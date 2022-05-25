Мы не забыли о вопросе закрытия неба, - Зеленский
Европа должна продемонстрировать единство.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время Украинского завтрака в Давосе заявил президент Владимир Зеленский.
"Они (Запад. - Ред.) должны знать, что Украина является частью их мира. Тогда они объединились не с Украиной, а вокруг такого же государства, которое равноправно с ними. А пока мы до конца этого не чувствуем. Мы этого не чувствовали, когда Украину не брали в НАТО, затем мы не чувствовали этого, когда нам помогают, мы благодарны президенту Байдену. Мы находимся на европейском континенте, поэтому должны получать поддержку объединенной Европы.
Потом мы сражались с вопросом о закрытии неба. И шаг за шагом этот вопрос забыли. Кто-то забыл, но мы не забыли. С неба прилетает каждый день. Мы ничего здесь не забыли. Есть ли уверенность в себе у Запада? Нет уверенности. Потому что не закрывают небо из-за чего? Сказали, что это будет война НАТО против России. "Окей, - сказали мы, - дайте, пожалуйста, нам самолеты, ведь это не будет уже война НАТО против России".
Так это происходит. И так в любом направлении. Прочность должна быть единством. Не на словах", - подчеркнул президент.
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Что мешало закупать ракеты к ольхе 130 - 200 км дальность на максимальную производственную мощность (закуплено 50, предприятие работало 2 дня в неделю)?
Что мешало принять нептуны на вооружение на базе краза в 2019 году? Что так уж важно какая база у ракеты, она не полетит если не на татре?
Что мешало закупать ПТРК Стугна? (2019 закуплено 0)
и "не нагнетайте" и "все на шашлыки" и "могли б закупить оружие - но тогда не хватит на
откатыдороги" и прочую предвоенную уйню....
какие предъявы к миру у про*бавшему войну ????
Бо якщо не хочуть воювати на нашій території, разом з нами, то є велика вірогідність, що прийдеться їм воювати в себе без нас. Бо московити такі, що кожна перемога буде збільшувати апетити.