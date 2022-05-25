Китай выбрал политику быть в стороне, Украину это устраивает, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что политика Китая по поводу войны в Украине сейчас устраивает нашу страну.

Об этом глава государства заявил во время Украинского завтрака в Давосе, передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что Китай выбрал политику быть в стороне на сегодняшний момент. Я думаю, что Украину устраивает эта политика, это лучше, чем он бы помогал России. Хочется верить, что за нашей спиной Китай не будет проводить другую политику. Так что нас устраивает этот status quo. Я сейчас не вижу шагов, которые бы Китай делал против Украины. Я, к сожалению, не вижу поддержки Китая", - отметил Зеленский.

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