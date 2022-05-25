Ми не забули про питання щодо закриття неба, - Зеленський

Європа має продемонструвати єдність.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час Українського сніданку в Давосі заявив президент Володимир Зеленський.

"Вони (Захід. - Ред.) повинні знати, що Україна є частиною їхнього світу. Тоді вони об'єднались не з Україною, а навколо такої самої держав, яка є рівноправною з ними. А поки що ми до кінця цього не відчуваємо. Ми цього не відчували, коли Україну не брали до НАТО. Потім ми не відчували цього, коли нам допомагають. Ми вдячні президенту Байдену. Ми знаходимось на європейському континенті, тому повинні отримувати підтримку об'єднаної Європи.

Потім ми боролися з питанням закриття неба. І крок за кроком це питання забули. Хтось забува, але ми не забули. З неба прилітає щодня. Ми нічого тут не забули. Тут є впевненість в собі у Заходу? Немає впевненості. Тому що не закривають небо через що? Сказали, що то буде війна НАТО проти Росії. "Окей, - сказали ми, - давайте, будь ласка, нам літаки, це ж не буде вже війна НАТО проти Росії".

Так це відбувається. І так в кожному напрямку. Міцність повинна бути єдністю. Не на словах", - наголосив президент.

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