УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10049 відвідувачів онлайн
Новини Війна
11 374 116

Потрібно повернути довоєнну систему оподаткування. Бізнесу ми допомогли, - міністр фінансів Марченко

війна,податки

Міністр фінансів України Сергій Марченко вважає, що Україні варто повернутися на довоєнну систему оподаткування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я вважаю, що в Україні потрібно повернути довоєнну систему оподаткування. Треба визначитися, що ми взагалі хочемо: ми хочемо виграти війну чи ми хочемо якимось чином допомагати бізнесу? Бізнесу ми допомогли. Перші три місяці бізнес мав можливість скористатися цією підтримкою. Зараз треба підтримати також державу, яка фінансує армію. І ці видатки дуже значні", - пояснив очільник Мінфіну.

За словами Марченка, обсяг щомісячного дефіциту держбюджету наразі сягає $5 млрд. Водночас основними джерелами його наповнення, окрім податків, є військові облігації, а також робота уряду з міжнародними партнерами.

"Ми ведемо активну роботу з нашими міжнародними партнерами, донорами, міжнародними фінансовими організаціями, для того щоб забезпечити фінансування дефіциту бюджету. Обсяг дефіциту, який ми маємо профінансувати кожного місяця, складає $5 млрд", - зазначив міністр.

Також, за його словами, до державного бюджету буде спрямовано $7,5 млрд з додатково виділених урядом США близько $40 млрд з метою реагування на агресію РФ проти України.

Також читайте: Україна отримає в травні від міжнародних партнерів до $2 млрд замість необхідних $5 млрд, - Марченко

Автор: 

податки (3819) Марченко Сергій (574)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+45
А як на рахунок довоєних цін?
показати весь коментар
25.05.2022 11:49
+38
С нетерпением хочется посмотреть декларации о доходах наших чиновников за 2022 год. Уверен, многие будут удивлены, поскольку уже сообщается, что 6-значные размеры зарплат наших чинуш, судьишек и прокуроришек не сокращаются. Как можно в такой ситуации постоянно жаловаться на дефицит бюджета и требовать помощь у Запада??? Можно оху...ть.
показати весь коментар
25.05.2022 11:54
+38
так поверни довоєнну логістику, бізнес-процеси, курс і потім повертай оподаткування. Пів країни не може працювати тому що втратили бізнес зв'язки (постачальників та клієнтів) півкраїни не працює тому, що бойові дії тривають. Населення на соціалку живє. А він оподаткування. Піде ще у Азовсталі спитай чому не платять як до війни.
показати весь коментар
25.05.2022 11:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Я -маленьки ФОПчик.Яке оподаткування?У людей зовсім немає грошей,щоб купувати послуги.Не можу оплатити оренду та податок.ЄСВ не платю, немає грошей.Які податки? Зовсім з глузду з'їхали.
показати весь коментар
25.05.2022 13:59 Відповісти
А хлопчикам в різноманітних судах, прокуратурах, депутатам різних рівней, керівникам та співробітникам наглядових рад в держогранізаціях зарплатню знизити не пробували?
Вже на часі!
Бо, як що підприємництво зупинилось і доходів 0 грн та 0 копійок, то без різниці податок буде чи 2% чи 102%, на виході буде все той же 0...
показати весь коментар
25.05.2022 14:05 Відповісти
Наший уряд не вніс жодної цікавої пропозиції як подолати кризу, що взагалі робити людям, як далі жити.
Вони лише згадали про податки.
Повні нездари.
показати весь коментар
25.05.2022 14:10 Відповісти
Лично я за то,чтобы вернули налоги .У нас бизнес никогда налоги не платил.Все грабили странами людей.Знаю осень много предприятий где продолжают платить т минимальную зарплату.Без конвертов!Просто люди работают по факту за еду и коммуналку оплатить.Экономия на зарплате своих работников приносит миллиаржные прибыли бизнесу.Вам всем до сих пор жалко бизнес?Агробизнес имеет миллиардные прибилы с земли и платит три копейки налога на землю и т.д.Во всем мире бизнес платит 50-70% налога с прибыли.У нас сколько???И почему в такой большой стране доходная часть бюджета около 50 млрд долларов была заложена в этом году?И почему бизнес платит зарплату своим работникам в 10 раз меньше чем в ЕС?Или у нас в стране производительность труда в 10 раз меньше чем в ЕС?Или по факту экономя на зарплате свои работников бизнес зарабатывает миллиарды гр в год недоплачивая зарплату своим работникам.Если у нас цены как в ЕС ,тори зарплата должна быть как в ЕС!Просто крупный бизнес использует Украину и украинцев как двойную корову!!!Такой лафы с коееечными налогами,офшорами,минималкой в 150$ на руки нет ни в одной цивилизованной стране в мире!
показати весь коментар
25.05.2022 14:27 Відповісти
посни з себе платити податки, для Армії гроші дають партнери, а годувати мільйон чинуш яких обмежили в схемах та заробітку, ну так нехай звільнуються - нам достатньо 60 тисяч чиновників, інші можуть йти воолонтерами та в Армію
показати весь коментар
25.05.2022 14:32 Відповісти
За рахунок податків в першу чергу годуютсья чиновники. Для Армії гроші надають партнери. Нехай цей гусь Марченко зменший чинуший апарат з мільйона душ до 60 тисяч і грошей вистачить. Досить годувати усіх тих чинух як це було до війни. Дубілет же сказав коли був там декілька місяців - в Україні проблема з підрахунком кількості чинуш при владі!
показати весь коментар
25.05.2022 14:31 Відповісти
Працюйте, хто як може. Не звертайте уваги. Так " допомогли", що вже хліба нема за що купити ! Посилайте усіх за рузькім кораблем!
показати весь коментар
25.05.2022 14:32 Відповісти
Витряси готівку із злодія Коломойського, і вам вистарчить цього на виплату пенсій...
показати весь коментар
25.05.2022 14:44 Відповісти
це просто сюрреалізм..
показати весь коментар
25.05.2022 14:46 Відповісти
ага, по областях сейчас много где пропал нормальный интернет, а где то вообще связь.. и как РРО использовать или штрафы сразу платить?
они там что в ОП снова курить начали что то?
Ещё война не закончилась а с людей в 3 шкуры хотят содрать когда каждый ищет как ту копейку на хлеб и бензин по 65 грн заработать
показати весь коментар
25.05.2022 15:02 Відповісти
Уважаемые бизнесмены ,которых якобы пресенгует власть всввиде уплаты налогов.Бросайте это гиблое дело как бизнес в Украине .Идите работать за минимальную зарплату ,какую вымочень часто платить своим работникам и будет вам счастье!Зачем нервничать и платить налоги?Лучше же работать за минимальную зарплату и жить припеваючи!В ЕС платят налоги до 70% с прибыли ,а сколько процентов платить вы???
показати весь коментар
25.05.2022 15:04 Відповісти
Что можно сейчас сделать так убрать все фирмы- прослойки и запретить офшоры .Это реально и даст дополнительных поступлений в бюджет до 300 млрд в год!
показати весь коментар
25.05.2022 15:05 Відповісти
ГНАТЬ МАРЧЕНКО С ДОЛЖНОСТИ ‼️‼️‼️
показати весь коментар
25.05.2022 15:15 Відповісти
Поради фінансиста О.Савченка для Гетьманцева і Марченка https://fb.watch/ddVlAPUQzz/
показати весь коментар
25.05.2022 16:16 Відповісти
Чи правда, що всі мільйонні премії та надбавки збережені на довоєнному рівні?
Бо нічого неможна дізнатися ,закрили всю інформацію.
показати весь коментар
25.05.2022 16:29 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 