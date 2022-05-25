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Новости Война
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Оккупанты продолжают красть украинское зерно и вывозить его в РФ, - Денисова

зерно

Со складов временно захваченного Бердянска войска РФ вагонами вывозят зерно в оккупированный Крым, а затем в Россию.

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"Автомобильная колонна из угнанных у перевозчика "Аскет Шиппинг" зерновозов была замечена на Мелитопольском шоссе. Ранее компания "Аскет Шиппинг" отказалась сотрудничать с оккупантами и перевела мощности на запад Украины. Бердянцы насчитали более 30 грузовиков с прицепами" , – рассказала омбудсмен.

По словам Денисовой, рашисты также пытаются вывезти остатки зерна из Мариупольского порта по железной дороге. Срочно начались работы по ремонту железнодорожного полотна в Мариуполе и на станции Сартана.

"Используя порты временного оккупированной АР Крым и города Севастополя, РФ вывозит морскими путями награбленное украинское зерно в третьи страны.

Судно "Матрос Позынич", уже транспортировавшее похищенное зерно в Сирию, вернулось в Черное море и было загружено снова. После выхода из крымского порта это судно указало портом назначения Бейрут в Ливане", - добавила она.

По словам омбудсмена, похищение продовольствия с оккупированных территорий является нарушением Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны и военным преступлением согласно статье 8 Римского статута международного уголовного суда.

Читайте: Кризис продовольственной безопасности, созданный Путиным, нуждается в глобальном ответе, - Блинкен

Денисова Людмила (996) зерно (1070)


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Топ комментарии
+6
еще не придумали такого слова, чтобы оно вместило в себя всю ненависть и брезгливость к этим премерзким существам... **********... мародерам, насильникам, садистам, убийцам и варварам
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25.05.2022 11:54
+4
Як це не придумали? Вже дуже давно придумали ! КАЦАП
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25.05.2022 11:56
+3
Просто міжнародне співтовариство не має бажання закривати цю дірку по продажу краденого зерна. Але ж морські судна так само відслідковуються як і повітряні. З повітряними кацапам позакривали щілини. Це ж зробити і з морським транспортом потрібно. Це ж не вантажівка яка в любий двір заїхала та розгрузилася-загрузилася. Для судна потрібна купа паперів які можливо зробити недійсними на міжнародному рівні і воно стане купою заліза.
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25.05.2022 12:13
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еще не придумали такого слова, чтобы оно вместило в себя всю ненависть и брезгливость к этим премерзким существам... **********... мародерам, насильникам, садистам, убийцам и варварам
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25.05.2022 11:54 Ответить
Як це не придумали? Вже дуже давно придумали ! КАЦАП
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25.05.2022 11:56 Ответить
кацап - не вмещает мою ненависть...
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25.05.2022 12:05 Ответить
Придумали - лють...
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25.05.2022 11:57 Ответить
Почитай "Хаджи-Мурат"!
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25.05.2022 12:10 Ответить
Чого ж, вже є ОРКИ, що це дивися вікі
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25.05.2022 12:59 Ответить
А может грузят в танкеры, как говорит CNN, подтверждая факты спутниковыми снимками? Да, это конечно сложней объявить арест на суда, которые занимаются перевозкой ворованного имущества. Но это правильно.

https://edition.cnn.com/2022/05/23/politics/satellite-images-grain-crimea/index.html
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25.05.2022 12:03 Ответить
Зерно не возять танкерами.
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25.05.2022 12:15 Ответить
Як кацапня на другий день війни дісталась з Криму до Бердянська? Хто за це відповість?
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25.05.2022 12:07 Ответить
Не знаю хто відповість, але запитайте в ОПі.
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25.05.2022 12:16 Ответить
Просто міжнародне співтовариство не має бажання закривати цю дірку по продажу краденого зерна. Але ж морські судна так само відслідковуються як і повітряні. З повітряними кацапам позакривали щілини. Це ж зробити і з морським транспортом потрібно. Це ж не вантажівка яка в любий двір заїхала та розгрузилася-загрузилася. Для судна потрібна купа паперів які можливо зробити недійсними на міжнародному рівні і воно стане купою заліза.
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25.05.2022 12:13 Ответить
а шо там арестович по этому поводу скажет ? - прото ******** , .....................зеленые в своем репертуаре,
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25.05.2022 12:20 Ответить
люська вже заступник Бога
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25.05.2022 13:02 Ответить
Є кораблі, які вивозять. В них є власники, капітани, команди.
Де-факто вони є співучасниками злочину.

Цікаво чи є перспектива в тому, щоб відкривати проти них кримінальні справи і передавати в інтерпол? Думаю це би різко остудило голови в багатьох фрахтових компаніях, які вирішили підзаробити на війні.
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25.05.2022 12:28 Ответить
Ой-ой-ой, как они могли. Б#ть, как будто можно было чего-то другого от кацапов ожидать... И только презик чего-то там мечтает о переговорах.
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25.05.2022 12:35 Ответить
А знищити Антонівський чи Чонгарські мости влада вперто не хоче, що каже тільки про одне, - діють оманські домовленості.
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25.05.2022 13:01 Ответить
Орки по всей Украине будут умышленно поджигать поля с пшеницей через месяц во время уборочной компании чтобы вызвать голод в Украине и в мире.
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25.05.2022 13:23 Ответить
 
 