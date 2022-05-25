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Новини Війна
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Умови Зеленського щодо поновлення мирних переговорів є неконструктивними, - МЗС РФ

зеленський

В МЗС Росії назвали умови президента Володимира Зеленського для поновлення переговорів "неконструктивними".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це заявив заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко.

"Навряд чи можна оцінити цю заяву як конструктивну. Україна брала активну участь у переговорах фактично з першого дня спеціальної операції і не ставила жодних умов.

Якщо вона зараз ставить умови, це змушує нас сумніватися у щирості їхнього бажання знайти мирне рішення", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський заявив, що переговори з РФ поновляться у випадку повернення до кордонів станом на 24 лютого.

Також читайте: Путін не до кінця усвідомлює, що відбувається, він живе у своєму інформаційному світі, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23729) МЗС рф (959) переговори з Росією (1070)


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Топ коментарі
+33
Украина будет освобождать свои территории с Зеленским или без него, но она будет освобождать все территории, в том числе Донбасс и Крым.
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25.05.2022 11:38
+28
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25.05.2022 11:38
+26
Пора знову "бить морду" РФ Ще пару тисяч "зажмурених кацапів" і "умови" будуть здаваться цілком нормальними!
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25.05.2022 11:33
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Пора знову "бить морду" РФ Ще пару тисяч "зажмурених кацапів" і "умови" будуть здаваться цілком нормальними!
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25.05.2022 11:33 Відповісти
не пару тисяч,а сотні тисяч утилізованих рашистів і війну переносити на територію ворога, тоді всі почують зовсім іншу риторику.
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25.05.2022 11:51 Відповісти
Свиноматки бурятокацапсячі помьйоти ще зроблять. Їм начхати скільки свинособак заковбасять наші ЗСУ. Їм головне отримати компенсацію за помьйот, от це для них головне. Тому свинособаки не забирають своє вонюче м'ясо яке наші зберігають в залізничних рефрежераторах. Нєт помьйота нєт кампінсації...
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25.05.2022 11:51 Відповісти
патєрь нєт
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25.05.2022 15:03 Відповісти
Головною причиною наших поразок вважаю не чисельну перевагу кацапів в артилерії,авіації,тощо-а у ПОВНІЙ ВІДСУТНОСТІ БОРОТЬБИ З ДИВЕРСАНТАМИ І ЗРАДНИКАМИ У ТИЛУ !!!
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25.05.2022 11:55 Відповісти
Доки не знищимо кубла кремлівських гнид на Банковій,Грушевського ,в усіх інституціях та всіх шаблях держвлади ладу в Україні не буде і марно сподіватися на вступ до ЄЄ тим паче НАТО!!!)))
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25.05.2022 12:03 Відповісти
Він про що? Які кордони 24 лютого? Лише кордони 01.01.2014 р.,кордони визнані всім світом !!!)))
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25.05.2022 11:58 Відповісти
Так з цього випливає що раніше наші "перемовники" погоджувалися і вже майже договорилися щодо припинення війни на фактичних позиціях..., мінськ 3...
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25.05.2022 12:21 Відповісти
Чому коняка Лаврушка і гиржала-Ми так не домовлялися!!!)))
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25.05.2022 13:15 Відповісти
це при тому, що ми день за днем втрачаємо позиції на Сході?
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25.05.2022 12:28 Відповісти
Когда и если будет обещанное контрнаступление, то риторика снова поменяется.
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25.05.2022 11:36 Відповісти
вы@лядошки крем@лядские как там ваше ***** не слегло часом а??? пе@ерастия е@@анная вас атомной бомбой надо лечить а не переговоры вести....а с Вовы -Зеленского эту @уйню также надо выбивать прикладом автомата....
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25.05.2022 11:37 Відповісти
Украина будет освобождать свои территории с Зеленским или без него, но она будет освобождать все территории, в том числе Донбасс и Крым.
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25.05.2022 11:38 Відповісти
Поки виглядає, що без Зєлєнского, який втопиться у путінському очку, вибачте, очах.
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25.05.2022 11:43 Відповісти
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25.05.2022 15:41 Відповісти
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25.05.2022 11:38 Відповісти
От і добре.
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25.05.2022 11:42 Відповісти
Якось тривожно за оточення наших військ у Северодонецьку. З ранку інформації мінімум, а це неприємний знак.
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25.05.2022 11:42 Відповісти
Я читаю аналитику НВ (новое время). Пока не вижу повода для пессимизма.
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25.05.2022 12:08 Відповісти
догавкався останні дні як з цепі зірвався про переговори допросився зустрічі?едине на що орки підуть з нами на переговори це наша капітуляція при тому публічна принизлива навіть натяка на "договоріться посередіне"не буде тільки наша сдача теріторії добровільно (щоб зняли санкції і притензій не імеем)щей і вибачились щоб ми - це мабудь всім дошло але не тобі
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25.05.2022 11:43 Відповісти
ПНХ с вами мирное решение искать
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25.05.2022 11:43 Відповісти
Це не презедент! Це ганьба !
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25.05.2022 11:43 Відповісти
Тобто ти згоден з кацапами?
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25.05.2022 12:52 Відповісти
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25.05.2022 15:43 Відповісти
Значить, українцям треба поміняти Зекодлу - тоді умови Зе (в кордонах України до 24/02) касапам покажуться конструктивними... але буде пізно. Вони будуть вважати неконструктивними суми репарацій та контрибуцій
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25.05.2022 11:44 Відповісти
через сім років буде інший президент, треба тобі трішки потерпіти
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25.05.2022 12:16 Відповісти
Всі ці балачки нічого не варті. Россія має на меті знищення Україні і українців, як нації - бо це війна на виживання. Або ми їх, або....
Аналогія: Сталін - Гітлер. Передзвонюються, де стріяем, а де ні, що абсурдно по суті.
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25.05.2022 11:44 Відповісти
Звичайно, що умови Зеленського є "неконструктивними". Конструктивними вони будуть, якщо однією з умов буде : посадка сраками на дерев'яний кіл на красній площі нацистських фашистів путлера, лаврова і шойгу.........!
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25.05.2022 11:46 Відповісти
Україна брала активну участь у переговорах фактично з першого дня спеціальної операції і не ставила жодних умов. Джерело:

А це що за наху*???
Хочеться почути пояснення від ******* зеленських хламідій!
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25.05.2022 11:46 Відповісти
росію цікавлять всі ресурси України,всі території до самого Чопа!Ніякого дипломатичного шляху не було і не буде,це самообман.
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25.05.2022 11:47 Відповісти
ага, т.е. наши переговорщики с начала переговоров не ставили никаких условий и были согласны на все, что им предлагали эти денацификаторы
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25.05.2022 11:48 Відповісти
Зрадофилы, да перестаньте уже, за@бали. Ничего Зеленский сдавать не собирается и не собирался. Иначе сдал бы сразу, улетел бы за границу. Все он говорит правильно. И успокойтесь уже, бл@ди. Успокойтесь. Лучше вместо стучания пальцами по клаве, помолитесь или, кто не верит в Бога, повизуализируйте о победе наших защитников.
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25.05.2022 11:54 Відповісти
В них робота така, дестабілізувати інформаційне поле.
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25.05.2022 12:08 Відповісти
деякі з них не на роботі
просто старечий маразм
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25.05.2022 12:15 Відповісти
Та як же він полетить? Йому яйця прибили цвяхами до крісла і кінці загнули "дермаки" з "подоляками"! Бо як тільки він щезне - у Києві сформується "Тимчасовий Комітет порятунку Вітчизни" - на чолі з Порошенком та Турчиновим! А "блазенята" будуть теліпаться на каштанах вздовж Хрещатика!
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25.05.2022 12:58 Відповісти
Если она сейчас ставит условия, это заставляет нас сомневаться в искренности их желания обрести мирное решение", - отметил он.

Так если не ставить никаких условий, то это будет обычная капитуляция.
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25.05.2022 11:54 Відповісти
ZEлендосіку, пора вже більш серьозно відноситися до перемовин з РФ.Хватить дурних заяв та пропозицій. В полоні ,перебувають наші воїни та ще багато мирних громадян. Одумайся Ваван... Народ тобі етого не пробачить!
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25.05.2022 11:56 Відповісти
пропонуєш відправити медведчука рятувати наших полонених? як раніше?
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25.05.2022 12:12 Відповісти
И эти даже послали. Лошара.
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25.05.2022 11:57 Відповісти
Какие переговоры. путлер капут!
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25.05.2022 12:04 Відповісти
Зеленскому надо прекратить позорится и гов
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25.05.2022 12:08 Відповісти
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25.05.2022 12:13 Відповісти
Инструкция как вести переговоры "Пятый элемент"

-И где он так научился вести переговоры?
-Вот мне тоже интересно
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25.05.2022 12:13 Відповісти
зразу йде деза потом начинаеться діалог і пішло поїхало вся влада продажня а ми хороші рекомендацій куча йти на передову а самі сидимо на дівані ---
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25.05.2022 12:30 Відповісти
, нарешті, продався подляку
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25.05.2022 12:37 Відповісти
Воно завжди було продажне , як не падляку , так ОПЗЖ!
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25.05.2022 12:50 Відповісти
Освободить мало, нужно оккупировать и денацифицировать Рашу. Задача на 50 лет.
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25.05.2022 12:54 Відповісти
ЛЮДИ !!! УБИВАЙТЕ ОЛИГАРХОВ И КОРРУПЦИОНЕРОВ !!! И ВСЕ БУДУТ СЧАСТЛИВЫ !!!
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25.05.2022 13:08 Відповісти
слава богу, хоть кто-то нахер послал зелёного Черчилля с его переговорами по границам 24 февраля
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25.05.2022 13:20 Відповісти
Просто послали нах..И никаких разговоров с наркоманами(как сказало *****) еще вначале своей гнилой речи о "спецоперации" Явный признак,что у хрюсских руководителей,ничего не изменилось ни в голове,ни по отношению к Украине.Только одно недоразумение из фан клуба *****,ну никак не хочет понять и принять этого...топает ножками и каждый день меняет свои "показания" и хотелки.
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25.05.2022 13:33 Відповісти
https://www.facebook.com/hudymenko?********************************************************************************************************************************-o-VCuo_Gn8RJY&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Гудименко

https://www.facebook.com/hudymenko 21 hrs · Тримайте найкращій прогноз на тему «Коли закінчиться війна».

Війна триватиме вічно.

Війна триватиме вічно.

Війна. Триватиме. Вічно.

Не тільки для мене, і не тільки для тих, хто воює, або волонтерить, або був у окупації чи вимушений був стати біженцем з рідного дому. Війна триватиме не тільки криками уві сні, тремтінням рук, самогубствами, скаліченими тілами, зруйнованими долями, згорілими снами.

Війна триватиме і після того, як останній з українських дітей, що бачив російський танк не тільки у музеї, стане старим і помре. Війна триватиме і після того, як помре остання потвора, яка чіпляла на себе ******** літеру «Z».

Війна ця триває вже сотні років. Саме так вважав би Петлюра, або Бандера, або Шухевич. Вони б вважали цю війну продовженням своєї. І були б праві. Бо ця війна триватиме вічно.

Закінчиться активна фаза. Ми в ній переможемо, я це знаю. Але мир не настане. Настане просто нова фаза війни. Економічна, психологічна, політична, дипломатична, все одразу - пофіг. Просто нова. Інша.

Тому що Росія не зникне. Зникне Путін, зникне Російська Федерація, розпадеться те, що є зараз, але Росія - це не про кордони і не про державу, це про образ мислення. Замість тих росіян, які залишаться в нашій землі, народиться якась кількість нових. І хтось із них обов'язково буде вважати, що Путін був правий, що України не має існувати, що у Бучі, у Гостомелі, у Бородянці, у Маріуполі все було зроблено вірно.

І саме тому війна буде продовжуватись завжди. Тому що ця думка приємна для росіян. Тому що це образ мислення. Тому що вони хочуть бути саме такими. Тому що вони саме такі. А ми - ні.

Але саме від нас залежить формат цієї вічної війни. Чи буде це нова гаряча фаза, в якій на фронт повернемось і ми, і наші діти, а потім і онуки. Або це буде дипломатична гра, у якій квітуча, багата, спокійна, озброєна до зубів Україна слідкуватиме за тим, щоб уламки Російської Федерації займалися конфліктами між собою і не мали часу на підготовку нового вторгнення до нас.

І це вирішується тут і зараз. На Харківщині, Донеччині, Херсонщині, Луганщині, на Запоріжжі і інших землях. Саме там вирішується, як вічна війна буде виглядати наступні десятиріччя. І чи доведеться нашим дітям сидіти в наших окопах або ж вони зможуть спокійно займатися власним життям у *********** впливовій європейській державі.

Але, якщо коротко, то мій прогноз щодо кінця війни дуже простий.

Кінця війни не буде. Вибачте.

Якщо прогноз вам не подобається - ви знаєте, де послухати інші, про два-три тижні. Можемо десь за рік порівняти результати.

In the grim darkness of the far future there is only war.
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25.05.2022 14:19 Відповісти
Автори розстрільного законопроєкту - скандальновідомі Безугла (розслідування щодо "ваґнерівців"), Третьякова ("діти другого сорту") та Мазурашу ("а поміняймо Гімн"). https://www.facebook.com/zinoviy.guzar?__cft__[0]=AZXhuxVynT4dxK1TjplUj0QnHlyzKwaUW4zybWKMRYXentn0l1zvUWdKnl1dkzSreCM4DDLegu5IQ7lRpsC_87J0FtUa17exDtMB-JnU6TWiNrGyUxPP9sks1Szum_IcDxI&__tn__=-]K-R Zinoviy Huzar

Валькірії зі "слуґ народа" вирішили фактично надати право на моментальну страту військовослужбовців за непокору, дезертирство та інші неприємні речі, які трапляються на війні.

Прекрасна ілюстрація їхнього ставлення до своєї армії, яка зламала путінський бліцкриґ, тримає оборону кількох фронтів і бійці якої носять із собою гранати з написом "підемо разом".

Це в них, мабуть, у рамках "гусєй щіпать" такі ініціятиви - і нові пакування військових за "просування ультра-націоналістичних ідей" цією шоблою вже плануються.

.......

А загалом, може, й добра ідея - можна буде, наприклад, застосувати до тих, хто злив ваґнерівців.

Валерій Прозапас
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25.05.2022 15:03 Відповісти
***** тама>>>>
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25.05.2022 15:56 Відповісти
Конструктивные переговоры с Мордором-это когнитивный диссонанс всегда! Империя зла и изуверской лжи просто вытрет зад любыми договорами.Да и не о чем говорить
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25.05.2022 18:11 Відповісти
 
 