В Мелитополе оккупанты таксуют на машинах с буквой Z, - Запорожская ОВА
В оккупированном Мелитополе захватчики из армии РФ предоставляют местному населению транспортные услуги, таксуя на своих автомобилях с буквой Z.
Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.
"Мелитопольцы сообщают, что военные России начали на своих меченных буквой Z авто таксовать", - говорится в сообщении.
Также в ОВА отметили, что враг из-за передислокации своей техники отключил в городе сотовую связь. Также проблемы со связью есть в оккупированном Бердянске. "По сообщению местных, россияне глушат связь практически по всей оккупированной территории. Также есть проблемы с интернетом", – информируют в ОВА.
Оккупанты пытаются ввести на захваченных территориях рублевую зону и обещают через своих коллаборантов давать пенсии и социальные выплаты в рублях.
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Стань, родная буквой ЗЮ Я любовь тебе вонзю
А ше знаємо шо там є партизани,навіть на карті Британці окреслили,шо там діють українські партизани.
Одним словом, Цензор, не потрібно опускатися до відвертої, низькопробної пропаганди.