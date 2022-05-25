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Новости Война
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Мы не забыли о вопросе закрытия неба, - Зеленский

небо,акція,закрите,закрити

Европа должна продемонстрировать единство.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом во время Украинского завтрака в Давосе заявил президент Владимир Зеленский.

"Они (Запад. - Ред.) должны знать, что Украина является частью их мира. Тогда они объединились не с Украиной, а вокруг такого же государства, которое равноправно с ними. А пока мы до конца этого не чувствуем. Мы этого не чувствовали, когда Украину не брали в НАТО, затем мы не чувствовали этого, когда нам помогают, мы благодарны президенту Байдену. Мы находимся на европейском континенте, поэтому должны получать поддержку объединенной Европы.

Потом мы сражались с вопросом о закрытии неба. И шаг за шагом этот вопрос забыли. Кто-то забыл, но мы не забыли. С неба прилетает каждый день. Мы ничего здесь не забыли. Есть ли уверенность в себе у Запада? Нет уверенности. Потому что не закрывают небо из-за чего? Сказали, что это будет война НАТО против России. "Окей, - сказали мы, - дайте, пожалуйста, нам самолеты, ведь это не будет уже война НАТО против России".

Так это происходит. И так в любом направлении. Прочность должна быть единством. Не на словах", - подчеркнул президент.

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Зеленский Владимир (20268) закрытое небо (37)


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Топ комментарии
+20
Какой-то дурачок... Я его понять не могу. Что мешало вкладывать деньги три года не в асфальт, а в покупку даже тех же с300 и у условной индии-пакистане сушек и мигов? Продали бы легко! Что мешало тратить деньги военного бюджета при Таране на оружие, а не на дороги?
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25.05.2022 10:09
+20
тебе 100 раз сказали. НАТО небо не закроет. И дело здесь не только в одном желании. Чтобы эффективно закрыть небо над Украиной, надо чтобы ПВО и истребители НАТО стояли в Киеве, Харькове, Сумах и Николаеве. Так что не надо спекулировать
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25.05.2022 10:10
+19
Что мешало довести до ума ОТРК Сапсан (дальность 500км) и изготовить хотябы 50 ракет

Что мешало закупать ракеты к ольхе 130 - 200 км дальность на максимальную производственную мощность (закуплено 50, предприятие работало 2 дня в неделю)?

Что мешало принять нептуны на вооружение на базе краза в 2019 году? Что так уж важно какая база у ракеты, она не полетит если не на татре?

Что мешало закупать ПТРК Стугна? (2019 закуплено 0)
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25.05.2022 10:17
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Я вот не пойму, а что, нельзя по нашим технологиям тихонько открыть производство ракет в той же Польше и наносить удары по заводам *********?
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25.05.2022 10:07 Ответить
Нет. Технически можно, а вот юридически - очень много препятствий.
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25.05.2022 10:08 Ответить
каких?
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25.05.2022 10:14 Ответить
Некому этим заниматься. В Киеве другие сейчас приоритеты на радость кацапне. Не зря ж они по Киеву не стреляют, нынешние кроты и подкротовники вполне устраивают.
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25.05.2022 10:16 Ответить
Как минимум - лицензирование, проверки разные, разрешение на деятельность опасных предприятий. Думаете если Европа меньше волокиты?
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25.05.2022 10:31 Ответить
Зпвод є і прауює, але це потребує часу. Звернули бистро,тепер догонять чи
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25.05.2022 10:31 Ответить
Какой-то дурачок... Я его понять не могу. Что мешало вкладывать деньги три года не в асфальт, а в покупку даже тех же с300 и у условной индии-пакистане сушек и мигов? Продали бы легко! Что мешало тратить деньги военного бюджета при Таране на оружие, а не на дороги?
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25.05.2022 10:09 Ответить
так и пенсии с зарплатами не надо было платить. все на ракеты тратить. как в чучхе.
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25.05.2022 10:15 Ответить
И как соотносятся десятки млрд укатанные в асфальт с пенсиями? Кстати в Херсоне и других оккупированных городах никаких пенсий уже нет.
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25.05.2022 10:18 Ответить
На карточки приходят и пенсии, и зарплаты учителям. Так что не пе сти.
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25.05.2022 10:45 Ответить
А ещё у них,в Херсоне, сирены не звучат практически - спасибо зекрысе за "рай" на Херсонщине
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25.05.2022 10:49 Ответить
Т,е когда сотни миллиардов из бюджета затывал в асфальт на "пенсии" это не вляло. А когда приостанавливали закупки вооруженийи "неиспользованные" средства Таран перечислял на велыке крадивныцтво, то пенсиям гаплык.
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25.05.2022 10:25 Ответить
У нас война восемь лет ,так что ваше про чучхе не в тему
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25.05.2022 10:46 Ответить
Что мешало довести до ума ОТРК Сапсан (дальность 500км) и изготовить хотябы 50 ракет

Что мешало закупать ракеты к ольхе 130 - 200 км дальность на максимальную производственную мощность (закуплено 50, предприятие работало 2 дня в неделю)?

Что мешало принять нептуны на вооружение на базе краза в 2019 году? Что так уж важно какая база у ракеты, она не полетит если не на татре?

Что мешало закупать ПТРК Стугна? (2019 закуплено 0)
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25.05.2022 10:17 Ответить
зачётные вопросы👏👏👏
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25.05.2022 10:27 Ответить
Отсутствие дорожного покрытия наверное мешало(((( А если серьезно мешало отсутствие желания и жажда наживы. Иначе бы и Сапсан давно был готов. Не пришлось бы выпрашивать сейчас, будь хотя бы пара своих установок такой дальности. Давнно бы дали уже.
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16.11.2022 13:26 Ответить
он не дурачок, он мелкий фармазон. Чтобы воровать в сфере ВПК надо иметь мозги. И совсем другое дело строительство дорог, когда ты сам и заказчик т прораб и глава приемочной комиссии
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25.05.2022 10:27 Ответить
Слишком много этого дауна последние три дня
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25.05.2022 10:09 Ответить
та воно кожен день шото меле. як і його підручні. це просто цензор нам насмикує цитат, з однієї і тієї ж промови, щоб ми розстроювалися, обурювалися, казилися від безсилля.
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25.05.2022 10:13 Ответить
Какие три дня? Он безумолку трындит третий месяц каждый день. Ладно когда читает по бумажке еще все складно, но когда начинает самопроизвольно шевелить языком получается какие то краткие бессмысленные отрывки
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25.05.2022 10:14 Ответить
Тому що замилює очі оточення під Сєверодонецьком.
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25.05.2022 10:32 Ответить
тебе 100 раз сказали. НАТО небо не закроет. И дело здесь не только в одном желании. Чтобы эффективно закрыть небо над Украиной, надо чтобы ПВО и истребители НАТО стояли в Киеве, Харькове, Сумах и Николаеве. Так что не надо спекулировать
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25.05.2022 10:10 Ответить
можно сбивать крылатые ракеты шашлыками или шаурмой, прямо во время "сніданка"
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25.05.2022 10:11 Ответить
Шашлыком не выйдет, его съедят раньше. А вот шампуром запросто. Заодно и пилоту сделать приятное: с шампуром в заду он далеко не улетит и не сбежит.
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25.05.2022 10:15 Ответить
Судя по рожам квартальных лысого и бородатого, все шашлыки сьели уже.
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25.05.2022 10:24 Ответить
та и мы многого не забыли !!!
и "не нагнетайте" и "все на шашлыки" и "могли б закупить оружие - но тогда не хватит на откаты дороги" и прочую предвоенную уйню....
какие предъявы к миру у про*бавшему войну ????
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25.05.2022 10:14 Ответить
Как все предсказуемо...с Порохом повысить себе рейтинг не прокатило -только люди начали громко вопросы зекрысам задавать...теперь муйню про закрытое небо,которое физически закрыть невозможно, снова пустили...
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25.05.2022 10:16 Ответить
Якщо Захід не хоче нам давати всю зброю, яка нам потрібна, то треба щоб Захід напряму включився в війну із своєю зброєю.

Бо якщо не хочуть воювати на нашій території, разом з нами, то є велика вірогідність, що прийдеться їм воювати в себе без нас. Бо московити такі, що кожна перемога буде збільшувати апетити.
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25.05.2022 10:20 Ответить
а мы не забули питання про сданный юг и ********** подготовку к войне
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25.05.2022 10:21 Ответить
ей, наполеончик, ти відстав від реальності. нам тепер ракетні системи треба в першу чергу. і дуже нагально.
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25.05.2022 10:22 Ответить
Вот это и беспокоит.....
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25.05.2022 10:28 Ответить
Надо взять немного отходов ядерного топливы и кинуть в масква-реку (ну или пригрозить сделать это) - сразу рашка станет договороспособнее.
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25.05.2022 10:29 Ответить
А про питання закриття Чонгару ти не забув?
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25.05.2022 10:39 Ответить
Эта другои!.
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25.05.2022 10:46 Ответить
Радість-то яка. Клован не забув.
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25.05.2022 10:41 Ответить
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25.05.2022 10:50 Ответить
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25.05.2022 11:08 Ответить
Примітивна совдєпівська *****
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25.05.2022 11:21 Ответить
 
 