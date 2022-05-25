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Ворог все ще хоче захопити й окупувати Одесу, - ОК "Південь"

одеса

Одеса залишається у пріоритетах ворога бажаною до захоплення та окупації.

Про це повідомила на брифінгу керівник пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Одеса залишається у пріоритетах ворога бажаною до захоплення, бажаною до окупації, але вона така само бажана для мирного життя самими одеситами. Корабельні угруповання ворога переформатуються, посилюються, перевозять вантажі, намагаються облаштувати певні позиції, зокрема і на острові Зміїний. У Криму розгортають додаткові дивізіони протиповітряної оборони, оскільки ворог уже усвідомлює, що поразка його кораблів - це не химера, це абсолютно можливо", - зазначила Гуменюк.

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Вона повідомила, що ракетні кораблі стоять в акваторії північно-західної частини Чорного моря і продовжують загрожувати не лише південному регіону, а й усій Україні своїми ракетними ударами.

"Ми зафіксували декілька пусків ракет саме з моря у різні регіони України", - додала Гуменюк.

Автор: 

Одеса (5438)


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Топ коментарі
+11
«Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди» (Симон Петлюра)
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25.05.2022 13:59
+10
Вы *******,батенька!?
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25.05.2022 13:55
+9
И судя по той хрени, что творится во внутренней политике у кацапов есть все шансы.
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25.05.2022 13:47
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И судя по той хрени, что творится во внутренней политике у кацапов есть все шансы.
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25.05.2022 13:47 Відповісти
как неожиданно
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25.05.2022 13:47 Відповісти
https://tayga.info/
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25.05.2022 13:48 Відповісти
Вы *******,батенька!?
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25.05.2022 13:55 Відповісти
Ты дибил?
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25.05.2022 13:56 Відповісти
Воно - зєбіл звичайний, примітивний.
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25.05.2022 14:03 Відповісти
Зелёные обязательно сольют Одессу, это часть договорняков Оманского с *уйлом. По крайней мере сделают все для слива.
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25.05.2022 13:52 Відповісти
Вы дятля, можете хоть как то доказать это? Хоть один твердый доказ? Или ******* не мешки ворочать?
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25.05.2022 13:58 Відповісти
Для кацапів, місто, в якому стоїть величезна статуя німецької лахудри зі своїми Yobарями, яка знищила Українське Козацтво, повинно бути захоплене або зруйноване.
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25.05.2022 16:28 Відповісти
Они слили юг Украины весь, сколько смогли. Николаев и Одессу помешал слить генерал Марченко. А теперь поезд ушел.
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25.05.2022 14:05 Відповісти
**** ты тут за Одессу разписываешся? Видели мы таких второго мая...
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25.05.2022 14:39 Відповісти
«Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди» (Симон Петлюра)
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25.05.2022 13:59 Відповісти
А знали бы в Рашке- чего хочет народ Украины...а не власть не путайте Украина --это не ********* мождем попутно и фамилию "Наполеона Бонопартовича" на Банковой сменить делов то ... удивлению кацапов- не было бы вечного покоя...
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25.05.2022 13:59 Відповісти
Зеля вже Одесу готує...
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25.05.2022 14:47 Відповісти
а Адеса не хочет...шоб ее захапали...

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25.05.2022 15:12 Відповісти
Після війни замінимо 100% тридцятирічну політичну еліту , разом закриємо питання всіх Схем по корупції , контрабанді , кривосуддя , але тепер потрібно воювати зі страшною силою . Просто не на часі всі ці розборки .
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25.05.2022 15:36 Відповісти
Почитайте С. Петлюри "https://chtyvo.org.ua/authors/Petliura_Symon/Moskovska_vosha/ Московська воша " і зрозумієте, що ми українці з тої халепи ніколи не вибиримось.
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25.05.2022 16:35 Відповісти
як саме ми це змінимо? адже ці всі рила там же і будуть сидіти, в них все схоплено, щось не видно жодного вироку зрадникам і колаборантам
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25.05.2022 17:01 Відповісти
Кацапські "хатєлкі" будуть зменшуватись із кожним втопленим коритом їх сраної флотилії. Теоретично напад на Одесу і висадка десанту з моря має сенс тільки у випадку доступу орківських гівновійськ по суходолу: чи зі східного миколаївського напрямку, чи із західного - придністровського. А якщо взяти до уваги фактор безперервного приготування на протязі 3-х місяців одеського регіону до можливої висадки десанту - навіть теоретична можливість захоплення Одеси знаходиться десь на рівні нуль цілих #Yй десятитичних. Я вже не кажу про масований спротив який будуть чинити жителі одещини - ХРІНА ЛИСОГО🖕🖕🖕 вони отримають а не мою рідну Одесу!!!
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25.05.2022 15:59 Відповісти
Вызывает удивление фраза «корабельные группировки переформатируются«
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25.05.2022 16:12 Відповісти
 
 