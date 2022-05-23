Бої за Лиман на Донбасі 23 травня. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У мережі опублікували супутниковий знімок НАСА, який дає уявлення про масштабність бойових зіткнень військових РФ із ЗСУ в Лимані.

Як інформує Цензор.НЕТ супутникове фото таетра бойових дій під Лиманом опубліковані в твіттері.

Відомо, що війська РФ бомбардують місто Лиман у Донецькій області авіацією та обстрілюють реактивною артилерією.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Залізничний міст через Сіверський Донець був підірваний українськими бійцями разом з вагонами. ВIДЕО

Кадри боїв у Лимані опублікував у твіттері канадський журналіст Нейл Хауер. За його словами, лише сьогодні вже було п'ять авіаударів.