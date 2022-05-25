Школьные аттестаты-2023 могут появиться в "Дії"

Все выпускники в любом случае получат свидетельства о среднем образовании, а в следующем году документ об образовании будет в электронном виде в "Дії".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге в медиацентре Украина-Укринформ заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

"Все выпускники получат свидетельства о полном общем среднем образовании. Все наши дети прикреплены к своим школам, и если они выехали в другой регион или даже за границу и не могут связаться со своим учебным заведением, то они могут приобщиться к любому дистанционной школе и эта школа будет заказывать им свидетельство. То есть все дети в любом случае должны получить свидетельство. Этим занимается учебное заведение, это делает его руководство, поэтому проблем с этим быть не должно", - заявил Бабак.

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Что касается онлайн-версии аттестатов Бабк отметил, что формирование документов об образовании в электронном виде будет возможно в следующем году.

"Мы хотели запустить электронный аттестат в "Дії", но сейчас физически не успеваем этого сделать, потому что одновременно нужно делать изменения в государственных реестрах и в законодательстве, чтобы получить доступы к реестрам. Но в следующем году, я думаю, мы сделаем, чтобы документ об образовании был в электронном виде в "Дії", - сказал нардеп.

Как сообщалось, национальный мультипредметный тест можно будет сдать как в Украине, так и за рубежом, но физическое присутствие обязательно. Выпускникам школ для сдачи национального мультипредметного теста до 7 июня следует на своих информационных страницах подтвердить участие и выбрать населенный пункт.