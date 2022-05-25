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В Покровске произошел взрыв, - мэр Требушкин

покровськ

Утром 25 мая в Покровске Донецкой области произошел взрыв.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Руслан Требушкин, передает Цензор.НЕТ.

"Внимание! Произошел взрыв!" – написал он.

Мэр пообещал проинформировать о деталях впоследствии. И призвал горожан сохранять спокойствие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разоблачен житель Покровска, который передавал оккупантам данные об ВСУ, - Офис Генпрокурора

взрыв (6728) Донецкая область (9570) Покровск (583)


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що там роблять містяни?
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25.05.2022 08:28 Ответить
Работают. На шахте зп сейчас по 40к, ты бы уехал? Да и стране уголь очень нужен, если шахты станут, многим людям в другим областях тяжко станет.
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25.05.2022 10:32 Ответить
 
 