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Новости Война
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Китай выбрал политику быть в стороне, Украину это устраивает, - Зеленский

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что политика Китая по поводу войны в Украине сейчас устраивает нашу страну.

Об этом глава государства заявил во время Украинского завтрака в Давосе, передает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, что Китай выбрал политику быть в стороне на сегодняшний момент. Я думаю, что Украину устраивает эта политика, это лучше, чем он бы помогал России. Хочется верить, что за нашей спиной Китай не будет проводить другую политику. Так что нас устраивает этот status quo. Я сейчас не вижу шагов, которые бы Китай делал против Украины. Я, к сожалению, не вижу поддержки Китая", - отметил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай призывает открыть "зеленые коридоры" для экспорта украинского зерна

Автор: 

Зеленский Владимир (20268) Китай (2946) россия (95418)


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Топ комментарии
+9
Найвеличніший з учорашнього дня не злазить з унітазу. Чим гірші справи, тим більше дрище.
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25.05.2022 09:51
+9
ви що! як без цитат вєлічайшого?.. а якщо без жартів, то будь яке змі, якщо воно є таким, не може ігнорувати суспільно важливі теми... і цитати лідєра, мають закарбувати собі у пам'ять всі, а особливо "мудрєйший наріід"
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25.05.2022 10:12
+8
так цензор має свої КРІ - щоб люди приходили на сайт, приходили на форум, обговорювали. це ж посєщаємость, за це платять рекламодавці.
от цензор і нарізає найбільш одіозні цитати - а ми нетямимося, коментуємо. а завтра будуть нові цитати, нові висери, такі самі бздуняві, такі самі негідні.
єдине, що є підозра, що все-таки зекоманда якось відстежує температуру по Україні і зовсім одіозні якісь речі (типу вчорашнього законопроекту третякової) відкликає, побачивши хвилю обурення.
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25.05.2022 10:04
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25.05.2022 09:49 Ответить
Найвеличніший з учорашнього дня не злазить з унітазу. Чим гірші справи, тим більше дрище.
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25.05.2022 09:51 Ответить
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25.05.2022 09:51 Ответить
тобто сумісні військові навчання рахеї та китаю - це бути осторонь?... для піднебесної ми - лише пішаки у їхній великій грі престолів...
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25.05.2022 09:54 Ответить
Учения, это учения.
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25.05.2022 10:04 Ответить
КНР, швидше всього, поставляє боєкомплекти для арти
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25.05.2022 12:37 Ответить
Страна должна знать своих "героев"...
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25.05.2022 10:03 Ответить
так цензор має свої КРІ - щоб люди приходили на сайт, приходили на форум, обговорювали. це ж посєщаємость, за це платять рекламодавці.
от цензор і нарізає найбільш одіозні цитати - а ми нетямимося, коментуємо. а завтра будуть нові цитати, нові висери, такі самі бздуняві, такі самі негідні.
єдине, що є підозра, що все-таки зекоманда якось відстежує температуру по Україні і зовсім одіозні якісь речі (типу вчорашнього законопроекту третякової) відкликає, побачивши хвилю обурення.
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25.05.2022 10:04 Ответить
ви що! як без цитат вєлічайшого?.. а якщо без жартів, то будь яке змі, якщо воно є таким, не може ігнорувати суспільно важливі теми... і цитати лідєра, мають закарбувати собі у пам'ять всі, а особливо "мудрєйший наріід"
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25.05.2022 10:12 Ответить
А не пойти бы тебе *****?
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25.05.2022 10:05 Ответить
а ти вже там, прямо з дня реєстрації 23 травня...
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25.05.2022 10:36 Ответить
мігби, але за що жити буде, колись так само всі висери тімашонки перед виборами публікував, що не збреше, то стаття, бо платять.
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25.05.2022 11:33 Ответить
Китай обрав політику залишитись без українського зерна?
Ну-ну...
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25.05.2022 10:04 Ответить
Я думаю, я думаю, я и я
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25.05.2022 10:05 Ответить
A vajennije uchenija v eti dni s parashkoi , eta kuda prichislitj , a ZE ? I kto tam s zeshobli gavaril , tipa kitaici strategicheskije partnjori ?
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25.05.2022 10:06 Ответить
Установите вы уже себе кирилицу, ну серьезно. А наклеечки на клавиатуре 0.3 евро стоят, если настолько сложно.
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25.05.2022 10:11 Ответить
тут с транскрипцією скоріш трабл) а руснявий ізик латиницею взагалі виглядає як якесь есперанто для імбіцилів)))
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25.05.2022 10:16 Ответить
Рано сегодня "Остапа понесло". Обычно после обеда начинался фестиваль пустозвонства...
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25.05.2022 10:09 Ответить
Зелень, Китай пока не трогай, пускай будут нейтральными, и буй с ними.
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25.05.2022 10:09 Ответить
что ? китай ни разу не нейтральный просто шифруются - так что это очередная ложь от зеленского -
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25.05.2022 17:51 Ответить
Китай чекає коли мимо пропливе труп росії
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25.05.2022 10:15 Ответить
Хай Слуги не забудуть перекрити експорт зерна своїм китайським друзям
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25.05.2022 10:28 Ответить
А цей поц виявляється розбирається у політиці?
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25.05.2022 10:32 Ответить
це поц просто має петлицю у вусі з суфлером.
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25.05.2022 10:38 Ответить
разорвать надо отношения с крупнейшим производителем дерьма китаем... это не страна...
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25.05.2022 10:43 Ответить
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25.05.2022 10:49 Ответить
МаоДзедуния
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25.05.2022 11:45 Ответить
Зеленский в интервью CNN: "У меня нет времени думать стратегически"

https://www.google.com/amp/s/zn.ua/amp/POLITICS/zelenskiy-v-intervyu-cnn-u-menya-net-vremeni-dumat-strategicheski-345150_.html
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25.05.2022 11:07 Ответить
А як волав, як волав!
Як ніжками стукав та до ВСІХ країн закликав!
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25.05.2022 11:21 Ответить
Китай вдає нейтралітет, бо бачить великі перспективи в торгівлі з Мордором для забезпечення товарами до яких орки втратили доступ через західні санкції. Краще схилити Китай на нашу сторону, ніж думати, "...що Китай обрав політику бути осторонь на сьогоднішній момент".
Зеленський як аналітик лайно, тому маємо те, що маємо(
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25.05.2022 11:23 Ответить
Ошибаешься, они уже совместные учения проводят.
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25.05.2022 12:04 Ответить
А нічого, що Китай разом з свинособаками вчення проводять
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25.05.2022 12:44 Ответить
Арахамія хотів, щоб Україна від Заходу пішла до Китаю. Треба в нього спитати, чому Китай не допомагає своєму стратегічному партнеру?
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25.05.2022 12:47 Ответить
Досягнення Зе -

1) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська

2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ)

3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь

4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції

5) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива, знищення ракетної програми для ЗСУ

6) Не фінансування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го

7) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета

8) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим

9) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)

10) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"

11) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ

12) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака

13) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок

14) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон

15) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)

16) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"

17) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)

18) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України

19) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України

20) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів

21) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)

22) Прийняття законів для олігархів за "відкат"

23) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)

24) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим

25) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко

26) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в зв язку з чим звільнення Авакова як голови МВС

27) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"

28) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю

29) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов )

30) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року - Pandora Papers

31) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень

32) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним з великою ймовірністю здачі національних інтересів України

33) Зняття мінних загороджень на кримському перешейку (Чонгар), російські війська зайшли в Україну з Криму як на парад. Захоплені міста Півдня України, Маріуполь у тому числі.

СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
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25.05.2022 13:00 Ответить
ЗЕЛЕНА ВЛАДА ЗЛИВАЄ ВСІ ОКУПОВАНІ ОБЛАСТІ! ТАК БУЛО ДОМОВЛЕНО ЩЕ В 2019 РОЦІ!
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25.05.2022 13:11 Ответить
А НАХЯ БЫЛО ГОРОДА РУШИТЬ И МИРНОЕ НАСЕЛЕНИЕ УБИВАТЬ !?
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25.05.2022 13:28 Ответить
ТАК ШО НЕ ПЗДИ !!!
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25.05.2022 13:30 Ответить
 
 