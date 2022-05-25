В Мелітополі окупанти таксують на машинах з літерою Z, - Запорізька ОВА

В окупованому Мелітополі загарбники з армії РФ надають місцевому населенню транспортні послуги, таксуючи на своїх автівках з літерою Z.

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

"Мелітопольці повідомляють, що військові рф почали на своїх мічених буквою Z авто таксувати", - йдеться у повідомленні.

Також в ОВА зазначили, що ворог через передислокацію своєї техніки відключив у місті стільниковий зв’язок. Також проблеми зі зв’язком є в окупованому Бердянську. "За повідомленням місцевих, росіяни глушать зв’язок практично по всій окупованій території. Також є проблеми з інтернетом", - інформують в ОВА.

Окупанти намагаються запровадити на загарбаних територіях рублеву зону та обіцяють через своїх колаборантів давати пенсії й соціальні виплати в рублях.

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