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Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
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Бої за Лиман на Донбасі 23 травня. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У мережі опублікували супутниковий знімок НАСА, який дає уявлення про масштабність бойових зіткнень військових РФ із ЗСУ в Лимані.

Як інформує Цензор.НЕТ супутникове фото таетра бойових дій під Лиманом опубліковані в твіттері.

Відомо, що війська РФ бомбардують місто Лиман у Донецькій області авіацією та обстрілюють реактивною артилерією.

Бої за Лиман на Донбасі 23 травня 01

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Кадри боїв у Лимані опублікував у твіттері канадський журналіст Нейл Хауер. За його словами, лише сьогодні вже було п'ять авіаударів.

Watching a Russian rocket artillery salvo being unloaded on Lyman from about 10km away. We could see the explosions of the rounds hitting Ukrainian positions. pic.twitter.com/tKwhGR5y1T

— Neil Hauer (@NeilPHauer) May 23, 2022

Автор: 

Донбас (22356) Лиман (229)


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Топ коментарі
+29
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23.05.2022 23:43
+27
Господи, Матінко Богородице, бережіть і допомагайте нашим захисникам
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23.05.2022 23:47
+25
Прокляті виродки просто біснуються на тому Донбасі,заливають вогнем наші позиції.Американські РСЗВ могли би бути game changers,але весь світ тягне кота за хвіст,переслідуючи або свої якісь меркантильні інтереси як шваби,або геополітичні,як можливо США
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23.05.2022 23:42
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Прокляті виродки просто біснуються на тому Донбасі,заливають вогнем наші позиції.Американські РСЗВ могли би бути game changers,але весь світ тягне кота за хвіст,переслідуючи або свої якісь меркантильні інтереси як шваби,або геополітичні,як можливо США
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23.05.2022 23:42 Відповісти
Может, интересов никаких и не преследуют, просто, нужно же какое-то время, чтобы жители тех краев перестали предавать Украину, постоянно голосуя за всякое дерьмо типа януковича или бойко.
Кто-то же и за эту сволочь голосовал:
https://m.censor.net/ru/photo_news/3343155/mariupolskie_vlasti_obnarodovali_spisok_kollaborantov_iz_opzj_spisok
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24.05.2022 00:54 Відповісти
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23.05.2022 23:43 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть і допомагайте нашим захисникам
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23.05.2022 23:47 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1528832161134137345 Рософашисти обстрілюють житлові квартали Лиману
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23.05.2022 23:50 Відповісти
Согласно сводке Генштаба - никаких "активных действий" за Лиман нету((
Может у Генштаба есть какойто другой Лиман...
Уже приходится читать американские источники, а шо делать((, доверие потеряли полностью.
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23.05.2022 23:53 Відповісти
Какие сводки ,с трёх дневным опозданием ,орки ** .. его сегодня кошмарят с 7 утра ,а в три дня люди в чатах лимана пишут зашла русня в северную часть лимана ,и уже ходят местным повязки белые заставляют надевать и документы проверяют .
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24.05.2022 00:10 Відповісти
Кстати да, например американские сми еще несколько дней назад говорили про удар по учебному центру и даже сказали что число погибших более 50, а не как у нас только 8. И самое главное там не так уж сильно уверены в нашей победе, если тенденция на Донбассе не изменится
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24.05.2022 00:15 Відповісти
та невже? хочуть самі спробувати?
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24.05.2022 00:22 Відповісти
ура -пропаганда вона такая....В перші тижні війни арестовицькі байки про Чорнобаївку та інші легкі перемоги були корисними та мотиваційними.
Зараз шось великий розрив між тб-картинкою монополізованого тб-марафону та повідомленнями про надважкі бої на Донбасі.
І тому продовження цього потоку ура-пропаганди стає неприйнятним для все більшої кількості українців - люди хочуть чути правду про ціну і цілі війни.
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24.05.2022 16:03 Відповісти
Выбей арту и кацапов можно хоть черенками лопат за урал гнать. Именно колоссальное превосходство в количестве арты позволило кацапам проползти по части Украины.
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23.05.2022 23:55 Відповісти
Ага, только почему не было воздушного парада на девятое?
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24.05.2022 08:01 Відповісти
Ещсче 20 москаликов кормят камбалу в Балтике!'
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24.05.2022 00:10 Відповісти
Ми вже вистояли і будемо гнати клятих орків аж до москви 😠
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24.05.2022 00:31 Відповісти
ДЕРЖИМ СТРОЙ !!!!! НЕ НЫТЬ !!!!! это война, и сейчас ее пик , выдержим - победим, будем ныть - тоже победим, но потом , по этому нужно быстро заканчивать с русней .
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24.05.2022 00:27 Відповісти
Ну что, сегодня как и ожидалось...в наступление перешли подразделения левого фланга Изюмской группировки войск противника. В атаку попытались перейти 2 БТГр из её состава, сосредоточенные ещё 2 дня назад в районе Сухой Каменки, при поддержке массированного артиллерийского огня.

Дирекции их наступления тоже была вполне понятна и очевидна, в том числе украинскому командованию - действуя уступом вдоль дороги М-03, северо-восточнее Довгенького , обе БТГр двинули в сторону Краснополья и Мазановки. И после массированной арт-подготовки, развернувшись на исходных рубежах в боевые порядки, оба подразделения перешли в атаку.

По сути, смысл этих действий состоял в том, что бы заставить наши войска не только отойти, собственно, от Довгенького, но и выйти на рубеж Краснополье - Богородичное... А в дальнейшем, прорваться в двух направлениях - выйти на ближние подступы к Славянску, а так же свернуть оборону украинских войск на правом берегу Северского Донца северо-восточнее и восточнее Славянска.

Однако, смысл и очевидность таких действий противника была понятна не только ему самому, но и украинскому командованию, причём заранее, ещё пару дней назад. А после лихорадочного наведения противником переправы у Ярёмовки, стало понятно, что возобновление наступления противника севернее Славянска последует в самые ближайшие дни...

Ну, так и случилось... противник провёл разведку по обеим сторонам дороги М-03, подтянул боеспособные подразделения, изготовился и пошёл вперёд. Ессесно, был весьма "тепло и дружелюбно" встречен на этом участке. В результате, далеко не прошёл и был вынужден, в результате огневого поражения своих передовых подразделений, сначала оттянуть свой левый фланг (тем более, что лежащий перед ним лесной массив перед Богородичным, явно не способствовал проведению концентрированной мощной, акцентировано-выраженной атаки), а потом - и оттягивать центр, а так же ближний к Довгенькому, правый фланг к исходным рубежам... Выход на рубеж Краснополье - Богородичное, короче говоря... не задался уже с первого дня возобновления наступления.

Однако, было бы наивным думать, что активизация левого фланга Изюмской группировки будет, словно "яркая вспышка" полководческого таланта российского военного командования, одинока, случайна и ценна сама по себе. Отнюдь... одновременно с этим "вАзбуждением", "северная" группировка войск противника так же перешла к активным действия в отношении тактической группы ВСУ, продолжающей оборонятся в районе Лимана. Её позиции были атакованы одновременно со стороны Дробышево-Ставки, а так же от северо-западных окраин Ямполя, вдоль железной дороги на перегоне между Лиманом и Ямполем. Вместе с этим, противник продолжил свои попытки прорваться к Озёрному и выйти к мосту (ну или лучше сказать, остаткам моста) у Кривой Луки.

Да. как оказалось по состоянию на вчерашний вечер... Озёрное явно было не под контролем противника, ну или частично не под его контролем, и потому противник недвусмысленно обозначил своё желание таки выйти к Северскому Донцу именно в этом месте. И понятно почему, проводить некие дальнейшие манипуляции у Закитного, по форсированию реки и дальнейшего прорыва к Северску, пока не взято полностью под контроль Озёрное и местность вокруг него, было бы явным не комильфо...

В результате этих действий войск противника, по одним сведениям им удалось таки достичь окраин Лимана и даже вклинится в его пределы (в восточной части города), по другим сведениям - он был вынужден остановится (причём где-то в районе "Акватории-Лиман" и на просеках в лесах, юго-восточнее улиц Партизанская и Вишнёвой г. Лимана). Какая там в действительности сейчас обстановка, пока до конца не ясно... Однако, одно было известно точно - те которые "ехали со стороны Дробышево", особо далеко не уехали...
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24.05.2022 02:12 Відповісти
Спасибо за РЕАЛЬНУЮ сводку с фронта. Увы, но она не внушает оптимизма. Но ничего, Гитлер тоже 3 года "побеждал"... Важен итог.
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24.05.2022 08:40 Відповісти
 
 