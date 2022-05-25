Китай обрав політику бути осторонь, Україну це влаштовує, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що політика Китаю щодо війни в Україні наразі влаштовує нашу країну.

Про це глава держави заявив під час Українського сніданку в Давосі, інформує Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що Китай обрав політику бути осторонь на сьогоднішній момент. Я думаю, що Україну влаштовує ця політика, це краще, ніж він би допомагав Росії. Хочеться вірити, що за нашою спиною Китай не буде проводити іншу політику. Тож нас влаштовує цей status quo. Я зараз не бачу кроків, які Китай би робив проти України. Я, на жаль, не бачу підтримки Китаю", - зазначив Зеленський.

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