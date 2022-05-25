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Новини Війна
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Сім'ї полонених воїнів можуть отримувати їхні виплати, - Резніков

азовсталь,маріуполь

Грошове забезпечення військовослужбовців, які опинилися у полоні, можуть виплачувати членам їхніх родин за їхнім зверненням.

Про це під час загальнонаціонального телемарафону повідомив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Особливо хочу звернути увагу на виплату нашим воїнам, які опинилися у полоні. Грошове забезпечення, яке вони повинні отримувати, виплачується членам родини за їхнім зверненням", – сказав Резніков.

Він звернув увагу, що початок виплат родинам може дещо затримуватися з об’єктивної причини. Адже для того, щоб розпочались ці виплати, має бути видано відповідний наказ про службове становище військовослужбовця.

"Необхідно не тільки переконатися, що наш воїн у полоні, скажімо, побачити його на відео, треба у визначеному порядку зафіксувати цей факт, щоб надалі усе працювало як годинник", – зазначив міністр.

За словами Резнікова, фінансисти Міноборони тримають на особливому контролі виплати родинам полонених. Він також закликав родичів звертатися до міністерства у разі потреби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резніков про грошове забезпечення українських військових: Виплати складаються із двох частин, додаткова винагорода залежить від завдань, що виконуються

Глава оборонного відомства поінформував, що у травні 2022 року Міністерство оборони перерахувало військовослужбовцям ЗСУ грошове забезпечення та додаткову винагороду за квітень сумарно на 51,5 млрд грн. У червні планується виплатити близько 64,5 млрд грн. Для порівняння, у 2021 році приблизно таку суму сплатили за цілий рік, підкреслив міністр.

Резніков також пообіцяв незабаром надати роз’яснення щодо грошового забезпечення і виплат пораненим, а також щодо виплат родинам загиблих воїнів.

Автор: 

виплати (1037) полон (1554) військовослужбовці (4725) полонені (2259) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+5
Тобто? Можна одразу здатися в полон? Та ще й інших закликати до цього на пропагандистському відео? Виплати такі ж ,як і в тих,хто танкові навали стримує??? Ви що,*****,ідіоти??? Чи це ми всі ідіоти...
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25.05.2022 12:52
+3
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25.05.2022 13:06
+2
хорошие сказки. давай, резников, еще что то расскажи. мне, как военному адвокату очень интересны такие байки
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25.05.2022 12:40
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хорошие сказки. давай, резников, еще что то расскажи. мне, как военному адвокату очень интересны такие байки
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25.05.2022 12:40 Відповісти
Тобто? Можна одразу здатися в полон? Та ще й інших закликати до цього на пропагандистському відео? Виплати такі ж ,як і в тих,хто танкові навали стримує??? Ви що,*****,ідіоти??? Чи це ми всі ідіоти...
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25.05.2022 12:52 Відповісти
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?__cft__[0]=AZVML-3U-DZWfl0xs6n09_H_w_VCzeRMiq1Btg57-rDVWzicKmjMaXTUY8WWbfo3y4ww6kNaIrW6ii2vP0ivDd0Obdqam0ZJ0EcmaTw2VaNG_rhzp8o3Dh4rMCMQs_o1yzq-Jb23VLfA3EI3MMnwcVfuG_2tG-r5L2kBBghYOHaTa1NC0FmyiLt2OwYl87ZV8o2y4Z9RMkBkdfyVMuwCC8tQ&__tn__=-UC%2CP-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/551027353055413?__cft__[0]=AZVML-3U-DZWfl0xs6n09_H_w_VCzeRMiq1Btg57-rDVWzicKmjMaXTUY8WWbfo3y4ww6kNaIrW6ii2vP0ivDd0Obdqam0ZJ0EcmaTw2VaNG_rhzp8o3Dh4rMCMQs_o1yzq-Jb23VLfA3EI3MMnwcVfuG_2tG-r5L2kBBghYOHaTa1NC0FmyiLt2OwYl87ZV8o2y4Z9RMkBkdfyVMuwCC8tQ&__tn__=%2CO%2CP-R 28 мин. ·

Вся стрічка в Медведчуку, Боже-Боже...
Спасибі, хоч поляки Дмитрові фото поширюють.

Де ви, хлопці й дівчата з Азовсталі? Що з вами зараз, у ці хвилини?..

Так, ці світлини мають бути на перших сторінках усіх світових видань.

І так, хтось (і хто б же то, га?..) явно дуууже зацікавлений у тому, щоб цього не сталося.
(На цій війні - інформаційній - я вже не перше десятиліття і вмію розрізняти, де "самоплив", а де штучне втручання й "перемикання публіці каналів").

Погано у нас з інформаційною незалежністю, дуже. Не відбили ми її після 2014-го, не маємо й нині. А основ "інформаційної партизанки" ніхто не навчає; мусимо вчитись самі.

Будьмо уважні (с).

https://www.facebook.com/hashtag/saveazovstal?__eep__=6&__cft__[0]=AZVML-3U-DZWfl0xs6n09_H_w_VCzeRMiq1Btg57-rDVWzicKmjMaXTUY8WWbfo3y4ww6kNaIrW6ii2vP0ivDd0Obdqam0ZJ0EcmaTw2VaNG_rhzp8o3Dh4rMCMQs_o1yzq-Jb23VLfA3EI3MMnwcVfuG_2tG-r5L2kBBghYOHaTa1NC0FmyiLt2OwYl87ZV8o2y4Z9RMkBkdfyVMuwCC8tQ&__tn__=*NK-R #SaveAzovstal
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25.05.2022 13:02 Відповісти
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25.05.2022 13:03 Відповісти
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25.05.2022 13:04 Відповісти
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25.05.2022 13:06 Відповісти
Було самому здатися в полон,взамін "Азову" що героїзму не хватає,довбані чинуші
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25.05.2022 13:50 Відповісти
а як бути коли захисника вбито, бачили побратими, але він залишився на території рашистів? Пишуть зниклий безвісті і баста
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25.05.2022 14:43 Відповісти
по идее должны получать зарплату родственники, пока или найдут живым, или тело. от 6 месяцев до 3-х лет. но сейчас не платят.
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25.05.2022 18:27 Відповісти
 
 