Ворог все ще хоче захопити й окупувати Одесу, - ОК "Південь"

Одеса залишається у пріоритетах ворога бажаною до захоплення та окупації.

Про це повідомила на брифінгу керівник пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Одеса залишається у пріоритетах ворога бажаною до захоплення, бажаною до окупації, але вона така само бажана для мирного життя самими одеситами. Корабельні угруповання ворога переформатуються, посилюються, перевозять вантажі, намагаються облаштувати певні позиції, зокрема і на острові Зміїний. У Криму розгортають додаткові дивізіони протиповітряної оборони, оскільки ворог уже усвідомлює, що поразка його кораблів - це не химера, це абсолютно можливо", - зазначила Гуменюк.

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Вона повідомила, що ракетні кораблі стоять в акваторії північно-західної частини Чорного моря і продовжують загрожувати не лише південному регіону, а й усій Україні своїми ракетними ударами.

"Ми зафіксували декілька пусків ракет саме з моря у різні регіони України", - додала Гуменюк.