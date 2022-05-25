Сім'ї полонених воїнів можуть отримувати їхні виплати, - Резніков

Грошове забезпечення військовослужбовців, які опинилися у полоні, можуть виплачувати членам їхніх родин за їхнім зверненням.

Про це під час загальнонаціонального телемарафону повідомив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Особливо хочу звернути увагу на виплату нашим воїнам, які опинилися у полоні. Грошове забезпечення, яке вони повинні отримувати, виплачується членам родини за їхнім зверненням", – сказав Резніков.

Він звернув увагу, що початок виплат родинам може дещо затримуватися з об’єктивної причини. Адже для того, щоб розпочались ці виплати, має бути видано відповідний наказ про службове становище військовослужбовця.

"Необхідно не тільки переконатися, що наш воїн у полоні, скажімо, побачити його на відео, треба у визначеному порядку зафіксувати цей факт, щоб надалі усе працювало як годинник", – зазначив міністр.

За словами Резнікова, фінансисти Міноборони тримають на особливому контролі виплати родинам полонених. Він також закликав родичів звертатися до міністерства у разі потреби.

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Глава оборонного відомства поінформував, що у травні 2022 року Міністерство оборони перерахувало військовослужбовцям ЗСУ грошове забезпечення та додаткову винагороду за квітень сумарно на 51,5 млрд грн. У червні планується виплатити близько 64,5 млрд грн. Для порівняння, у 2021 році приблизно таку суму сплатили за цілий рік, підкреслив міністр.

Резніков також пообіцяв незабаром надати роз’яснення щодо грошового забезпечення і виплат пораненим, а також щодо виплат родинам загиблих воїнів.