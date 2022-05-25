В Мелітополі окупанти таксують на машинах з літерою Z, - Запорізька ОВА
В окупованому Мелітополі загарбники з армії РФ надають місцевому населенню транспортні послуги, таксуючи на своїх автівках з літерою Z.
Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.
"Мелітопольці повідомляють, що військові рф почали на своїх мічених буквою Z авто таксувати", - йдеться у повідомленні.
Також в ОВА зазначили, що ворог через передислокацію своєї техніки відключив у місті стільниковий зв’язок. Також проблеми зі зв’язком є в окупованому Бердянську. "За повідомленням місцевих, росіяни глушать зв’язок практично по всій окупованій території. Також є проблеми з інтернетом", - інформують в ОВА.
Окупанти намагаються запровадити на загарбаних територіях рублеву зону та обіцяють через своїх колаборантів давати пенсії й соціальні виплати в рублях.
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Стань, родная буквой ЗЮ Я любовь тебе вонзю
А ше знаємо шо там є партизани,навіть на карті Британці окреслили,шо там діють українські партизани.
Одним словом, Цензор, не потрібно опускатися до відвертої, низькопробної пропаганди.