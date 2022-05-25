У Покровську стався вибух, - мер Требушкін
Вранці 25 травня в Покровську Донецької області стався вибух.
Про це повідомив у фейсбуці мер міста Руслан Требушкін, інформує Цензор.НЕТ.
"Увага! Стався вибух!" - написав він.
Мер пообіцяв проінформувати про деталі згодом. Та закликав містян зберігати спокій.
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Bob Fayn
показати весь коментар25.05.2022 08:28 Відповісти Мені подобається 0
MAKAROV #508144
показати весь коментар25.05.2022 10:32 Відповісти Мені подобається 0
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