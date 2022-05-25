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10 млрд євро - вартість заморожених ЄС активів російських олігархів, - ЗМІ

санкції

За орієнтовними оцінками, вартість заморожених у ЄС активів російських олігархів у рамках санкцій за війну проти України сягає вже близько 10 мільярдів євро.

Таку цифру називають на основі даних Єврокомісії німецькі ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Російські олігархи через санкції втратили доступ до своїх коштів, нерухомості та елітних яхт у Євросоюзі загальною вартістю близько 10 млрд євро. На 8 квітня ця сума сягала близько 6,7 млрд.

Загальна сума заморожених у ЄС російських активів, разом з цими коштами, на той час складала орієнтовно 30 млрд євро.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн допустила використання цих заморожених активів для відбудови України. За інформацією ЗМІ, у середу 25 травня Єврокомісія може внести законодавчу пропозицію, яка уможливить конфіскацію заморожених російських активів.

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Автор: 

олігарх (931) санкції (11793) Євросоюз (13359)


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Топ коментарі
+2
Уже ЕС дал ответ по деньгам олигархов: заморозить могут, конфисковать - нет.
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25.05.2022 13:45
+1
Ждут пока Украина сложится как карточный домик, потом все раздадут им обратно.
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25.05.2022 13:50
+1
Кумира губозакаточную машинку
Даже в стране не могут национализировать российскую собственность
а в Европе это растянется лет 5-10
За это время они отсудят все ещё и оплачивать придётся /за ремонт яхт /
Пример коломойский и приват банк
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25.05.2022 14:27
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То й що, якщо немає можливості підтримувати цим українську економіку. До того ж вони повернути через суд все зможуть.
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25.05.2022 13:38 Відповісти
6,7лярдов...10...30... А потом окажется вообще "зеро".
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25.05.2022 13:41 Відповісти
Уже ЕС дал ответ по деньгам олигархов: заморозить могут, конфисковать - нет.
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25.05.2022 13:45 Відповісти
І що?
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25.05.2022 13:47 Відповісти
Ждут пока Украина сложится как карточный домик, потом все раздадут им обратно.
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25.05.2022 13:50 Відповісти
https://tayga.info/
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25.05.2022 13:52 Відповісти
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25.05.2022 14:17 Відповісти
слуги таку суму розпилять навіть і не побачите бо очами кліпнули
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25.05.2022 14:19 Відповісти
Кумира губозакаточную машинку
Даже в стране не могут национализировать российскую собственность
а в Европе это растянется лет 5-10
За это время они отсудят все ещё и оплачивать придётся /за ремонт яхт /
Пример коломойский и приват банк
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25.05.2022 14:27 Відповісти
ЄС побоїться їх передати,
так заморозить а потім розморозить після війни і все
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25.05.2022 20:36 Відповісти
 
 