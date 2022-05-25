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Новини Окуповані території Війна
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В Мелітополі окупанти таксують на машинах з літерою Z, - Запорізька ОВА

ворог,русня

В окупованому Мелітополі загарбники з армії РФ надають місцевому населенню транспортні послуги, таксуючи на своїх автівках з літерою Z.

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

"Мелітопольці повідомляють, що військові рф почали на своїх мічених буквою Z авто таксувати", - йдеться у повідомленні.

Також в ОВА зазначили, що ворог через передислокацію своєї техніки відключив у місті стільниковий зв’язок. Також проблеми зі зв’язком є в окупованому Бердянську. "За повідомленням місцевих, росіяни глушать зв’язок практично по всій окупованій території. Також є проблеми з інтернетом", - інформують в ОВА.

Окупанти намагаються запровадити на загарбаних територіях рублеву зону та обіцяють через своїх колаборантів давати пенсії й соціальні виплати в рублях.

Також дивіться: На ринку в окупованому Севастополі продають овочі і полуницю "з Херсона" й українські продукти. ФОТО

Автор: 

інтернет (1987) Мелітополь (770) мобільний зв’язок (1021) окупація (6680) таксі (354) Запорізька область (3583)


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Топ коментарі
+11
Таксисты Z также предлагают интимные услуги клиентам категории VIP
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25.05.2022 06:46
+10
Пишуть теж якусь відверту ху@ню. Якщо хтось і таксує з літерою Z, то це можуть бути лише місцеві колаборанти. Я не думаю що військові на своїй військовій техніці катають цивільне населення, або туди понаїхали якісь ідіоти з парРаші підзаробити.
Одним словом, Цензор, не потрібно опускатися до відвертої, низькопробної пропаганди.
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25.05.2022 07:45
+6
Ну так хорошо. Можно подьехать и таким*таксистам* бошки резать за углом и не нужно за окупантами по полям бегать
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25.05.2022 06:45
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Ну так хорошо. Можно подьехать и таким*таксистам* бошки резать за углом и не нужно за окупантами по полям бегать
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25.05.2022 06:45 Відповісти
Таксисты Z также предлагают интимные услуги клиентам категории VIP
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25.05.2022 06:46 Відповісти
как говорится,

Стань, родная буквой ЗЮ Я любовь тебе вонзю
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25.05.2022 09:44 Відповісти
в Мелітополі те, в Мелітополі се..і шо розказувати? шо Мелітополь окупований ми і так знаємо.і що встановлюю "руске мір"
А ше знаємо шо там є партизани,навіть на карті Британці окреслили,шо там діють українські партизани.
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25.05.2022 06:52 Відповісти
А еще мы все знаем, почему репоеды так быстро, буквально за 3 часа захватили херсонскую обл, и часть запорожской. Они быстренько своими танками по отремонтированным дорогам заняли наши города. Кто отремонтировал эти дороги, я думаю, не надо писать, все и так знают, об этом кукарекало с каждого утюга. Так-же все знают, кто дороги и мосты на Чонгаре разминиромал, точнее, кто давал такие указания из ОПы.
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25.05.2022 08:12 Відповісти
Як таксують? Окупанти ж по одному не пересуваются тому що це небезпечно, чи в Мелітополі вже партизанів немає?
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25.05.2022 06:54 Відповісти
Що ви мелете? Аби щось ляпнути? Які в знищеному місті, де залишки змученого населення партизани??
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25.05.2022 07:35 Відповісти
Це не про Маріуполь а про Мелітополь
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25.05.2022 07:54 Відповісти
Вони ще й серуть в туалетах з літерою z.
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25.05.2022 07:11 Відповісти
А звідки ж ці "окупанти" з"явилися? Це російські солдати, що "таксують" у вільний від боїв час? Чи росіяни цивільні, які приїхали "освоювать" південь України? Чи може, це місцеві жителі, що пішли на співпрацю з росіянами? Так які ж це тоді "окупанти"? Це звичайні "колаборанти" Однак - якщо глянуть з іншого боку, то це просто люди, які хочуть прогодувать свої сім"ї В ІІ світову війну ці люди були візниками у містах і возили як місцевих жителів, так і окупантів
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25.05.2022 07:15 Відповісти
Пишуть теж якусь відверту ху@ню. Якщо хтось і таксує з літерою Z, то це можуть бути лише місцеві колаборанти. Я не думаю що військові на своїй військовій техніці катають цивільне населення, або туди понаїхали якісь ідіоти з парРаші підзаробити.
Одним словом, Цензор, не потрібно опускатися до відвертої, низькопробної пропаганди.
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25.05.2022 07:45 Відповісти
******** okupanti. jdu **** mesyats kontr nastupleniye ukraini.
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25.05.2022 07:57 Відповісти
 
 