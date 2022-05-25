Оккупанты продолжают красть украинское зерно и вывозить его в РФ, - Денисова

Со складов временно захваченного Бердянска войска РФ вагонами вывозят зерно в оккупированный Крым, а затем в Россию.

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"Автомобильная колонна из угнанных у перевозчика "Аскет Шиппинг" зерновозов была замечена на Мелитопольском шоссе. Ранее компания "Аскет Шиппинг" отказалась сотрудничать с оккупантами и перевела мощности на запад Украины. Бердянцы насчитали более 30 грузовиков с прицепами" , – рассказала омбудсмен.

По словам Денисовой, рашисты также пытаются вывезти остатки зерна из Мариупольского порта по железной дороге. Срочно начались работы по ремонту железнодорожного полотна в Мариуполе и на станции Сартана.

"Используя порты временного оккупированной АР Крым и города Севастополя, РФ вывозит морскими путями награбленное украинское зерно в третьи страны.

Судно "Матрос Позынич", уже транспортировавшее похищенное зерно в Сирию, вернулось в Черное море и было загружено снова. После выхода из крымского порта это судно указало портом назначения Бейрут в Ливане", - добавила она.

По словам омбудсмена, похищение продовольствия с оккупированных территорий является нарушением Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны и военным преступлением согласно статье 8 Римского статута международного уголовного суда.

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