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"Для борьбы с дезинформацией", - в YouTube объяснили, почему не планируют уходить из РФ

youtube

Гендиректор YouTube Сьюзен Воджицки заявила, что платформа продолжает работать в РФ, чтобы был доступ к объективной информации о событиях в Украине.

Об этом пишет Экономическая правда со ссылкой на заявление Сьюзен Воджицки на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы проводим огромное количество расследований, и хотим быть уверенными в том, что прилагается максимум усилий по борьбе с дезинформацией", - пояснила Воджицки.

"Именно это причина, почему мы еще работаем в РФ, потому что считаем важным давать России независимые новости", - добавила она, заявив о важности доступа к объективной информации о событиях в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": YouTube удалил более 9 тысяч каналов, которые распространяли нарративы Кремля по поводу войны в Украине

Ранее YouTube удалил более 70 тысяч видеороликов и 9 тысяч каналов, которые распространяли фейки о войне на территории Украины и нарушали правила платформы.

YouTube (105) Давос (391) россия (95420)


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Топ комментарии
+21
Да Сьюзан, особенно большой "вклад" в борьбу с пропагандой внесли ваши московские модеры, которые с далёкого 2014-го "не замечали" море роспрагандонов призывавших к войне и уничтожению целых народов на ваших ресурсов. Один только Гиркин наговорил СОТНИ часовых видосов на Ютубе... До сих "интервью" Мильчакова Просвирнину висит у вас. Вам не стыдно за эту дичь?
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25.05.2022 15:55
+10
Ютюб можно и не закрывать, а вот медерацыя Укр. контента в "Питере" это всё сверх цынизма
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25.05.2022 16:07
+8
Падлюки! Якби ви блокували їхні фашистські канали,то може зараз ми не мали те,що маємо. Та й зараз ви дозволяєте їм пропагувати свою фашистську єресь.
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25.05.2022 16:09
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Логика в этом есть. Но русишшвайнэ и логика рядом не валялись.
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25.05.2022 15:52 Ответить
А чого логічного? Росіяни все прекрасно знають і так. Просто в Ютубі чомусь вирішили, що на росії диктатор із кіно і невинні поневолені з того самого кіно
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25.05.2022 16:40 Ответить
А чего раньше не боролись?
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25.05.2022 15:52 Ответить
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25.05.2022 15:53 Ответить
Да Сьюзан, особенно большой "вклад" в борьбу с пропагандой внесли ваши московские модеры, которые с далёкого 2014-го "не замечали" море роспрагандонов призывавших к войне и уничтожению целых народов на ваших ресурсов. Один только Гиркин наговорил СОТНИ часовых видосов на Ютубе... До сих "интервью" Мильчакова Просвирнину висит у вас. Вам не стыдно за эту дичь?
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25.05.2022 15:55 Ответить
Борцуны, ляць.
То есть, будете предоставлять платформу для дезинформации? Это борба?
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25.05.2022 16:04 Ответить
пока труба представляет свои услуги для каапских ботов, которые серут везде где могут.
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25.05.2022 16:05 Ответить
За то как Зе-ленского хвалят.. Интересная закономерность 🤔
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25.05.2022 16:08 Ответить
Ютюб можно и не закрывать, а вот медерацыя Укр. контента в "Питере" это всё сверх цынизма
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25.05.2022 16:07 Ответить
Падлюки! Якби ви блокували їхні фашистські канали,то може зараз ми не мали те,що маємо. Та й зараз ви дозволяєте їм пропагувати свою фашистську єресь.
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25.05.2022 16:09 Ответить
пропагандонськиф анал пєтушарія - це боротьба з дизінформацією чи ще нє?
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25.05.2022 16:13 Ответить
Почитайте комменты на ютуб Укрина24.. Хер там они борятся с дезой.. Там сотни зомбаков и ботов срут как хотят
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25.05.2022 16:17 Ответить
Так сам канал "Україна24" - це проросійський кріт серед наших ЗМІ. Зараз вони більш обережні, але регулярно така єресь промосковська проскакує, що то капець.
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25.05.2022 16:24 Ответить
Эти ******** (ютуб) как раз открыто навязывают к просмотру кремлевскую пропаганду и дезинформацию! Не верите, включите VPN и анонимно зайдите на ютуб! Будете удивлены что они вам рекомендуют к просмотру!
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25.05.2022 16:30 Ответить
Фуфло. Кацапы необучаемы. А куча их пропитанных ненавистью каналов с фейками,которые никто не блокирует-это что? Борьба с дезинформацией?
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25.05.2022 16:36 Ответить
Для чого зомбакАм обєктивні незалежні новини? Вони їх не сприймають.
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25.05.2022 16:47 Ответить
Від цих смердить рунявими методами.
ТСН.ua (канал 1+1)
@tsnua
Чим замінити сіль у стравах: 10 замінників, що є на кожній кухні
https://tsn.ua/********/chim-zaminiti-sil-na-kuhni-2070490.html #новини #ТСН
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25.05.2022 17:03 Ответить
На Заході країни є три родовища кам'яної солі,але їх не розробляють.
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25.05.2022 17:08 Ответить
 
 