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Новости Агрессия России против Украины Война
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Враг все еще хочет захватить и оккупировать Одессу, - ОК "Південь"

одеса

Одесса остается в приоритетах врага для захвата и оккупации.

Об этом сообщила на брифинге руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Одесса остается в приоритетах врага - желанной к захвату, желанной к оккупации, но она так же желательна для мирной жизни самими одесситами. Корабельные группировки врага переформатируются, усиливаются, перевозят грузы, пытаются обустроить определенные позиции, в том числе и на острове Змеиный. В Крыму разворачивают дивизионы противовоздушной обороны, поскольку враг уже отдает себе отчет, что поражение его кораблей - это не химера, это абсолютно возможно", - отметила Гуменюк.

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Она сообщила, что ракетные корабли стоят в акватории северо-западной части Черного моря и продолжают угрожать не только южному региону, но и всей Украине своими ракетными ударами.

"Мы зафиксировали несколько пусков ракет именно с моря в разные регионы Украины", – добавила Гуменюк.

Одесса (7869)


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Топ комментарии
+11
«Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди» (Симон Петлюра)
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25.05.2022 13:59
+10
Вы *******,батенька!?
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25.05.2022 13:55
+9
И судя по той хрени, что творится во внутренней политике у кацапов есть все шансы.
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25.05.2022 13:47
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И судя по той хрени, что творится во внутренней политике у кацапов есть все шансы.
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25.05.2022 13:47 Ответить
как неожиданно
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25.05.2022 13:47 Ответить
https://tayga.info/
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25.05.2022 13:48 Ответить
Вы *******,батенька!?
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25.05.2022 13:55 Ответить
Ты дибил?
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25.05.2022 13:56 Ответить
Воно - зєбіл звичайний, примітивний.
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25.05.2022 14:03 Ответить
Зелёные обязательно сольют Одессу, это часть договорняков Оманского с *уйлом. По крайней мере сделают все для слива.
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25.05.2022 13:52 Ответить
Вы дятля, можете хоть как то доказать это? Хоть один твердый доказ? Или ******* не мешки ворочать?
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25.05.2022 13:58 Ответить
Для кацапів, місто, в якому стоїть величезна статуя німецької лахудри зі своїми Yobарями, яка знищила Українське Козацтво, повинно бути захоплене або зруйноване.
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25.05.2022 16:28 Ответить
Они слили юг Украины весь, сколько смогли. Николаев и Одессу помешал слить генерал Марченко. А теперь поезд ушел.
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25.05.2022 14:05 Ответить
**** ты тут за Одессу разписываешся? Видели мы таких второго мая...
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25.05.2022 14:39 Ответить
«Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди» (Симон Петлюра)
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25.05.2022 13:59 Ответить
А знали бы в Рашке- чего хочет народ Украины...а не власть не путайте Украина --это не ********* мождем попутно и фамилию "Наполеона Бонопартовича" на Банковой сменить делов то ... удивлению кацапов- не было бы вечного покоя...
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25.05.2022 13:59 Ответить
Зеля вже Одесу готує...
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25.05.2022 14:47 Ответить
а Адеса не хочет...шоб ее захапали...

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25.05.2022 15:12 Ответить
Після війни замінимо 100% тридцятирічну політичну еліту , разом закриємо питання всіх Схем по корупції , контрабанді , кривосуддя , але тепер потрібно воювати зі страшною силою . Просто не на часі всі ці розборки .
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25.05.2022 15:36 Ответить
Почитайте С. Петлюри "https://chtyvo.org.ua/authors/Petliura_Symon/Moskovska_vosha/ Московська воша " і зрозумієте, що ми українці з тої халепи ніколи не вибиримось.
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25.05.2022 16:35 Ответить
як саме ми це змінимо? адже ці всі рила там же і будуть сидіти, в них все схоплено, щось не видно жодного вироку зрадникам і колаборантам
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25.05.2022 17:01 Ответить
Кацапські "хатєлкі" будуть зменшуватись із кожним втопленим коритом їх сраної флотилії. Теоретично напад на Одесу і висадка десанту з моря має сенс тільки у випадку доступу орківських гівновійськ по суходолу: чи зі східного миколаївського напрямку, чи із західного - придністровського. А якщо взяти до уваги фактор безперервного приготування на протязі 3-х місяців одеського регіону до можливої висадки десанту - навіть теоретична можливість захоплення Одеси знаходиться десь на рівні нуль цілих #Yй десятитичних. Я вже не кажу про масований спротив який будуть чинити жителі одещини - ХРІНА ЛИСОГО🖕🖕🖕 вони отримають а не мою рідну Одесу!!!
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25.05.2022 15:59 Ответить
Вызывает удивление фраза «корабельные группировки переформатируются«
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25.05.2022 16:12 Ответить
 
 