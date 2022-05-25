Шкільні атестати-2023 можуть з'явитися у "Дії"

Усі випускники у будь-якому разі отримають свідоцтва про повну загальну середню освіту, а наступного року документ про освіту буде в електронному вигляді в "Дії".

Як передає Цензор.НЕТ, про це на брифінгу в медіацентрі Україна-Укрінформ заявив голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

"Усі випускники отримають свідоцтва про повну загальну середню освіту. Всі наші діти прикріплені до своїх шкіл, і якщо вони виїхали в інший регіон чи навіть за кордон і не можуть зв’язатися зі своїм закладом освіти, то вони можуть долучитися до будь-якої дистанційної школи і ця школа буде замовляти для них свідоцтво. Тобто всі діти в будь-якому разі мають отримати свідоцтво. Цим займається заклад освіти, це робить його керівництво, тому проблем з цим бути не повинно", - заявив Бабак.

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Щодо онлайн-версії атестатів він зазначив, що формування документів про освіту в електронному вигляді буде можливе наступного року.

"Ми хотіли запустити електронний атестат в "Дії", але зараз фізично не встигаємо цього зробити, бо одночасно треба робити зміни по державних реєстрах й у законодавстві, щоб отримати доступи до реєстрів. Але наступного року, я думаю, ми зробимо, щоб документ про освіту був в електронному вигляді в "Дії", - сказав нардеп.

Як повідомлялося, національний мультипредметний тест можна буде скласти як в Україні, так і за кордоном, але фізична присутність обов'язкова. Випускникам шкіл для складання національного мультипредметного тесту до 7 червня слід на своїх інформаційних сторінках підтвердити участь та вибрати населений пункт.