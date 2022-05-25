Окупанти продовжують красти українське зерно та вивозити його в РФ, - Денісова

Із складів тимчасово захопленого Бердянська війська РФ вагонами вивозять зерно до окупованого Криму, а потім в Росію.

Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Автомобільна колона з викрадених у перевізника "Аскет Шиппінг" зерновозів була помічена на Мелітопольському шосе. Раніше компанія "Аскет Шиппінг" відмовилась співпрацювати з окупантами і перевела потужності на захід України. Бердянці нарахували понад 30 вантажівок з причепами, наповненими зерном біля заводу "Азовкабель", - розповіла омбудсмен.

За словами Денісової, рашисти також намагаються вивезти залишки зерна з Маріупольського порту залізницею. Терміново розпочалися роботи з ремонту залізничного полотна в Маріуполі та станції Сартана.

"Використовуючи порти ТОТ АР Крим та міста Севастополя, РФ вивозить морськими шляхами награбоване українське зерно до третіх країн.

Судно "Матрос Пазинич", яке вже транспортувало викрадене зерно до Сирії, повернулося до Чорного моря та було завантажено знову. Після виходу із кримського порту це судно вказало порт призначення Бейрут у Лівані", - додала вона.

За словами омбудсмена, викрадення продовольства з окупованих територій є порушенням Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни та воєнним злочином згідно зі статтею 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду.

Читайте: Криза продовольчої безпеки, створена Путіним, потребує глобальної відповіді, - Блінкен