46 Ответить
как говорится,

Стань, родная буквой ЗЮ Я любовь тебе вонзю
показать весь комментарий
25.05.2022 09:44 Ответить
в Мелітополі те, в Мелітополі се..і шо розказувати? шо Мелітополь окупований ми і так знаємо.і що встановлюю "руске мір"
А ше знаємо шо там є партизани,навіть на карті Британці окреслили,шо там діють українські партизани.
показать весь комментарий
25.05.2022 06:52 Ответить
А еще мы все знаем, почему репоеды так быстро, буквально за 3 часа захватили херсонскую обл, и часть запорожской. Они быстренько своими танками по отремонтированным дорогам заняли наши города. Кто отремонтировал эти дороги, я думаю, не надо писать, все и так знают, об этом кукарекало с каждого утюга. Так-же все знают, кто дороги и мосты на Чонгаре разминиромал, точнее, кто давал такие указания из ОПы.
показать весь комментарий
25.05.2022 08:12 Ответить
Як таксують? Окупанти ж по одному не пересуваются тому що це небезпечно, чи в Мелітополі вже партизанів немає?
показать весь комментарий
25.05.2022 06:54 Ответить
Що ви мелете? Аби щось ляпнути? Які в знищеному місті, де залишки змученого населення партизани??
показать весь комментарий
25.05.2022 07:35 Ответить
Це не про Маріуполь а про Мелітополь
показать весь комментарий
25.05.2022 07:54 Ответить
Вони ще й серуть в туалетах з літерою z.
показать весь комментарий
25.05.2022 07:11 Ответить
А звідки ж ці "окупанти" з"явилися? Це російські солдати, що "таксують" у вільний від боїв час? Чи росіяни цивільні, які приїхали "освоювать" південь України? Чи може, це місцеві жителі, що пішли на співпрацю з росіянами? Так які ж це тоді "окупанти"? Це звичайні "колаборанти" Однак - якщо глянуть з іншого боку, то це просто люди, які хочуть прогодувать свої сім"ї В ІІ світову війну ці люди були візниками у містах і возили як місцевих жителів, так і окупантів
показать весь комментарий
25.05.2022 07:15 Ответить
Пишуть теж якусь відверту ху@ню. Якщо хтось і таксує з літерою Z, то це можуть бути лише місцеві колаборанти. Я не думаю що військові на своїй військовій техніці катають цивільне населення, або туди понаїхали якісь ідіоти з парРаші підзаробити.
Одним словом, Цензор, не потрібно опускатися до відвертої, низькопробної пропаганди.
показать весь комментарий
25.05.2022 07:45 Ответить
******** okupanti. jdu **** mesyats kontr nastupleniye ukraini.
показать весь комментарий
25.05.2022 07:57 Ответить
 
 