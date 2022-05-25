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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Коллаборанты из Запорожской области заявили, что она якобы хочет войти в РФ

область,окупація,запорізька,токмак

Так называемый "представитель местной администрации" Запорожья Владимир Рогов заявил, что область якобы желает быть частью России.

Об этом он сказал пропагандистскому росСМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

Рогов заявил, что Запорожская область примет курс на вхождение в состав России "после полного освобождения от украинских националистов".

"Будущее у Запорожской области может быть только одно – она должна быть в составе России, должна стать полноценным субъектом Российской Федерации. Нам не нужны серые зоны, не нужна Запорожская народная республика. Мы хотим быть частью России, как всегда и были раньше в течение сотен лет", - сказал он.

Читайте также: На Херсонщине оккупанты хотят запретить украинский язык в документах

Сейчас россиянами оккупирована часть Запорожской области.

Владимир Рогов – в прошлом соратник Олега Царева и один из организаторов "антимайдана" в Запорожье. В сентябре 2014-го в процессе обмена пленными он оказался в России, где регулярно выступал в медиа как глава "Комитета по госстроительству Новороссии" и лидер движения "Славянская гвардия", а также собирал помощь для "ДНР" и "ЛНР". В марте 2022 года он стал называть себя членом "военно-гражданской администрации Запорожской области".

оккупация (10130) россия (95418) Запорожская область (3061)


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Топ комментарии
+25
СБУ і Боневтіку то не вороги, їх спільний ворог Порошенко, тож більша частина "правоохоронців", яких по штату більше чим ЗСУ, займаються виключно Порошенко і ЕС.
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25.05.2022 08:56
+23
Столиця вільного українського козацтва назавжи залишиться вільною у складі вільної та незалежної України...
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25.05.2022 08:56
+22
Ну - Квіслінг теж казав що Норвегія хоче буть частиною "Третього рейху" Багато йому це допомогло? Повісили після війни!
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25.05.2022 08:57
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СБУ і Боневтіку то не вороги, їх спільний ворог Порошенко, тож більша частина "правоохоронців", яких по штату більше чим ЗСУ, займаються виключно Порошенко і ЕС.
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25.05.2022 08:56 Ответить
Реформовані правозахисники Порошенком, "яких по штату більше чим ЗСУ, займаються виключно Порошенко і ЕС" - так що ж ви хотіли?
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25.05.2022 09:40 Ответить
ну что вот вам и ответ НАДО БЫЛО ВСЕХ ЭТИХ УШЛЕБКОВ РАССТРЕЛИВАТЬ И ВЕШАТЬ раньше!!!!??? думаю да... а недавно (а может и про себя-- что -то подобное выдавал Клоун и его окружение в несколько пастельных тонах... но суть та же... и вид сбоку тот же) !!!!???
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25.05.2022 10:18 Ответить
Зеля *****
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25.05.2022 11:42 Ответить
СБУ от чим займаеться-СБУ вызвала на допрос по делу об «угольной госизмене» Порошенко и Медведчука - Авакова, Турчинова и Яценюка в качестве свидетелей

Согласно информации на сайте СБУ, они вызывались повестками на 19 мая.
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25.05.2022 11:52 Ответить
Поймать и заставить выучить гимн. Потом отпустить.
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25.05.2022 08:55 Ответить
Опустить...
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25.05.2022 09:16 Ответить
отпустить? Разве что головой в кацапский нужник
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25.05.2022 09:21 Ответить
звичайно що відпустити.... бажано так з поверху 10-го вниз головою
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25.05.2022 10:42 Ответить
Піймать і повісити!
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25.05.2022 08:56 Ответить
Вони ж наші люди чи ні?
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25.05.2022 09:09 Ответить
Не знаю як там у вас-мокшів, а наші люди до єднання з вами не проголошують.
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25.05.2022 12:23 Ответить
Столиця вільного українського козацтва назавжи залишиться вільною у складі вільної та незалежної України...
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25.05.2022 08:56 Ответить
Ну - Квіслінг теж казав що Норвегія хоче буть частиною "Третього рейху" Багато йому це допомогло? Повісили після війни!
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25.05.2022 08:57 Ответить
Цього виродка треба було б повісити до війни
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25.05.2022 09:20 Ответить
Те як Запоріжжя відкриває коридори на сторону окупації, то все може бути. А що місто здане,що уже є його "васал"
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25.05.2022 08:59 Ответить
Да,да и киев сдан и львов,тут тоже были любители кацапов в киеве)а там еще какой то петух кукарекать про лондон будет,значит и он сдан,вот кремлеботы неугомонные все хотите чтоб сдано было)а хера вам на рыло
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25.05.2022 09:04 Ответить
Френдліфайр детектед. Здається, в кінці останнього речення мав бути знак питання
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25.05.2022 09:55 Ответить
Тут работа для партизан. Гнида не должна долго засирать нашу землю.
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25.05.2022 09:01 Ответить
Без вопросов.Наследники славного Запорожского казачества найдут эту сволоту и повесят
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25.05.2022 12:21 Ответить
Ну ,звичайно, хтоб сумнівався
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25.05.2022 09:01 Ответить
та воно ж кончене, то про снігурів в банках законцервованих лепече, тепер знову якийсь понос несе
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25.05.2022 09:03 Ответить
Х...й увидиш со следующего года Украины ****
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25.05.2022 09:03 Ответить
Запоріжжя? місто? нічого не зрозуміло(
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25.05.2022 09:03 Ответить
Цікаве , шо області в яких повну владу мав Ахметов , попадають під рашу. Мабудь мешканцям тих областей націоналісти жити в Україні заважають ? Та мова заважає? Мешканці повністю русіфіковані
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25.05.2022 09:05 Ответить
А может не жители оккупированных областей виноваты, а кто то другой? Вас, что то занесло малость.
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25.05.2022 09:15 Ответить
Жителі окупованих областей винні в тому, що обирали таку владу, яка не дбала про оборону. А виходить і самі чекали кацапів у гості.
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25.05.2022 09:49 Ответить
Це коли область вирішила вступити в рабсійське гімно, до сьогоднішнього удару по місту, чи після?
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25.05.2022 09:12 Ответить
а ху ху не хо хо?
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25.05.2022 09:13 Ответить
Хохма Жванецького часів софка ...

"Ви уже билі в Паріжє ? Нет, но я ужє трі раза хотєл"

Такі хАтєть нє врєдна !
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25.05.2022 10:23 Ответить
Майно конфіскувати,а рогова за кораблем.
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25.05.2022 10:55 Ответить
слова 'край' і 'країна' мають ЩЕ БІЛЬШУ СИЛУ!

Абстрактний рівень слова 'країна' є в рази вищим ніж якесь там 'рось', 'рус', 'русь', 'срусь'....
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25.05.2022 11:21 Ответить
ельга, пливіть за корабльом, будь ласка. Там ваші рідні русичі в мац-кве годують рибів, то ви не відставайте, раз вам так сильно хочеться теж буть рус.
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25.05.2022 12:26 Ответить
городской сумасшедший - кто его только из психушки выпустил ?
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25.05.2022 11:13 Ответить
 
 