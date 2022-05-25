В Покровске произошел взрыв, - мэр Требушкин
Утром 25 мая в Покровске Донецкой области произошел взрыв.
Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Руслан Требушкин, передает Цензор.НЕТ.
"Внимание! Произошел взрыв!" – написал он.
Мэр пообещал проинформировать о деталях впоследствии. И призвал горожан сохранять спокойствие.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Разоблачен житель Покровска, который передавал оккупантам данные об ВСУ, - Офис Генпрокурора
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Bob Fayn
показать весь комментарий25.05.2022 08:28 Ответить Мне нравится 0
MAKAROV #508144
показать весь комментарий25.05.2022 10:32 Ответить Мне нравится 0
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