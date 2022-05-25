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Массированный удар артиллерии оккупантов по Лиману. ВИДЕО беспилотника

Российские оккупанты ударили по Лиману из артиллерии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись массированного артобстрела города опубликовал Антон Геращенко.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Бои за Лиман на Донбассе 23 мая. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

армия РФ (19224) обстрел (27151) Лиман (318) военные преступления (1435)


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Топ комментарии
+72
Виродки рашистські! По такій прекрасній землі війною...щоб ви подохли,тварюки
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25.05.2022 11:17
+19
9 рік війни, а населення України, що діти малі. То під обстрілами їх люди. Ще учора ви їх на ноги не витягли б в евакуацію. Просто лояльне до путіна населення Донбасу не хоче вірити, що на росії грошей не вистачає навіть на бурятів. І що вони теж підпадають під так зване "вирішення українського питання".
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25.05.2022 11:31
+13
Думаю, люди старшого віку не захочуть евакуюватися у пустоту. Вже краще свій погріб, на своїй землі під бомбами, а ніж жебратство десь там...
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25.05.2022 11:27
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Виродки рашистські! По такій прекрасній землі війною...щоб ви подохли,тварюки
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25.05.2022 11:17 Ответить
Гондурасы портят такую красивую землю
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25.05.2022 19:34 Ответить
Ну это они уже будут все выжигать там, надо бы людей эвакуировать заранее
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25.05.2022 11:23 Ответить
Думаю, люди старшого віку не захочуть евакуюватися у пустоту. Вже краще свій погріб, на своїй землі під бомбами, а ніж жебратство десь там...
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25.05.2022 11:27 Ответить
9 рік війни, а населення України, що діти малі. То під обстрілами їх люди. Ще учора ви їх на ноги не витягли б в евакуацію. Просто лояльне до путіна населення Донбасу не хоче вірити, що на росії грошей не вистачає навіть на бурятів. І що вони теж підпадають під так зване "вирішення українського питання".
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25.05.2022 11:31 Ответить
тварюки
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25.05.2022 11:24 Ответить
Вы обязательно отправьте это видео фермерам в Европе и Америке- они быстро заставят своих тюфяков во власти двигаться шустрее.
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25.05.2022 11:28 Ответить
Треба правильно писати. Відеозапис масованого артобстрілу міста опублікував КОРЕКТИРУВАЛЬНИК ВОРОЖОЇ АРТИЛЕРІЇ Антон Геращенко.
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25.05.2022 11:31 Ответить
Твоє фото?
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25.05.2022 11:46 Ответить
арестович с улыбкой скажет - ******** , потом будем разбираться , и обвинит во всем Порошенко.
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25.05.2022 11:51 Ответить
русский пришёл освобождать..

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25.05.2022 12:13 Ответить
Істино руцький.
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25.05.2022 13:20 Ответить
НЕОБХОДИМО ЧТОБЫ В РОССИИ БЫЛО ТОЖЕ САМОЕ !!!
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25.05.2022 15:59 Ответить
Де ж наша відповідь ??! Таке враження, що ми втратили усю арту ...
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25.05.2022 16:57 Ответить
амери начебто передали аж 90 гаубиць. Гадаешь їх вистачить на всі фронти?
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25.05.2022 17:55 Ответить
теж згідний 90 гаубиць - це вкрай мало. Крім того гаубиці це добре, але далеко ще не все. А якщо взяти високоточні снаряди екскалібур чи ракети брімстоун, то вони ще й конкретно дорогі і підбити того ж сраного танка Т-62 , який здалеку теж так само танк, то у них того гамна багато. Тому треба "нємєрєно" всього такого і безпілотників і тд і тп
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25.05.2022 19:05 Ответить
Де удари української артилерії по білгороду, курску, брянську, по білорусії - ворогові України? Чекають, коли зруйнують всю Україну, я *уй це розумію, гра в піддавки?
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25.05.2022 21:18 Ответить
https://twitter.com/i/status/1529506282398527495 ВСУ выезд из Лимана
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25.05.2022 21:42 Ответить
Теперь вместо наших ударов будет показал рашистских? В каждой новости зрада
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26.05.2022 01:30 Ответить
 
 