Мы не забыли о вопросе закрытия неба, - Зеленский

Европа должна продемонстрировать единство.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время Украинского завтрака в Давосе заявил президент Владимир Зеленский.

"Они (Запад. - Ред.) должны знать, что Украина является частью их мира. Тогда они объединились не с Украиной, а вокруг такого же государства, которое равноправно с ними. А пока мы до конца этого не чувствуем. Мы этого не чувствовали, когда Украину не брали в НАТО, затем мы не чувствовали этого, когда нам помогают, мы благодарны президенту Байдену. Мы находимся на европейском континенте, поэтому должны получать поддержку объединенной Европы.

Потом мы сражались с вопросом о закрытии неба. И шаг за шагом этот вопрос забыли. Кто-то забыл, но мы не забыли. С неба прилетает каждый день. Мы ничего здесь не забыли. Есть ли уверенность в себе у Запада? Нет уверенности. Потому что не закрывают небо из-за чего? Сказали, что это будет война НАТО против России. "Окей, - сказали мы, - дайте, пожалуйста, нам самолеты, ведь это не будет уже война НАТО против России".

Так это происходит. И так в любом направлении. Прочность должна быть единством. Не на словах", - подчеркнул президент.

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