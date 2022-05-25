Потрібно повернути довоєнну систему оподаткування. Бізнесу ми допомогли, - міністр фінансів Марченко

Міністр фінансів України Сергій Марченко вважає, що Україні варто повернутися на довоєнну систему оподаткування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я вважаю, що в Україні потрібно повернути довоєнну систему оподаткування. Треба визначитися, що ми взагалі хочемо: ми хочемо виграти війну чи ми хочемо якимось чином допомагати бізнесу? Бізнесу ми допомогли. Перші три місяці бізнес мав можливість скористатися цією підтримкою. Зараз треба підтримати також державу, яка фінансує армію. І ці видатки дуже значні", - пояснив очільник Мінфіну.

За словами Марченка, обсяг щомісячного дефіциту держбюджету наразі сягає $5 млрд. Водночас основними джерелами його наповнення, окрім податків, є військові облігації, а також робота уряду з міжнародними партнерами.

"Ми ведемо активну роботу з нашими міжнародними партнерами, донорами, міжнародними фінансовими організаціями, для того щоб забезпечити фінансування дефіциту бюджету. Обсяг дефіциту, який ми маємо профінансувати кожного місяця, складає $5 млрд", - зазначив міністр.

Також, за його словами, до державного бюджету буде спрямовано $7,5 млрд з додатково виділених урядом США близько $40 млрд з метою реагування на агресію РФ проти України.

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