Семьи пленных воинов могут получать их выплаты, - Резников

Денежное довольствие военнослужащих, оказавшихся в плену, может выплачиваться членам их семей по их обращению.

Об этом во время общенационального телемарафона сообщил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Особенно хочу обратить внимание на выплаты нашим воинам, оказавшимся в плену. Денежное обеспечение, которое они должны получать, выплачивается членам семьи по их обращению", – сказал Резников.

Он обратил внимание, что начало выплат семьям может несколько задерживаться по объективной причине. Ведь для того, чтобы начать эти выплаты, должен быть издан соответствующий приказ о служебном положении военнослужащего.

"Необходимо не только убедиться, что наш воин в плену, скажем, увидеть его на видео, нужно в определенном порядке зафиксировать этот факт, чтобы в дальнейшем все работало как часы", – отметил министр.

По словам Резникова, финансисты Минобороны держат на особом контроле выплаты семьям пленных. Он также призвал родственников обращаться в министерство в случае необходимости.

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Глава оборонного ведомства проинформировал, что в мае 2022 года Министерство обороны перечислило военнослужащим ВСУ денежное довольствие и дополнительное вознаграждение за апрель суммарно на 51,5 млрд грн. В июне планируется выплатить около 64,5 млрд. грн. Для сравнения, в 2021 году примерно такую ​​сумму заплатили за целый год, подчеркнул министр.

Резников также пообещал вскоре предоставить разъяснения относительно денежного довольствия и выплат раненым, а также выплат семьям погибших воинов.