Условия Зеленского по возобновлению мирных переговоров неконструктивны, - МИД РФ
В МИД России назвали условия президента Владимира Зеленского для возобновления переговоров "неконструктивными".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.
"Вряд ли можно оценить это заявление как конструктивное. Украина активно участвовала в переговорах фактически с первого дня специальной операции и не ставила никаких условий.
Если она сейчас ставит условия, это заставляет нас сомневаться в искренности их желания обрести мирное решение", - отметил он.
Напомним, ранее президент Зеленский заявил, что переговоры с РФ возобновятся в случае возвращения к границам по состоянию на 24 февраля.
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Аналогія: Сталін - Гітлер. Передзвонюються, де стріяем, а де ні, що абсурдно по суті.
А це що за наху*???
Хочеться почути пояснення від ******* зеленських хламідій!
просто старечий маразм
Так если не ставить никаких условий, то это будет обычная капитуляция.
-И где он так научился вести переговоры?
-Вот мне тоже интересно
https://www.facebook.com/hudymenko 21 hrs · Тримайте найкращій прогноз на тему «Коли закінчиться війна».
Війна триватиме вічно.
Війна триватиме вічно.
Війна. Триватиме. Вічно.
Не тільки для мене, і не тільки для тих, хто воює, або волонтерить, або був у окупації чи вимушений був стати біженцем з рідного дому. Війна триватиме не тільки криками уві сні, тремтінням рук, самогубствами, скаліченими тілами, зруйнованими долями, згорілими снами.
Війна триватиме і після того, як останній з українських дітей, що бачив російський танк не тільки у музеї, стане старим і помре. Війна триватиме і після того, як помре остання потвора, яка чіпляла на себе ******** літеру «Z».
Війна ця триває вже сотні років. Саме так вважав би Петлюра, або Бандера, або Шухевич. Вони б вважали цю війну продовженням своєї. І були б праві. Бо ця війна триватиме вічно.
Закінчиться активна фаза. Ми в ній переможемо, я це знаю. Але мир не настане. Настане просто нова фаза війни. Економічна, психологічна, політична, дипломатична, все одразу - пофіг. Просто нова. Інша.
Тому що Росія не зникне. Зникне Путін, зникне Російська Федерація, розпадеться те, що є зараз, але Росія - це не про кордони і не про державу, це про образ мислення. Замість тих росіян, які залишаться в нашій землі, народиться якась кількість нових. І хтось із них обов'язково буде вважати, що Путін був правий, що України не має існувати, що у Бучі, у Гостомелі, у Бородянці, у Маріуполі все було зроблено вірно.
І саме тому війна буде продовжуватись завжди. Тому що ця думка приємна для росіян. Тому що це образ мислення. Тому що вони хочуть бути саме такими. Тому що вони саме такі. А ми - ні.
Але саме від нас залежить формат цієї вічної війни. Чи буде це нова гаряча фаза, в якій на фронт повернемось і ми, і наші діти, а потім і онуки. Або це буде дипломатична гра, у якій квітуча, багата, спокійна, озброєна до зубів Україна слідкуватиме за тим, щоб уламки Російської Федерації займалися конфліктами між собою і не мали часу на підготовку нового вторгнення до нас.
І це вирішується тут і зараз. На Харківщині, Донеччині, Херсонщині, Луганщині, на Запоріжжі і інших землях. Саме там вирішується, як вічна війна буде виглядати наступні десятиріччя. І чи доведеться нашим дітям сидіти в наших окопах або ж вони зможуть спокійно займатися власним життям у *********** впливовій європейській державі.
Але, якщо коротко, то мій прогноз щодо кінця війни дуже простий.
Кінця війни не буде. Вибачте.
Якщо прогноз вам не подобається - ви знаєте, де послухати інші, про два-три тижні. Можемо десь за рік порівняти результати.
In the grim darkness of the far future there is only war.
Валькірії зі "слуґ народа" вирішили фактично надати право на моментальну страту військовослужбовців за непокору, дезертирство та інші неприємні речі, які трапляються на війні.
Прекрасна ілюстрація їхнього ставлення до своєї армії, яка зламала путінський бліцкриґ, тримає оборону кількох фронтів і бійці якої носять із собою гранати з написом "підемо разом".
Це в них, мабуть, у рамках "гусєй щіпать" такі ініціятиви - і нові пакування військових за "просування ультра-націоналістичних ідей" цією шоблою вже плануються.
.......
А загалом, може, й добра ідея - можна буде, наприклад, застосувати до тих, хто злив ваґнерівців.
Валерій Прозапас