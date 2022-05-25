10 млрд євро - вартість заморожених ЄС активів російських олігархів, - ЗМІ
За орієнтовними оцінками, вартість заморожених у ЄС активів російських олігархів у рамках санкцій за війну проти України сягає вже близько 10 мільярдів євро.
Таку цифру називають на основі даних Єврокомісії німецькі ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Російські олігархи через санкції втратили доступ до своїх коштів, нерухомості та елітних яхт у Євросоюзі загальною вартістю близько 10 млрд євро. На 8 квітня ця сума сягала близько 6,7 млрд.
Загальна сума заморожених у ЄС російських активів, разом з цими коштами, на той час складала орієнтовно 30 млрд євро.
Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн допустила використання цих заморожених активів для відбудови України. За інформацією ЗМІ, у середу 25 травня Єврокомісія може внести законодавчу пропозицію, яка уможливить конфіскацію заморожених російських активів.
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Даже в стране не могут национализировать российскую собственность
а в Европе это растянется лет 5-10
За это время они отсудят все ещё и оплачивать придётся /за ремонт яхт /
Пример коломойский и приват банк
так заморозить а потім розморозить після війни і все