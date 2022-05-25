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Новости
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10 млрд евро – стоимость замороженных ЕС активов российских олигархов, - СМИ

санкції

По ориентировочным оценкам стоимость замороженных в ЕС активов российских олигархов в рамках санкций за войну против Украины достигает уже около 10 миллиардов евро.

Такую цифру называют на основе данных Еврокомиссии немецкие СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Российские олигархи из-за санкций потеряли доступ к своим средствам, недвижимости и элитным яхтам в Евросоюзе общей стоимостью около 10 млрд евро. На 8 апреля эта сумма достигала около 6,7 млрд. рублей.

Общая сумма замороженных в ЕС российских активов вместе с этими средствами в то время составляла ориентировочно 30 млрд евро.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен допустила использование этих замороженных активов для восстановления Украины. По информации СМИ, в среду 25 мая Еврокомиссия может внести законодательное предложение, которое позволит конфискацию замороженных российских активов.

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олигарх (1027) санкции (11268) Евросоюз (17089)


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Топ комментарии
+2
Уже ЕС дал ответ по деньгам олигархов: заморозить могут, конфисковать - нет.
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25.05.2022 13:45
+1
Ждут пока Украина сложится как карточный домик, потом все раздадут им обратно.
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25.05.2022 13:50
+1
Кумира губозакаточную машинку
Даже в стране не могут национализировать российскую собственность
а в Европе это растянется лет 5-10
За это время они отсудят все ещё и оплачивать придётся /за ремонт яхт /
Пример коломойский и приват банк
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25.05.2022 14:27
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То й що, якщо немає можливості підтримувати цим українську економіку. До того ж вони повернути через суд все зможуть.
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25.05.2022 13:38 Ответить
6,7лярдов...10...30... А потом окажется вообще "зеро".
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25.05.2022 13:41 Ответить
Уже ЕС дал ответ по деньгам олигархов: заморозить могут, конфисковать - нет.
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25.05.2022 13:45 Ответить
І що?
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25.05.2022 13:47 Ответить
Ждут пока Украина сложится как карточный домик, потом все раздадут им обратно.
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25.05.2022 13:50 Ответить
https://tayga.info/
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25.05.2022 13:52 Ответить
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25.05.2022 14:17 Ответить
слуги таку суму розпилять навіть і не побачите бо очами кліпнули
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25.05.2022 14:19 Ответить
Кумира губозакаточную машинку
Даже в стране не могут национализировать российскую собственность
а в Европе это растянется лет 5-10
За это время они отсудят все ещё и оплачивать придётся /за ремонт яхт /
Пример коломойский и приват банк
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25.05.2022 14:27 Ответить
ЄС побоїться їх передати,
так заморозить а потім розморозить після війни і все
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25.05.2022 20:36 Ответить
 
 