Необходимо вернуть довоенную систему налогообложения. Бизнесу мы помогли, - министр финансов Марченко
Министр финансов Украины Сергей Марченко считает, что Украине следует вернуться на довоенную систему налогообложения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я считаю, что в Украине нужно вернуть довоенную систему налогообложения. Надо определиться, что мы вообще хотим: мы хотим выиграть войну или мы хотим как-то помогать бизнесу? Бизнесу мы помогли. Первые три месяца бизнес имел возможность воспользоваться этой поддержкой. Сейчас надо поддержать. также государство, которое финансирует армию. И эти расходы очень значительны", - объяснил глава Минфина.
По словам Марченко, объем ежемесячного дефицита госбюджета в настоящее время достигает $5 млрд. В то же время, основными источниками его наполнения, кроме налогов, являются военные облигации, а также работа правительства с международными партнерами.
"Мы ведем активную работу с нашими международными партнерами, донорами, международными финансовыми организациями, чтобы обеспечить финансирование дефицита бюджета. Объем дефицита, который мы должны профинансировать каждый месяц, составляет $5 млрд", - отметил министр.
Также, по его словам, в государственный бюджет будут направлены $7,5 млрд из дополнительно выделенных правительством США около $40 млрд с целью реагирования на агрессию РФ против Украины.
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Бо, як що підприємництво зупинилось і доходів 0 грн та 0 копійок, то без різниці податок буде чи 2% чи 102%, на виході буде все той же 0...
Вони лише згадали про податки.
Повні нездари.
они там что в ОП снова курить начали что то?
Ещё война не закончилась а с людей в 3 шкуры хотят содрать когда каждый ищет как ту копейку на хлеб и бензин по 65 грн заработать
Бо нічого неможна дізнатися ,закрили всю інформацію.