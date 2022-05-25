Враг все еще хочет захватить и оккупировать Одессу, - ОК "Південь"

Одесса остается в приоритетах врага для захвата и оккупации.

Об этом сообщила на брифинге руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Одесса остается в приоритетах врага - желанной к захвату, желанной к оккупации, но она так же желательна для мирной жизни самими одесситами. Корабельные группировки врага переформатируются, усиливаются, перевозят грузы, пытаются обустроить определенные позиции, в том числе и на острове Змеиный. В Крыму разворачивают дивизионы противовоздушной обороны, поскольку враг уже отдает себе отчет, что поражение его кораблей - это не химера, это абсолютно возможно", - отметила Гуменюк.

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Она сообщила, что ракетные корабли стоят в акватории северо-западной части Черного моря и продолжают угрожать не только южному региону, но и всей Украине своими ракетными ударами.

"Мы зафиксировали несколько пусков ракет именно с моря в разные регионы Украины", – добавила Гуменюк.