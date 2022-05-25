УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11181 відвідувач онлайн
Новини Війна
4 658 38

Ми не забули про питання щодо закриття неба, - Зеленський

небо,акція,закрите,закрити

Європа має продемонструвати єдність.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час Українського сніданку в Давосі заявив президент Володимир Зеленський.

"Вони (Захід. - Ред.) повинні знати, що Україна є частиною їхнього світу. Тоді вони об'єднались не з Україною, а навколо такої самої держав, яка є рівноправною з ними. А поки що ми до кінця цього не відчуваємо. Ми цього не відчували, коли Україну не брали до НАТО. Потім ми не відчували цього, коли нам допомагають. Ми вдячні президенту Байдену. Ми знаходимось на європейському континенті, тому повинні отримувати підтримку об'єднаної Європи. 

Потім ми боролися з питанням закриття неба. І крок за кроком це питання забули. Хтось забува, але ми не забули. З неба прилітає щодня. Ми нічого тут не забули. Тут є впевненість в собі у Заходу? Немає впевненості. Тому що не закривають небо через що? Сказали, що то буде війна НАТО проти Росії. "Окей, - сказали ми, - давайте, будь ласка, нам літаки, це ж не буде вже війна НАТО проти Росії". 

Так це відбувається. І так в кожному напрямку. Міцність повинна бути єдністю. Не на словах", - наголосив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай обрав політику бути осторонь, Україну це влаштовує, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23729) закрите небо (71)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+20
Какой-то дурачок... Я его понять не могу. Что мешало вкладывать деньги три года не в асфальт, а в покупку даже тех же с300 и у условной индии-пакистане сушек и мигов? Продали бы легко! Что мешало тратить деньги военного бюджета при Таране на оружие, а не на дороги?
показати весь коментар
25.05.2022 10:09
+20
тебе 100 раз сказали. НАТО небо не закроет. И дело здесь не только в одном желании. Чтобы эффективно закрыть небо над Украиной, надо чтобы ПВО и истребители НАТО стояли в Киеве, Харькове, Сумах и Николаеве. Так что не надо спекулировать
показати весь коментар
25.05.2022 10:10
+19
Что мешало довести до ума ОТРК Сапсан (дальность 500км) и изготовить хотябы 50 ракет

Что мешало закупать ракеты к ольхе 130 - 200 км дальность на максимальную производственную мощность (закуплено 50, предприятие работало 2 дня в неделю)?

Что мешало принять нептуны на вооружение на базе краза в 2019 году? Что так уж важно какая база у ракеты, она не полетит если не на татре?

Что мешало закупать ПТРК Стугна? (2019 закуплено 0)
показати весь коментар
25.05.2022 10:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я вот не пойму, а что, нельзя по нашим технологиям тихонько открыть производство ракет в той же Польше и наносить удары по заводам *********?
показати весь коментар
25.05.2022 10:07 Відповісти
Нет. Технически можно, а вот юридически - очень много препятствий.
показати весь коментар
25.05.2022 10:08 Відповісти
каких?
показати весь коментар
25.05.2022 10:14 Відповісти
Некому этим заниматься. В Киеве другие сейчас приоритеты на радость кацапне. Не зря ж они по Киеву не стреляют, нынешние кроты и подкротовники вполне устраивают.
показати весь коментар
25.05.2022 10:16 Відповісти
Как минимум - лицензирование, проверки разные, разрешение на деятельность опасных предприятий. Думаете если Европа меньше волокиты?
показати весь коментар
25.05.2022 10:31 Відповісти
Зпвод є і прауює, але це потребує часу. Звернули бистро,тепер догонять чи
показати весь коментар
25.05.2022 10:31 Відповісти
Какой-то дурачок... Я его понять не могу. Что мешало вкладывать деньги три года не в асфальт, а в покупку даже тех же с300 и у условной индии-пакистане сушек и мигов? Продали бы легко! Что мешало тратить деньги военного бюджета при Таране на оружие, а не на дороги?
показати весь коментар
25.05.2022 10:09 Відповісти
так и пенсии с зарплатами не надо было платить. все на ракеты тратить. как в чучхе.
показати весь коментар
25.05.2022 10:15 Відповісти
И как соотносятся десятки млрд укатанные в асфальт с пенсиями? Кстати в Херсоне и других оккупированных городах никаких пенсий уже нет.
показати весь коментар
25.05.2022 10:18 Відповісти
На карточки приходят и пенсии, и зарплаты учителям. Так что не пе сти.
показати весь коментар
25.05.2022 10:45 Відповісти
А ещё у них,в Херсоне, сирены не звучат практически - спасибо зекрысе за "рай" на Херсонщине
показати весь коментар
25.05.2022 10:49 Відповісти
Т,е когда сотни миллиардов из бюджета затывал в асфальт на "пенсии" это не вляло. А когда приостанавливали закупки вооруженийи "неиспользованные" средства Таран перечислял на велыке крадивныцтво, то пенсиям гаплык.
показати весь коментар
25.05.2022 10:25 Відповісти
У нас война восемь лет ,так что ваше про чучхе не в тему
показати весь коментар
25.05.2022 10:46 Відповісти
Что мешало довести до ума ОТРК Сапсан (дальность 500км) и изготовить хотябы 50 ракет

Что мешало закупать ракеты к ольхе 130 - 200 км дальность на максимальную производственную мощность (закуплено 50, предприятие работало 2 дня в неделю)?

Что мешало принять нептуны на вооружение на базе краза в 2019 году? Что так уж важно какая база у ракеты, она не полетит если не на татре?

Что мешало закупать ПТРК Стугна? (2019 закуплено 0)
показати весь коментар
25.05.2022 10:17 Відповісти
зачётные вопросы👏👏👏
показати весь коментар
25.05.2022 10:27 Відповісти
Отсутствие дорожного покрытия наверное мешало(((( А если серьезно мешало отсутствие желания и жажда наживы. Иначе бы и Сапсан давно был готов. Не пришлось бы выпрашивать сейчас, будь хотя бы пара своих установок такой дальности. Давнно бы дали уже.
показати весь коментар
16.11.2022 13:26 Відповісти
он не дурачок, он мелкий фармазон. Чтобы воровать в сфере ВПК надо иметь мозги. И совсем другое дело строительство дорог, когда ты сам и заказчик т прораб и глава приемочной комиссии
показати весь коментар
25.05.2022 10:27 Відповісти
Слишком много этого дауна последние три дня
показати весь коментар
25.05.2022 10:09 Відповісти
та воно кожен день шото меле. як і його підручні. це просто цензор нам насмикує цитат, з однієї і тієї ж промови, щоб ми розстроювалися, обурювалися, казилися від безсилля.
показати весь коментар
25.05.2022 10:13 Відповісти
Какие три дня? Он безумолку трындит третий месяц каждый день. Ладно когда читает по бумажке еще все складно, но когда начинает самопроизвольно шевелить языком получается какие то краткие бессмысленные отрывки
показати весь коментар
25.05.2022 10:14 Відповісти
Тому що замилює очі оточення під Сєверодонецьком.
показати весь коментар
25.05.2022 10:32 Відповісти
тебе 100 раз сказали. НАТО небо не закроет. И дело здесь не только в одном желании. Чтобы эффективно закрыть небо над Украиной, надо чтобы ПВО и истребители НАТО стояли в Киеве, Харькове, Сумах и Николаеве. Так что не надо спекулировать
показати весь коментар
25.05.2022 10:10 Відповісти
можно сбивать крылатые ракеты шашлыками или шаурмой, прямо во время "сніданка"
показати весь коментар
25.05.2022 10:11 Відповісти
Шашлыком не выйдет, его съедят раньше. А вот шампуром запросто. Заодно и пилоту сделать приятное: с шампуром в заду он далеко не улетит и не сбежит.
показати весь коментар
25.05.2022 10:15 Відповісти
Судя по рожам квартальных лысого и бородатого, все шашлыки сьели уже.
показати весь коментар
25.05.2022 10:24 Відповісти
та и мы многого не забыли !!!
и "не нагнетайте" и "все на шашлыки" и "могли б закупить оружие - но тогда не хватит на откаты дороги" и прочую предвоенную уйню....
какие предъявы к миру у про*бавшему войну ????
показати весь коментар
25.05.2022 10:14 Відповісти
Как все предсказуемо...с Порохом повысить себе рейтинг не прокатило -только люди начали громко вопросы зекрысам задавать...теперь муйню про закрытое небо,которое физически закрыть невозможно, снова пустили...
показати весь коментар
25.05.2022 10:16 Відповісти
Якщо Захід не хоче нам давати всю зброю, яка нам потрібна, то треба щоб Захід напряму включився в війну із своєю зброєю.

Бо якщо не хочуть воювати на нашій території, разом з нами, то є велика вірогідність, що прийдеться їм воювати в себе без нас. Бо московити такі, що кожна перемога буде збільшувати апетити.
показати весь коментар
25.05.2022 10:20 Відповісти
а мы не забули питання про сданный юг и ********** подготовку к войне
показати весь коментар
25.05.2022 10:21 Відповісти
ей, наполеончик, ти відстав від реальності. нам тепер ракетні системи треба в першу чергу. і дуже нагально.
показати весь коментар
25.05.2022 10:22 Відповісти
Вот это и беспокоит.....
показати весь коментар
25.05.2022 10:28 Відповісти
Надо взять немного отходов ядерного топливы и кинуть в масква-реку (ну или пригрозить сделать это) - сразу рашка станет договороспособнее.
показати весь коментар
25.05.2022 10:29 Відповісти
А про питання закриття Чонгару ти не забув?
показати весь коментар
25.05.2022 10:39 Відповісти
Эта другои!.
показати весь коментар
25.05.2022 10:46 Відповісти
Радість-то яка. Клован не забув.
показати весь коментар
25.05.2022 10:41 Відповісти
показати весь коментар
25.05.2022 10:50 Відповісти
показати весь коментар
25.05.2022 11:08 Відповісти
Примітивна совдєпівська *****
показати весь коментар
25.05.2022 11:21 Відповісти
 
 