Условия Зеленского по возобновлению мирных переговоров неконструктивны, - МИД РФ

В МИД России назвали условия президента Владимира Зеленского для возобновления переговоров "неконструктивными".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.

"Вряд ли можно оценить это заявление как конструктивное. Украина активно участвовала в переговорах фактически с первого дня специальной операции и не ставила никаких условий.

Если она сейчас ставит условия, это заставляет нас сомневаться в искренности их желания обрести мирное решение", - отметил он.

Напомним, ранее президент Зеленский заявил, что переговоры с РФ возобновятся в случае возвращения к границам по состоянию на 24 февраля.

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