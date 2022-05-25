Умови Зеленського щодо поновлення мирних переговорів є неконструктивними, - МЗС РФ

В МЗС Росії назвали умови президента Володимира Зеленського для поновлення переговорів "неконструктивними".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це заявив заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко.

"Навряд чи можна оцінити цю заяву як конструктивну. Україна брала активну участь у переговорах фактично з першого дня спеціальної операції і не ставила жодних умов.

Якщо вона зараз ставить умови, це змушує нас сумніватися у щирості їхнього бажання знайти мирне рішення", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський заявив, що переговори з РФ поновляться у випадку повернення до кордонів станом на 24 лютого.

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