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Новини Війна
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Окупанти продовжують красти українське зерно та вивозити його в РФ, - Денісова

зерно

Із складів тимчасово захопленого Бердянська війська РФ вагонами вивозять зерно до окупованого Криму, а потім в Росію.

Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Автомобільна колона з викрадених у перевізника "Аскет Шиппінг" зерновозів була помічена на Мелітопольському шосе. Раніше компанія "Аскет Шиппінг" відмовилась співпрацювати з окупантами і перевела потужності на захід України. Бердянці нарахували понад 30 вантажівок з причепами, наповненими зерном біля заводу "Азовкабель", - розповіла омбудсмен.

За словами Денісової, рашисти також намагаються вивезти залишки зерна з Маріупольського порту залізницею. Терміново розпочалися роботи з ремонту залізничного полотна в Маріуполі та станції Сартана.

"Використовуючи порти ТОТ АР Крим та міста Севастополя, РФ вивозить морськими шляхами награбоване українське зерно до третіх країн.

Судно "Матрос Пазинич", яке вже транспортувало викрадене зерно до Сирії, повернулося до Чорного моря та було завантажено знову. Після виходу із кримського порту це судно вказало порт призначення Бейрут у Лівані", - додала вона.

За словами омбудсмена, викрадення продовольства з окупованих територій є порушенням Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни та воєнним злочином згідно зі статтею 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду.

Читайте: Криза продовольчої безпеки, створена Путіним, потребує глобальної відповіді, - Блінкен

Автор: 

Денісова Людмила (883) зерно (3118)


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Топ коментарі
+6
еще не придумали такого слова, чтобы оно вместило в себя всю ненависть и брезгливость к этим премерзким существам... **********... мародерам, насильникам, садистам, убийцам и варварам
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25.05.2022 11:54
+4
Як це не придумали? Вже дуже давно придумали ! КАЦАП
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25.05.2022 11:56
+3
Просто міжнародне співтовариство не має бажання закривати цю дірку по продажу краденого зерна. Але ж морські судна так само відслідковуються як і повітряні. З повітряними кацапам позакривали щілини. Це ж зробити і з морським транспортом потрібно. Це ж не вантажівка яка в любий двір заїхала та розгрузилася-загрузилася. Для судна потрібна купа паперів які можливо зробити недійсними на міжнародному рівні і воно стане купою заліза.
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25.05.2022 12:13
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еще не придумали такого слова, чтобы оно вместило в себя всю ненависть и брезгливость к этим премерзким существам... **********... мародерам, насильникам, садистам, убийцам и варварам
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25.05.2022 11:54 Відповісти
Як це не придумали? Вже дуже давно придумали ! КАЦАП
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25.05.2022 11:56 Відповісти
кацап - не вмещает мою ненависть...
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25.05.2022 12:05 Відповісти
Придумали - лють...
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25.05.2022 11:57 Відповісти
Почитай "Хаджи-Мурат"!
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25.05.2022 12:10 Відповісти
Чого ж, вже є ОРКИ, що це дивися вікі
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25.05.2022 12:59 Відповісти
А может грузят в танкеры, как говорит CNN, подтверждая факты спутниковыми снимками? Да, это конечно сложней объявить арест на суда, которые занимаются перевозкой ворованного имущества. Но это правильно.

https://edition.cnn.com/2022/05/23/politics/satellite-images-grain-crimea/index.html
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25.05.2022 12:03 Відповісти
Зерно не возять танкерами.
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25.05.2022 12:15 Відповісти
Як кацапня на другий день війни дісталась з Криму до Бердянська? Хто за це відповість?
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25.05.2022 12:07 Відповісти
Не знаю хто відповість, але запитайте в ОПі.
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25.05.2022 12:16 Відповісти
Просто міжнародне співтовариство не має бажання закривати цю дірку по продажу краденого зерна. Але ж морські судна так само відслідковуються як і повітряні. З повітряними кацапам позакривали щілини. Це ж зробити і з морським транспортом потрібно. Це ж не вантажівка яка в любий двір заїхала та розгрузилася-загрузилася. Для судна потрібна купа паперів які можливо зробити недійсними на міжнародному рівні і воно стане купою заліза.
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25.05.2022 12:13 Відповісти
а шо там арестович по этому поводу скажет ? - прото ******** , .....................зеленые в своем репертуаре,
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25.05.2022 12:20 Відповісти
люська вже заступник Бога
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25.05.2022 13:02 Відповісти
Є кораблі, які вивозять. В них є власники, капітани, команди.
Де-факто вони є співучасниками злочину.

Цікаво чи є перспектива в тому, щоб відкривати проти них кримінальні справи і передавати в інтерпол? Думаю це би різко остудило голови в багатьох фрахтових компаніях, які вирішили підзаробити на війні.
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25.05.2022 12:28 Відповісти
Ой-ой-ой, как они могли. Б#ть, как будто можно было чего-то другого от кацапов ожидать... И только презик чего-то там мечтает о переговорах.
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25.05.2022 12:35 Відповісти
А знищити Антонівський чи Чонгарські мости влада вперто не хоче, що каже тільки про одне, - діють оманські домовленості.
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25.05.2022 13:01 Відповісти
Орки по всей Украине будут умышленно поджигать поля с пшеницей через месяц во время уборочной компании чтобы вызвать голод в Украине и в мире.
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25.05.2022 13:23 Відповісти
 
 