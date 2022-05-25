В Покровске произошел взрыв, - мэр Требушкин

Утром 25 мая в Покровске Донецкой области произошел взрыв.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Руслан Требушкин, передает Цензор.НЕТ.

"Внимание! Произошел взрыв!" – написал он.

Мэр пообещал проинформировать о деталях впоследствии. И призвал горожан сохранять спокойствие.

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