"Для борьбы с дезинформацией", - в YouTube объяснили, почему не планируют уходить из РФ
Гендиректор YouTube Сьюзен Воджицки заявила, что платформа продолжает работать в РФ, чтобы был доступ к объективной информации о событиях в Украине.
Об этом пишет Экономическая правда со ссылкой на заявление Сьюзен Воджицки на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы проводим огромное количество расследований, и хотим быть уверенными в том, что прилагается максимум усилий по борьбе с дезинформацией", - пояснила Воджицки.
"Именно это причина, почему мы еще работаем в РФ, потому что считаем важным давать России независимые новости", - добавила она, заявив о важности доступа к объективной информации о событиях в Украине.
Читайте на "Цензор.НЕТ": YouTube удалил более 9 тысяч каналов, которые распространяли нарративы Кремля по поводу войны в Украине
Ранее YouTube удалил более 70 тысяч видеороликов и 9 тысяч каналов, которые распространяли фейки о войне на территории Украины и нарушали правила платформы.
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