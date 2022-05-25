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Новини Війна
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Китай обрав політику бути осторонь, Україну це влаштовує, - Зеленський

китай

Президент України Володимир Зеленський вважає, що політика Китаю щодо війни в Україні наразі влаштовує нашу країну.

Про це глава держави заявив під час Українського сніданку в Давосі, інформує Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що Китай обрав політику бути осторонь на сьогоднішній момент. Я думаю, що Україну влаштовує ця політика, це краще, ніж він би допомагав Росії. Хочеться вірити, що за нашою спиною Китай не буде проводити іншу політику. Тож нас влаштовує цей status quo. Я зараз не бачу кроків, які Китай би робив проти України. Я, на жаль, не бачу підтримки Китаю", - зазначив Зеленський.

Читайте також: Ніхто не зацікавлений у початку Третьої світової війни, - МЗС Китаю

Автор: 

Зеленський Володимир (23729) Китай (4555) росія (65007)


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Топ коментарі
+9
Найвеличніший з учорашнього дня не злазить з унітазу. Чим гірші справи, тим більше дрище.
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25.05.2022 09:51
+9
ви що! як без цитат вєлічайшого?.. а якщо без жартів, то будь яке змі, якщо воно є таким, не може ігнорувати суспільно важливі теми... і цитати лідєра, мають закарбувати собі у пам'ять всі, а особливо "мудрєйший наріід"
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25.05.2022 10:12
+8
так цензор має свої КРІ - щоб люди приходили на сайт, приходили на форум, обговорювали. це ж посєщаємость, за це платять рекламодавці.
от цензор і нарізає найбільш одіозні цитати - а ми нетямимося, коментуємо. а завтра будуть нові цитати, нові висери, такі самі бздуняві, такі самі негідні.
єдине, що є підозра, що все-таки зекоманда якось відстежує температуру по Україні і зовсім одіозні якісь речі (типу вчорашнього законопроекту третякової) відкликає, побачивши хвилю обурення.
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25.05.2022 10:04
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25.05.2022 09:49 Відповісти
Найвеличніший з учорашнього дня не злазить з унітазу. Чим гірші справи, тим більше дрище.
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25.05.2022 09:51 Відповісти
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25.05.2022 09:51 Відповісти
тобто сумісні військові навчання рахеї та китаю - це бути осторонь?... для піднебесної ми - лише пішаки у їхній великій грі престолів...
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25.05.2022 09:54 Відповісти
Учения, это учения.
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25.05.2022 10:04 Відповісти
КНР, швидше всього, поставляє боєкомплекти для арти
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25.05.2022 12:37 Відповісти
Страна должна знать своих "героев"...
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25.05.2022 10:03 Відповісти
так цензор має свої КРІ - щоб люди приходили на сайт, приходили на форум, обговорювали. це ж посєщаємость, за це платять рекламодавці.
от цензор і нарізає найбільш одіозні цитати - а ми нетямимося, коментуємо. а завтра будуть нові цитати, нові висери, такі самі бздуняві, такі самі негідні.
єдине, що є підозра, що все-таки зекоманда якось відстежує температуру по Україні і зовсім одіозні якісь речі (типу вчорашнього законопроекту третякової) відкликає, побачивши хвилю обурення.
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25.05.2022 10:04 Відповісти
ви що! як без цитат вєлічайшого?.. а якщо без жартів, то будь яке змі, якщо воно є таким, не може ігнорувати суспільно важливі теми... і цитати лідєра, мають закарбувати собі у пам'ять всі, а особливо "мудрєйший наріід"
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25.05.2022 10:12 Відповісти
А не пойти бы тебе *****?
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25.05.2022 10:05 Відповісти
а ти вже там, прямо з дня реєстрації 23 травня...
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25.05.2022 10:36 Відповісти
мігби, але за що жити буде, колись так само всі висери тімашонки перед виборами публікував, що не збреше, то стаття, бо платять.
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25.05.2022 11:33 Відповісти
Китай обрав політику залишитись без українського зерна?
Ну-ну...
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25.05.2022 10:04 Відповісти
Я думаю, я думаю, я и я
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25.05.2022 10:05 Відповісти
A vajennije uchenija v eti dni s parashkoi , eta kuda prichislitj , a ZE ? I kto tam s zeshobli gavaril , tipa kitaici strategicheskije partnjori ?
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25.05.2022 10:06 Відповісти
Установите вы уже себе кирилицу, ну серьезно. А наклеечки на клавиатуре 0.3 евро стоят, если настолько сложно.
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25.05.2022 10:11 Відповісти
тут с транскрипцією скоріш трабл) а руснявий ізик латиницею взагалі виглядає як якесь есперанто для імбіцилів)))
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25.05.2022 10:16 Відповісти
Рано сегодня "Остапа понесло". Обычно после обеда начинался фестиваль пустозвонства...
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25.05.2022 10:09 Відповісти
Зелень, Китай пока не трогай, пускай будут нейтральными, и буй с ними.
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25.05.2022 10:09 Відповісти
что ? китай ни разу не нейтральный просто шифруются - так что это очередная ложь от зеленского -
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25.05.2022 17:51 Відповісти
Китай чекає коли мимо пропливе труп росії
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25.05.2022 10:15 Відповісти
Хай Слуги не забудуть перекрити експорт зерна своїм китайським друзям
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25.05.2022 10:28 Відповісти
А цей поц виявляється розбирається у політиці?
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25.05.2022 10:32 Відповісти
це поц просто має петлицю у вусі з суфлером.
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25.05.2022 10:38 Відповісти
разорвать надо отношения с крупнейшим производителем дерьма китаем... это не страна...
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25.05.2022 10:43 Відповісти
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25.05.2022 10:49 Відповісти
МаоДзедуния
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25.05.2022 11:45 Відповісти
Зеленский в интервью CNN: "У меня нет времени думать стратегически"

https://www.google.com/amp/s/zn.ua/amp/POLITICS/zelenskiy-v-intervyu-cnn-u-menya-net-vremeni-dumat-strategicheski-345150_.html
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25.05.2022 11:07 Відповісти
А як волав, як волав!
Як ніжками стукав та до ВСІХ країн закликав!
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25.05.2022 11:21 Відповісти
Китай вдає нейтралітет, бо бачить великі перспективи в торгівлі з Мордором для забезпечення товарами до яких орки втратили доступ через західні санкції. Краще схилити Китай на нашу сторону, ніж думати, "...що Китай обрав політику бути осторонь на сьогоднішній момент".
Зеленський як аналітик лайно, тому маємо те, що маємо(
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25.05.2022 11:23 Відповісти
Ошибаешься, они уже совместные учения проводят.
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25.05.2022 12:04 Відповісти
А нічого, що Китай разом з свинособаками вчення проводять
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25.05.2022 12:44 Відповісти
Арахамія хотів, щоб Україна від Заходу пішла до Китаю. Треба в нього спитати, чому Китай не допомагає своєму стратегічному партнеру?
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25.05.2022 12:47 Відповісти
Досягнення Зе -

1) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська

2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ)

3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь

4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції

5) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива, знищення ракетної програми для ЗСУ

6) Не фінансування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го

7) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета

8) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим

9) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)

10) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"

11) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ

12) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака

13) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок

14) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон

15) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)

16) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"

17) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)

18) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України

19) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України

20) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів

21) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)

22) Прийняття законів для олігархів за "відкат"

23) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)

24) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим

25) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко

26) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в зв язку з чим звільнення Авакова як голови МВС

27) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"

28) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю

29) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов )

30) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року - Pandora Papers

31) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень

32) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним з великою ймовірністю здачі національних інтересів України

33) Зняття мінних загороджень на кримському перешейку (Чонгар), російські війська зайшли в Україну з Криму як на парад. Захоплені міста Півдня України, Маріуполь у тому числі.

СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
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25.05.2022 13:00 Відповісти
ЗЕЛЕНА ВЛАДА ЗЛИВАЄ ВСІ ОКУПОВАНІ ОБЛАСТІ! ТАК БУЛО ДОМОВЛЕНО ЩЕ В 2019 РОЦІ!
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25.05.2022 13:11 Відповісти
А НАХЯ БЫЛО ГОРОДА РУШИТЬ И МИРНОЕ НАСЕЛЕНИЕ УБИВАТЬ !?
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25.05.2022 13:28 Відповісти
ТАК ШО НЕ ПЗДИ !!!
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25.05.2022 13:30 Відповісти
 
 