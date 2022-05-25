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Новости Война
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Условия Зеленского по возобновлению мирных переговоров неконструктивны, - МИД РФ

зеленський

В МИД России назвали условия президента Владимира Зеленского для возобновления переговоров "неконструктивными".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.

"Вряд ли можно оценить это заявление как конструктивное. Украина активно участвовала в переговорах фактически с первого дня специальной операции и не ставила никаких условий.

Если она сейчас ставит условия, это заставляет нас сомневаться в искренности их желания обрести мирное решение", - отметил он.

Напомним, ранее президент Зеленский заявил, что переговоры с РФ возобновятся в случае возвращения к границам по состоянию на 24 февраля.

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Зеленский Владимир (20268) МИД РФ (1665) переговоры с Россией (954)


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Топ комментарии
+33
Украина будет освобождать свои территории с Зеленским или без него, но она будет освобождать все территории, в том числе Донбасс и Крым.
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25.05.2022 11:38
+28
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25.05.2022 11:38
+26
Пора знову "бить морду" РФ Ще пару тисяч "зажмурених кацапів" і "умови" будуть здаваться цілком нормальними!
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25.05.2022 11:33
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Пора знову "бить морду" РФ Ще пару тисяч "зажмурених кацапів" і "умови" будуть здаваться цілком нормальними!
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25.05.2022 11:33 Ответить
не пару тисяч,а сотні тисяч утилізованих рашистів і війну переносити на територію ворога, тоді всі почують зовсім іншу риторику.
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25.05.2022 11:51 Ответить
Свиноматки бурятокацапсячі помьйоти ще зроблять. Їм начхати скільки свинособак заковбасять наші ЗСУ. Їм головне отримати компенсацію за помьйот, от це для них головне. Тому свинособаки не забирають своє вонюче м'ясо яке наші зберігають в залізничних рефрежераторах. Нєт помьйота нєт кампінсації...
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25.05.2022 11:51 Ответить
патєрь нєт
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25.05.2022 15:03 Ответить
Головною причиною наших поразок вважаю не чисельну перевагу кацапів в артилерії,авіації,тощо-а у ПОВНІЙ ВІДСУТНОСТІ БОРОТЬБИ З ДИВЕРСАНТАМИ І ЗРАДНИКАМИ У ТИЛУ !!!
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25.05.2022 11:55 Ответить
Доки не знищимо кубла кремлівських гнид на Банковій,Грушевського ,в усіх інституціях та всіх шаблях держвлади ладу в Україні не буде і марно сподіватися на вступ до ЄЄ тим паче НАТО!!!)))
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25.05.2022 12:03 Ответить
Він про що? Які кордони 24 лютого? Лише кордони 01.01.2014 р.,кордони визнані всім світом !!!)))
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25.05.2022 11:58 Ответить
Так з цього випливає що раніше наші "перемовники" погоджувалися і вже майже договорилися щодо припинення війни на фактичних позиціях..., мінськ 3...
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25.05.2022 12:21 Ответить
Чому коняка Лаврушка і гиржала-Ми так не домовлялися!!!)))
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25.05.2022 13:15 Ответить
це при тому, що ми день за днем втрачаємо позиції на Сході?
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25.05.2022 12:28 Ответить
Когда и если будет обещанное контрнаступление, то риторика снова поменяется.
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25.05.2022 11:36 Ответить
вы@лядошки крем@лядские как там ваше ***** не слегло часом а??? пе@ерастия е@@анная вас атомной бомбой надо лечить а не переговоры вести....а с Вовы -Зеленского эту @уйню также надо выбивать прикладом автомата....
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25.05.2022 11:37 Ответить
Украина будет освобождать свои территории с Зеленским или без него, но она будет освобождать все территории, в том числе Донбасс и Крым.
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25.05.2022 11:38 Ответить
Поки виглядає, що без Зєлєнского, який втопиться у путінському очку, вибачте, очах.
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25.05.2022 11:43 Ответить
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25.05.2022 15:41 Ответить
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25.05.2022 11:38 Ответить
От і добре.
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25.05.2022 11:42 Ответить
Якось тривожно за оточення наших військ у Северодонецьку. З ранку інформації мінімум, а це неприємний знак.
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25.05.2022 11:42 Ответить
Я читаю аналитику НВ (новое время). Пока не вижу повода для пессимизма.
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25.05.2022 12:08 Ответить
догавкався останні дні як з цепі зірвався про переговори допросився зустрічі?едине на що орки підуть з нами на переговори це наша капітуляція при тому публічна принизлива навіть натяка на "договоріться посередіне"не буде тільки наша сдача теріторії добровільно (щоб зняли санкції і притензій не імеем)щей і вибачились щоб ми - це мабудь всім дошло але не тобі
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25.05.2022 11:43 Ответить
ПНХ с вами мирное решение искать
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25.05.2022 11:43 Ответить
Це не презедент! Це ганьба !
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25.05.2022 11:43 Ответить
Тобто ти згоден з кацапами?
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25.05.2022 12:52 Ответить
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25.05.2022 15:43 Ответить
Значить, українцям треба поміняти Зекодлу - тоді умови Зе (в кордонах України до 24/02) касапам покажуться конструктивними... але буде пізно. Вони будуть вважати неконструктивними суми репарацій та контрибуцій
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25.05.2022 11:44 Ответить
через сім років буде інший президент, треба тобі трішки потерпіти
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25.05.2022 12:16 Ответить
Всі ці балачки нічого не варті. Россія має на меті знищення Україні і українців, як нації - бо це війна на виживання. Або ми їх, або....
Аналогія: Сталін - Гітлер. Передзвонюються, де стріяем, а де ні, що абсурдно по суті.
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25.05.2022 11:44 Ответить
Звичайно, що умови Зеленського є "неконструктивними". Конструктивними вони будуть, якщо однією з умов буде : посадка сраками на дерев'яний кіл на красній площі нацистських фашистів путлера, лаврова і шойгу.........!
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25.05.2022 11:46 Ответить
Україна брала активну участь у переговорах фактично з першого дня спеціальної операції і не ставила жодних умов. Джерело:

А це що за наху*???
Хочеться почути пояснення від ******* зеленських хламідій!
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25.05.2022 11:46 Ответить
росію цікавлять всі ресурси України,всі території до самого Чопа!Ніякого дипломатичного шляху не було і не буде,це самообман.
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25.05.2022 11:47 Ответить
ага, т.е. наши переговорщики с начала переговоров не ставили никаких условий и были согласны на все, что им предлагали эти денацификаторы
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25.05.2022 11:48 Ответить
Зрадофилы, да перестаньте уже, за@бали. Ничего Зеленский сдавать не собирается и не собирался. Иначе сдал бы сразу, улетел бы за границу. Все он говорит правильно. И успокойтесь уже, бл@ди. Успокойтесь. Лучше вместо стучания пальцами по клаве, помолитесь или, кто не верит в Бога, повизуализируйте о победе наших защитников.
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25.05.2022 11:54 Ответить
В них робота така, дестабілізувати інформаційне поле.
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25.05.2022 12:08 Ответить
деякі з них не на роботі
просто старечий маразм
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25.05.2022 12:15 Ответить
Та як же він полетить? Йому яйця прибили цвяхами до крісла і кінці загнули "дермаки" з "подоляками"! Бо як тільки він щезне - у Києві сформується "Тимчасовий Комітет порятунку Вітчизни" - на чолі з Порошенком та Турчиновим! А "блазенята" будуть теліпаться на каштанах вздовж Хрещатика!
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25.05.2022 12:58 Ответить
Если она сейчас ставит условия, это заставляет нас сомневаться в искренности их желания обрести мирное решение", - отметил он.

Так если не ставить никаких условий, то это будет обычная капитуляция.
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25.05.2022 11:54 Ответить
ZEлендосіку, пора вже більш серьозно відноситися до перемовин з РФ.Хватить дурних заяв та пропозицій. В полоні ,перебувають наші воїни та ще багато мирних громадян. Одумайся Ваван... Народ тобі етого не пробачить!
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25.05.2022 11:56 Ответить
пропонуєш відправити медведчука рятувати наших полонених? як раніше?
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25.05.2022 12:12 Ответить
И эти даже послали. Лошара.
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25.05.2022 11:57 Ответить
Какие переговоры. путлер капут!
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25.05.2022 12:04 Ответить
Зеленскому надо прекратить позорится и гов
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25.05.2022 12:08 Ответить
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25.05.2022 12:13 Ответить
Инструкция как вести переговоры "Пятый элемент"

-И где он так научился вести переговоры?
-Вот мне тоже интересно
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25.05.2022 12:13 Ответить
зразу йде деза потом начинаеться діалог і пішло поїхало вся влада продажня а ми хороші рекомендацій куча йти на передову а самі сидимо на дівані ---
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25.05.2022 12:30 Ответить
, нарешті, продався подляку
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25.05.2022 12:37 Ответить
Воно завжди було продажне , як не падляку , так ОПЗЖ!
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25.05.2022 12:50 Ответить
Освободить мало, нужно оккупировать и денацифицировать Рашу. Задача на 50 лет.
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25.05.2022 12:54 Ответить
ЛЮДИ !!! УБИВАЙТЕ ОЛИГАРХОВ И КОРРУПЦИОНЕРОВ !!! И ВСЕ БУДУТ СЧАСТЛИВЫ !!!
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25.05.2022 13:08 Ответить
слава богу, хоть кто-то нахер послал зелёного Черчилля с его переговорами по границам 24 февраля
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25.05.2022 13:20 Ответить
Просто послали нах..И никаких разговоров с наркоманами(как сказало *****) еще вначале своей гнилой речи о "спецоперации" Явный признак,что у хрюсских руководителей,ничего не изменилось ни в голове,ни по отношению к Украине.Только одно недоразумение из фан клуба *****,ну никак не хочет понять и принять этого...топает ножками и каждый день меняет свои "показания" и хотелки.
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25.05.2022 13:33 Ответить
https://www.facebook.com/hudymenko?********************************************************************************************************************************-o-VCuo_Gn8RJY&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Гудименко

https://www.facebook.com/hudymenko 21 hrs · Тримайте найкращій прогноз на тему «Коли закінчиться війна».

Війна триватиме вічно.

Війна триватиме вічно.

Війна. Триватиме. Вічно.

Не тільки для мене, і не тільки для тих, хто воює, або волонтерить, або був у окупації чи вимушений був стати біженцем з рідного дому. Війна триватиме не тільки криками уві сні, тремтінням рук, самогубствами, скаліченими тілами, зруйнованими долями, згорілими снами.

Війна триватиме і після того, як останній з українських дітей, що бачив російський танк не тільки у музеї, стане старим і помре. Війна триватиме і після того, як помре остання потвора, яка чіпляла на себе ******** літеру «Z».

Війна ця триває вже сотні років. Саме так вважав би Петлюра, або Бандера, або Шухевич. Вони б вважали цю війну продовженням своєї. І були б праві. Бо ця війна триватиме вічно.

Закінчиться активна фаза. Ми в ній переможемо, я це знаю. Але мир не настане. Настане просто нова фаза війни. Економічна, психологічна, політична, дипломатична, все одразу - пофіг. Просто нова. Інша.

Тому що Росія не зникне. Зникне Путін, зникне Російська Федерація, розпадеться те, що є зараз, але Росія - це не про кордони і не про державу, це про образ мислення. Замість тих росіян, які залишаться в нашій землі, народиться якась кількість нових. І хтось із них обов'язково буде вважати, що Путін був правий, що України не має існувати, що у Бучі, у Гостомелі, у Бородянці, у Маріуполі все було зроблено вірно.

І саме тому війна буде продовжуватись завжди. Тому що ця думка приємна для росіян. Тому що це образ мислення. Тому що вони хочуть бути саме такими. Тому що вони саме такі. А ми - ні.

Але саме від нас залежить формат цієї вічної війни. Чи буде це нова гаряча фаза, в якій на фронт повернемось і ми, і наші діти, а потім і онуки. Або це буде дипломатична гра, у якій квітуча, багата, спокійна, озброєна до зубів Україна слідкуватиме за тим, щоб уламки Російської Федерації займалися конфліктами між собою і не мали часу на підготовку нового вторгнення до нас.

І це вирішується тут і зараз. На Харківщині, Донеччині, Херсонщині, Луганщині, на Запоріжжі і інших землях. Саме там вирішується, як вічна війна буде виглядати наступні десятиріччя. І чи доведеться нашим дітям сидіти в наших окопах або ж вони зможуть спокійно займатися власним життям у *********** впливовій європейській державі.

Але, якщо коротко, то мій прогноз щодо кінця війни дуже простий.

Кінця війни не буде. Вибачте.

Якщо прогноз вам не подобається - ви знаєте, де послухати інші, про два-три тижні. Можемо десь за рік порівняти результати.

In the grim darkness of the far future there is only war.
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25.05.2022 14:19 Ответить
Автори розстрільного законопроєкту - скандальновідомі Безугла (розслідування щодо "ваґнерівців"), Третьякова ("діти другого сорту") та Мазурашу ("а поміняймо Гімн"). https://www.facebook.com/zinoviy.guzar?__cft__[0]=AZXhuxVynT4dxK1TjplUj0QnHlyzKwaUW4zybWKMRYXentn0l1zvUWdKnl1dkzSreCM4DDLegu5IQ7lRpsC_87J0FtUa17exDtMB-JnU6TWiNrGyUxPP9sks1Szum_IcDxI&__tn__=-]K-R Zinoviy Huzar

Валькірії зі "слуґ народа" вирішили фактично надати право на моментальну страту військовослужбовців за непокору, дезертирство та інші неприємні речі, які трапляються на війні.

Прекрасна ілюстрація їхнього ставлення до своєї армії, яка зламала путінський бліцкриґ, тримає оборону кількох фронтів і бійці якої носять із собою гранати з написом "підемо разом".

Це в них, мабуть, у рамках "гусєй щіпать" такі ініціятиви - і нові пакування військових за "просування ультра-націоналістичних ідей" цією шоблою вже плануються.

.......

А загалом, може, й добра ідея - можна буде, наприклад, застосувати до тих, хто злив ваґнерівців.

Валерій Прозапас
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25.05.2022 15:03 Ответить
***** тама>>>>
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25.05.2022 15:56 Ответить
Конструктивные переговоры с Мордором-это когнитивный диссонанс всегда! Империя зла и изуверской лжи просто вытрет зад любыми договорами.Да и не о чем говорить
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25.05.2022 18:11 Ответить
 
 