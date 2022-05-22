YouTube удалил более 9 тысяч каналов, которые распространяли нарративы Кремля по поводу войны в Украине
Из-за нарушения правил касательно содержания YouTube удалил более 70 тысяч видео и 9 тысяч каналов, связанных с войной в Украине. В частности, удалено видео, где российское вторжение в Украину называлось "освободительной миссией".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
Издание отмечает, что платформа очень популярна в России, где ее пока не закрыли.
С начала войны в феврале YouTube отключил ряд каналов. К примеру, канал прокремлевского пропагандиста Владимира Соловьева. На каналах, связанных с министерствами обороны и иностранных дел России, в последние месяцы также была временно прекращена загрузка видео за описание войны как "освободительной миссии".
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YouTube также по всему миру запретил каналы, связанные с российскими государственными СМИ, в том числе Russia Today и Sputnik. Facebook и Instagram запрещены в России, а доступ к Twitter был ограничен в ответ на запрет российских государственных СМИ.
По словам директора по продуктам YouTube Нила Мохана, компания имеет политику по поводу крупных насильственных событий - например, это касается отрицания Холокоста.
"Конечно, происходящее в Украине - это большое насильственное событие. Поэтому мы использовали эту политику, чтобы принять беспрецедентные меры", - сказал он.
Мохан добавил, что новостной контент YouTube о войне набрал более 40 миллионов просмотров только в Украине.
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"Первая и, вероятно, самая главная обязанность – сделать так, чтобы люди, которые ищут информацию об этом событии, могли получить точную, качественную и достоверную информацию на YouTube… Просмотры авторитетных каналов на нашей платформе значительно выросли, конечно, в Украине и в странах, которые окружают Украину, Польшу, а также в самой России", - добавил представитель компании.
Мохан сообщил, что большая часть из удаленного контента является нарративами Кремля по вторжению.
Издание отмечает, что YouTube имеет около 90 миллионов пользователей в России, хотя больше не разрешает рекламу на платформе в стране.
На прошлой неделе российский министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что страна не будет блокировать YouTube, несмотря на споры по поводу контента, из-за которых платформу оштрафовали через суд за то, что она не удаляла запрещенные видео.
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один правда канал себе видав назвавши закадровим голосом замість війна -спєц аперація
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/549138586577623?__cft__[0]=AZW3qh9YaCU5lJPkLXpeQDYMQeihvAA_TMg3XoAMf074H8aIhJ58tFNj5eUSVltFZJGughD0FEUnhnrmV6T170Uwpaz20xMsFn9kSWIngCz0URfvLxf5wW4PbExbIlOqUUSkEiNeZ3lTP-YlJ1bpopvfrsCIyOmR-qakJ2uK3Lb0DxlGV2pfKfrUd3FwiWpYryd5w1m0XbbFr0XDP_SHJ_6J&__tn__=%2CO%2CP-R 8 ч. ·
Бачачи, як на диво синхронно журналісти різних країн (що характерно, чомусь тих, де бізнес-еліти мали з Росією особливо глибоку mutually beneficial cooperation, мабуть соупадєніє))) почали турботливо допитуватись в українців, чи ми, бува, не втомились од війни і чи не пора нам зберегти путіну обличчя (закреслено) врятувати декого на Заході од Гааги (закреслено й заштриховано) погодитися з росією і пєрєстать стрєлять, - важко не запідозрити, що почалась "широкомасштабна інформаційна спецоперація" по умовлянню українців припинити опір. Не всі готові до великих змін, які потягне за собою колапс росії, ох не всі)). Пожалійте абрамовіча, в нього дєтушкі малиє (атож, каннське па-де-де рєжісьорів Кірюші і Сірожі теж із цього кошика!).
Здавалось би, де Канни, а де сільська маршрутка, але дуже схоже, що ці трюки з одної каси - що дядя, який став виступати в автобусі за капітуляцію, теж не безплатно це робив, дуже вже класичний прийом за описом. А це, своєю чергою, значить, що таких дядь і тьоть у нашому громадському транспорті найближчим часом з'явиться більше, гроші перераховано ((. Будьмо уважні (с).
Вахос Вахос
https://www.facebook.com/vahos.vahos/posts/4930849977025483?__cft__[0]=AZW3qh9YaCU5lJPkLXpeQDYMQeihvAA_TMg3XoAMf074H8aIhJ58tFNj5eUSVltFZJGughD0FEUnhnrmV6T170Uwpaz20xMsFn9kSWIngCz0URfvLxf5wW4PbExbIlOqUUSkEiNeZ3lTP-YlJ1bpopvfrsCIyOmR-qakJ2uK3Lb0DxlGV2pfKfrUd3FwiWpYryd5w1m0XbbFr0XDP_SHJ_6J&__tn__=%2CO%2CP-y-R 14 ч. ·
Сьогодні "новобранець" з військомату розповів історію. Їхав він на днях пізно ввечері з дружиною з села додому. Їхав на автобусі. Недалеко від водія сидить подружжя і чоловік такий розкриває ******:
-Вот єслі би не ігралі в войнушку, а сдалісь сразу, уже б і жилі нормально...
Водій мовчки зупиняє автобус, обходить, щоб зайти з пасажирських дверцят, бере за шкірку піздабола і одним рухом вишвирює його в чисто поле. Потім ввічливо просить дружину пошукати чоловіка ззовні. Вона виходить за чоловіком і верещить:
-І что нам дєлать тєперь тут ночью?
-Мене не їбе.
Автобус рушає далі.
And broadcast fake, mislead information !" ..Дякуючи дописувачам тут на форумі спілкування
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