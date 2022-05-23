Бои за Лиман на Донбассе 23 мая. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В сети опубликовали спутниковый снимок НАСА, дающий представление о масштабности боевых столкновений военных РФ с ВСУ в Лимане.
Как сообщает Цензор.НЕТ, спутниковое фото таетра боевых действий под Лиманом опубликованы в Twitter.
Известно, что войска РФ бомбят город Лиман в Донецкой области авиацией и обстреливают реактивной артиллерией.
Кадры боев в Лимане опубликовал в Twitter канадский журналист Нейл Хауэр. По его словам, только сегодня уже было пять авиаударов.
Watching a Russian rocket artillery salvo being unloaded on Lyman from about 10km away. We could see the explosions of the rounds hitting Ukrainian positions. pic.twitter.com/tKwhGR5y1T— Neil Hauer (@NeilPHauer) May 23, 2022
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Кто-то же и за эту сволочь голосовал:
https://m.censor.net/ru/photo_news/3343155/mariupolskie_vlasti_obnarodovali_spisok_kollaborantov_iz_opzj_spisok
Может у Генштаба есть какойто другой Лиман...
Уже приходится читать американские источники, а шо делать((, доверие потеряли полностью.
Зараз шось великий розрив між тб-картинкою монополізованого тб-марафону та повідомленнями про надважкі бої на Донбасі.
І тому продовження цього потоку ура-пропаганди стає неприйнятним для все більшої кількості українців - люди хочуть чути правду про ціну і цілі війни.
Дирекции их наступления тоже была вполне понятна и очевидна, в том числе украинскому командованию - действуя уступом вдоль дороги М-03, северо-восточнее Довгенького , обе БТГр двинули в сторону Краснополья и Мазановки. И после массированной арт-подготовки, развернувшись на исходных рубежах в боевые порядки, оба подразделения перешли в атаку.
По сути, смысл этих действий состоял в том, что бы заставить наши войска не только отойти, собственно, от Довгенького, но и выйти на рубеж Краснополье - Богородичное... А в дальнейшем, прорваться в двух направлениях - выйти на ближние подступы к Славянску, а так же свернуть оборону украинских войск на правом берегу Северского Донца северо-восточнее и восточнее Славянска.
Однако, смысл и очевидность таких действий противника была понятна не только ему самому, но и украинскому командованию, причём заранее, ещё пару дней назад. А после лихорадочного наведения противником переправы у Ярёмовки, стало понятно, что возобновление наступления противника севернее Славянска последует в самые ближайшие дни...
Ну, так и случилось... противник провёл разведку по обеим сторонам дороги М-03, подтянул боеспособные подразделения, изготовился и пошёл вперёд. Ессесно, был весьма "тепло и дружелюбно" встречен на этом участке. В результате, далеко не прошёл и был вынужден, в результате огневого поражения своих передовых подразделений, сначала оттянуть свой левый фланг (тем более, что лежащий перед ним лесной массив перед Богородичным, явно не способствовал проведению концентрированной мощной, акцентировано-выраженной атаки), а потом - и оттягивать центр, а так же ближний к Довгенькому, правый фланг к исходным рубежам... Выход на рубеж Краснополье - Богородичное, короче говоря... не задался уже с первого дня возобновления наступления.
Однако, было бы наивным думать, что активизация левого фланга Изюмской группировки будет, словно "яркая вспышка" полководческого таланта российского военного командования, одинока, случайна и ценна сама по себе. Отнюдь... одновременно с этим "вАзбуждением", "северная" группировка войск противника так же перешла к активным действия в отношении тактической группы ВСУ, продолжающей оборонятся в районе Лимана. Её позиции были атакованы одновременно со стороны Дробышево-Ставки, а так же от северо-западных окраин Ямполя, вдоль железной дороги на перегоне между Лиманом и Ямполем. Вместе с этим, противник продолжил свои попытки прорваться к Озёрному и выйти к мосту (ну или лучше сказать, остаткам моста) у Кривой Луки.
Да. как оказалось по состоянию на вчерашний вечер... Озёрное явно было не под контролем противника, ну или частично не под его контролем, и потому противник недвусмысленно обозначил своё желание таки выйти к Северскому Донцу именно в этом месте. И понятно почему, проводить некие дальнейшие манипуляции у Закитного, по форсированию реки и дальнейшего прорыва к Северску, пока не взято полностью под контроль Озёрное и местность вокруг него, было бы явным не комильфо...
В результате этих действий войск противника, по одним сведениям им удалось таки достичь окраин Лимана и даже вклинится в его пределы (в восточной части города), по другим сведениям - он был вынужден остановится (причём где-то в районе "Акватории-Лиман" и на просеках в лесах, юго-восточнее улиц Партизанская и Вишнёвой г. Лимана). Какая там в действительности сейчас обстановка, пока до конца не ясно... Однако, одно было известно точно - те которые "ехали со стороны Дробышево", особо далеко не уехали...