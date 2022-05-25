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У Покровську стався вибух, - мер Требушкін

покровськ

Вранці 25 травня в Покровську Донецької області стався вибух.

Про це повідомив у фейсбуці мер міста Руслан Требушкін, інформує Цензор.НЕТ.

"Увага! Стався вибух!" - написав він.

Мер пообіцяв проінформувати про деталі згодом. Та закликав містян зберігати спокій.

Читайте: Викрито мешканця Покровська, який передавав окупантам дані про ЗСУ, - Офіс Генпрокурора

Автор: 

вибух (4440) Донецька область (8381) Покровськ (614)


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що там роблять містяни?
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25.05.2022 08:28 Відповісти
Работают. На шахте зп сейчас по 40к, ты бы уехал? Да и стране уголь очень нужен, если шахты станут, многим людям в другим областях тяжко станет.
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25.05.2022 10:32 Відповісти
 
 