Бои за Лиман на Донбассе 23 мая. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В сети опубликовали спутниковый снимок НАСА, дающий представление о масштабности боевых столкновений военных РФ с ВСУ в Лимане.

Как сообщает Цензор.НЕТ, спутниковое фото таетра боевых действий под Лиманом опубликованы в Twitter.

Известно, что войска РФ бомбят город Лиман в Донецкой области авиацией и обстреливают реактивной артиллерией.

Кадры боев в Лимане опубликовал в Twitter канадский журналист Нейл Хауэр. По его словам, только сегодня уже было пять авиаударов.

Watching a Russian rocket artillery salvo being unloaded on Lyman from about 10km away. We could see the explosions of the rounds hitting Ukrainian positions. pic.twitter.com/tKwhGR5y1T