Масований удар артилерії окупантів по Лиману. ВIДЕО безпілотника
Російські окупанти вдарили по Лиману з артилерії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис масованого артобстрілу міста опублікував Антон Геращенко.
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