Коллаборанты из Запорожской области заявили, что она якобы хочет войти в РФ

Так называемый "представитель местной администрации" Запорожья Владимир Рогов заявил, что область якобы желает быть частью России.

Об этом он сказал пропагандистскому росСМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

Рогов заявил, что Запорожская область примет курс на вхождение в состав России "после полного освобождения от украинских националистов".

"Будущее у Запорожской области может быть только одно – она должна быть в составе России, должна стать полноценным субъектом Российской Федерации. Нам не нужны серые зоны, не нужна Запорожская народная республика. Мы хотим быть частью России, как всегда и были раньше в течение сотен лет", - сказал он.

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Сейчас россиянами оккупирована часть Запорожской области.

Владимир Рогов – в прошлом соратник Олега Царева и один из организаторов "антимайдана" в Запорожье. В сентябре 2014-го в процессе обмена пленными он оказался в России, где регулярно выступал в медиа как глава "Комитета по госстроительству Новороссии" и лидер движения "Славянская гвардия", а также собирал помощь для "ДНР" и "ЛНР". В марте 2022 года он стал называть себя членом "военно-гражданской администрации Запорожской области".