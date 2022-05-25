РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10047 посетителей онлайн
Новости Война
11 374 116

Необходимо вернуть довоенную систему налогообложения. Бизнесу мы помогли, - министр финансов Марченко

війна,податки

Министр финансов Украины Сергей Марченко считает, что Украине следует вернуться на довоенную систему налогообложения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я считаю, что в Украине нужно вернуть довоенную систему налогообложения. Надо определиться, что мы вообще хотим: мы хотим выиграть войну или мы хотим как-то помогать бизнесу? Бизнесу мы помогли. Первые три месяца бизнес имел возможность воспользоваться этой поддержкой. Сейчас надо поддержать. также государство, которое финансирует армию. И эти расходы очень значительны", - объяснил глава Минфина.

По словам Марченко, объем ежемесячного дефицита госбюджета в настоящее время достигает $5 млрд. В то же время, основными источниками его наполнения, кроме налогов, являются военные облигации, а также работа правительства с международными партнерами.

"Мы ведем активную работу с нашими международными партнерами, донорами, международными финансовыми организациями, чтобы обеспечить финансирование дефицита бюджета. Объем дефицита, который мы должны профинансировать каждый месяц, составляет $5 млрд", - отметил министр.

Также, по его словам, в государственный бюджет будут направлены $7,5 млрд из дополнительно выделенных правительством США около $40 млрд с целью реагирования на агрессию РФ против Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Условия Зеленского по возобновлению мирных переговоров неконструктивны, - МИД РФ

налоги (3238) Марченко Сергей (298)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+45
А як на рахунок довоєних цін?
показать весь комментарий
25.05.2022 11:49
+38
С нетерпением хочется посмотреть декларации о доходах наших чиновников за 2022 год. Уверен, многие будут удивлены, поскольку уже сообщается, что 6-значные размеры зарплат наших чинуш, судьишек и прокуроришек не сокращаются. Как можно в такой ситуации постоянно жаловаться на дефицит бюджета и требовать помощь у Запада??? Можно оху...ть.
показать весь комментарий
25.05.2022 11:54
+38
так поверни довоєнну логістику, бізнес-процеси, курс і потім повертай оподаткування. Пів країни не може працювати тому що втратили бізнес зв'язки (постачальників та клієнтів) півкраїни не працює тому, що бойові дії тривають. Населення на соціалку живє. А він оподаткування. Піде ще у Азовсталі спитай чому не платять як до війни.
показать весь комментарий
25.05.2022 11:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Я -маленьки ФОПчик.Яке оподаткування?У людей зовсім немає грошей,щоб купувати послуги.Не можу оплатити оренду та податок.ЄСВ не платю, немає грошей.Які податки? Зовсім з глузду з'їхали.
показать весь комментарий
25.05.2022 13:59 Ответить
А хлопчикам в різноманітних судах, прокуратурах, депутатам різних рівней, керівникам та співробітникам наглядових рад в держогранізаціях зарплатню знизити не пробували?
Вже на часі!
Бо, як що підприємництво зупинилось і доходів 0 грн та 0 копійок, то без різниці податок буде чи 2% чи 102%, на виході буде все той же 0...
показать весь комментарий
25.05.2022 14:05 Ответить
Наший уряд не вніс жодної цікавої пропозиції як подолати кризу, що взагалі робити людям, як далі жити.
Вони лише згадали про податки.
Повні нездари.
показать весь комментарий
25.05.2022 14:10 Ответить
Лично я за то,чтобы вернули налоги .У нас бизнес никогда налоги не платил.Все грабили странами людей.Знаю осень много предприятий где продолжают платить т минимальную зарплату.Без конвертов!Просто люди работают по факту за еду и коммуналку оплатить.Экономия на зарплате своих работников приносит миллиаржные прибыли бизнесу.Вам всем до сих пор жалко бизнес?Агробизнес имеет миллиардные прибилы с земли и платит три копейки налога на землю и т.д.Во всем мире бизнес платит 50-70% налога с прибыли.У нас сколько???И почему в такой большой стране доходная часть бюджета около 50 млрд долларов была заложена в этом году?И почему бизнес платит зарплату своим работникам в 10 раз меньше чем в ЕС?Или у нас в стране производительность труда в 10 раз меньше чем в ЕС?Или по факту экономя на зарплате свои работников бизнес зарабатывает миллиарды гр в год недоплачивая зарплату своим работникам.Если у нас цены как в ЕС ,тори зарплата должна быть как в ЕС!Просто крупный бизнес использует Украину и украинцев как двойную корову!!!Такой лафы с коееечными налогами,офшорами,минималкой в 150$ на руки нет ни в одной цивилизованной стране в мире!
показать весь комментарий
25.05.2022 14:27 Ответить
посни з себе платити податки, для Армії гроші дають партнери, а годувати мільйон чинуш яких обмежили в схемах та заробітку, ну так нехай звільнуються - нам достатньо 60 тисяч чиновників, інші можуть йти воолонтерами та в Армію
показать весь комментарий
25.05.2022 14:32 Ответить
За рахунок податків в першу чергу годуютсья чиновники. Для Армії гроші надають партнери. Нехай цей гусь Марченко зменший чинуший апарат з мільйона душ до 60 тисяч і грошей вистачить. Досить годувати усіх тих чинух як це було до війни. Дубілет же сказав коли був там декілька місяців - в Україні проблема з підрахунком кількості чинуш при владі!
показать весь комментарий
25.05.2022 14:31 Ответить
Працюйте, хто як може. Не звертайте уваги. Так " допомогли", що вже хліба нема за що купити ! Посилайте усіх за рузькім кораблем!
показать весь комментарий
25.05.2022 14:32 Ответить
Витряси готівку із злодія Коломойського, і вам вистарчить цього на виплату пенсій...
показать весь комментарий
25.05.2022 14:44 Ответить
це просто сюрреалізм..
показать весь комментарий
25.05.2022 14:46 Ответить
ага, по областях сейчас много где пропал нормальный интернет, а где то вообще связь.. и как РРО использовать или штрафы сразу платить?
они там что в ОП снова курить начали что то?
Ещё война не закончилась а с людей в 3 шкуры хотят содрать когда каждый ищет как ту копейку на хлеб и бензин по 65 грн заработать
показать весь комментарий
25.05.2022 15:02 Ответить
Уважаемые бизнесмены ,которых якобы пресенгует власть всввиде уплаты налогов.Бросайте это гиблое дело как бизнес в Украине .Идите работать за минимальную зарплату ,какую вымочень часто платить своим работникам и будет вам счастье!Зачем нервничать и платить налоги?Лучше же работать за минимальную зарплату и жить припеваючи!В ЕС платят налоги до 70% с прибыли ,а сколько процентов платить вы???
показать весь комментарий
25.05.2022 15:04 Ответить
Что можно сейчас сделать так убрать все фирмы- прослойки и запретить офшоры .Это реально и даст дополнительных поступлений в бюджет до 300 млрд в год!
показать весь комментарий
25.05.2022 15:05 Ответить
ГНАТЬ МАРЧЕНКО С ДОЛЖНОСТИ ‼️‼️‼️
показать весь комментарий
25.05.2022 15:15 Ответить
Поради фінансиста О.Савченка для Гетьманцева і Марченка https://fb.watch/ddVlAPUQzz/
показать весь комментарий
25.05.2022 16:16 Ответить
Чи правда, що всі мільйонні премії та надбавки збережені на довоєнному рівні?
Бо нічого неможна дізнатися ,закрили всю інформацію.
показать весь комментарий
25.05.2022 16:29 Ответить
Страница 2 из 2
 
 