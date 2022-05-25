Массированный удар артиллерии оккупантов по Лиману. ВИДЕО беспилотника
Российские оккупанты ударили по Лиману из артиллерии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись массированного артобстрела города опубликовал Антон Геращенко.
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