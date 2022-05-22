YouTube удалил более 9 тысяч каналов, которые распространяли нарративы Кремля по поводу войны в Украине

Из-за нарушения правил касательно содержания YouTube удалил более 70 тысяч видео и 9 тысяч каналов, связанных с войной в Украине. В частности, удалено видео, где российское вторжение в Украину называлось "освободительной миссией".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Издание отмечает, что платформа очень популярна в России, где ее пока не закрыли.

С начала войны в феврале YouTube отключил ряд каналов. К примеру, канал прокремлевского пропагандиста Владимира Соловьева. На каналах, связанных с министерствами обороны и иностранных дел России, в последние месяцы также была временно прекращена загрузка видео за описание войны как "освободительной миссии".

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YouTube также по всему миру запретил каналы, связанные с российскими государственными СМИ, в том числе Russia Today и Sputnik. Facebook и Instagram запрещены в России, а доступ к Twitter был ограничен в ответ на запрет российских государственных СМИ.

По словам директора по продуктам YouTube Нила Мохана, компания имеет политику по поводу крупных насильственных событий - например, это касается отрицания Холокоста.

"Конечно, происходящее в Украине - это большое насильственное событие. Поэтому мы использовали эту политику, чтобы принять беспрецедентные меры", - сказал он.

Мохан добавил, что новостной контент YouTube о войне набрал более 40 миллионов просмотров только в Украине.

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"Первая и, вероятно, самая главная обязанность – сделать так, чтобы люди, которые ищут информацию об этом событии, могли получить точную, качественную и достоверную информацию на YouTube… Просмотры авторитетных каналов на нашей платформе значительно выросли, конечно, в Украине и в странах, которые окружают Украину, Польшу, а также в самой России", - добавил представитель компании.

Мохан сообщил, что большая часть из удаленного контента является нарративами Кремля по вторжению.

Издание отмечает, что YouTube имеет около 90 миллионов пользователей в России, хотя больше не разрешает рекламу на платформе в стране.

На прошлой неделе российский министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что страна не будет блокировать YouTube, несмотря на споры по поводу контента, из-за которых платформу оштрафовали через суд за то, что она не удаляла запрещенные видео.

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