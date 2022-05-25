10 млрд евро – стоимость замороженных ЕС активов российских олигархов, - СМИ

По ориентировочным оценкам стоимость замороженных в ЕС активов российских олигархов в рамках санкций за войну против Украины достигает уже около 10 миллиардов евро.

Такую цифру называют на основе данных Еврокомиссии немецкие СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Российские олигархи из-за санкций потеряли доступ к своим средствам, недвижимости и элитным яхтам в Евросоюзе общей стоимостью около 10 млрд евро. На 8 апреля эта сумма достигала около 6,7 млрд. рублей.

Общая сумма замороженных в ЕС российских активов вместе с этими средствами в то время составляла ориентировочно 30 млрд евро.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен допустила использование этих замороженных активов для восстановления Украины. По информации СМИ, в среду 25 мая Еврокомиссия может внести законодательное предложение, которое позволит конфискацию замороженных российских активов.

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