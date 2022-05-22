РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12078 посетителей онлайн
Новости Война
4 498 49

YouTube удалил более 9 тысяч каналов, которые распространяли нарративы Кремля по поводу войны в Украине

youtube

Из-за нарушения правил касательно содержания YouTube удалил более 70 тысяч видео и 9 тысяч каналов, связанных с войной в Украине. В частности, удалено видео, где российское вторжение в Украину называлось "освободительной миссией".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Издание отмечает, что платформа очень популярна в России, где ее пока не закрыли.

С начала войны в феврале YouTube отключил ряд каналов. К примеру, канал прокремлевского пропагандиста Владимира Соловьева. На каналах, связанных с министерствами обороны и иностранных дел России, в последние месяцы также была временно прекращена загрузка видео за описание войны как "освободительной миссии".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Захарова анонсировала блокировку работы YouTube в России

YouTube также по всему миру запретил каналы, связанные с российскими государственными СМИ, в том числе Russia Today и Sputnik. Facebook и Instagram запрещены в России, а доступ к Twitter был ограничен в ответ на запрет российских государственных СМИ.

По словам директора по продуктам YouTube Нила Мохана, компания имеет политику по поводу крупных насильственных событий - например, это касается отрицания Холокоста.

"Конечно, происходящее в Украине - это большое насильственное событие. Поэтому мы использовали эту политику, чтобы принять беспрецедентные меры", - сказал он.

Мохан добавил, что новостной контент YouTube о войне набрал более 40 миллионов просмотров только в Украине.

Читайте также: YouTube и Instagram заблокировали аккаунты полка "Азов": Акт цензуры совпал с публикацией видео и новостей из блокадного Мариуполя

"Первая и, вероятно, самая главная обязанность – сделать так, чтобы люди, которые ищут информацию об этом событии, могли получить точную, качественную и достоверную информацию на YouTube… Просмотры авторитетных каналов на нашей платформе значительно выросли, конечно, в Украине и в странах, которые окружают Украину, Польшу, а также в самой России", - добавил представитель компании.

Мохан сообщил, что большая часть из удаленного контента является нарративами Кремля по вторжению.

Издание отмечает, что YouTube имеет около 90 миллионов пользователей в России, хотя больше не разрешает рекламу на платформе в стране.

На прошлой неделе российский министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что страна не будет блокировать YouTube, несмотря на споры по поводу контента, из-за которых платформу оштрафовали через суд за то, что она не удаляла запрещенные видео.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Роскомнадзор обвинил YouTube в терроризме и требует прекратить трансляцию "антироссийских роликов"

YouTube (105)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+12
Догнав і ще раз вибачився
показать весь комментарий
22.05.2022 22:22
+11
А наш президент нарешті вибачився перед Порошенко за те що казав що це через нього продовжується війна?
показать весь комментарий
22.05.2022 22:21
+11
Дивно,що Арестовича хтось слухає,там не має інформації, а тільки бравада,сарказм і неповага
показать весь комментарий
22.05.2022 22:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
40 млн переглядів? Та лише кожне відео Фейгіна з Арестовичем це1,5-2 млн переглядів, а відео в них не один десяток. Щось у вас з арифметикою погано.
показать весь комментарий
22.05.2022 22:17 Ответить
Дивно,що Арестовича хтось слухає,там не має інформації, а тільки бравада,сарказм і неповага
показать весь комментарий
22.05.2022 22:28 Ответить
Дивно, що представники ЄС слухають Арестовича та мають нахабство оцінювати українців.
показать весь комментарий
22.05.2022 22:35 Ответить
Арєстович ,вже сам може зробити собі канал...під назвою---"Заспокійливе про війну, для пенсіонерів" типу "Вечірня казка для малят"
показать весь комментарий
22.05.2022 22:53 Ответить
Фейгін така сама мерзота ,вони на війні підняли собі підписників та перегляди...по крайній мірі зустрічав 4 канали.на ютюбі...з закадровим голосом які вболівають за Україну...і роблять собі підписників і перегляди і звичайно монетизацію ні би то на підтримку ЗСУ...Будьте Уважні..Не перераховуйте гроші шахраям.
один правда канал себе видав назвавши закадровим голосом замість війна -спєц аперація
показать весь комментарий
22.05.2022 22:49 Ответить
Дивна спроба змашати все в одну купу.
показать весь комментарий
22.05.2022 22:51 Ответить
Слухати Люсю, себе не поважати, інформації нуль тільки солодке шепотіння та брехня, а Фейген сидить і відробляє гроші, тільки гляньте на його обличчя, на ньому написано що він втомився цю херню слухати.
показать весь комментарий
23.05.2022 06:57 Ответить
Слухати Люсю, себе не поважати, інформації нуль тільки солодке шепотіння та брехня, а Фейген сидить і відробляє гроші, тільки гляньте на його обличчя, на ньому написано що він втомився цю херню слухати.
показать весь комментарий
23.05.2022 06:57 Ответить
Слухати Люсю, себе не поважати, інформації нуль тільки солодке шепотіння та брехня, а Фейген сидить і відробляє гроші, тільки гляньте на його обличчя, на ньому написано що він втомився цю херню слухати.
показать весь комментарий
23.05.2022 06:57 Ответить
А наш президент нарешті вибачився перед Порошенко за те що казав що це через нього продовжується війна?
показать весь комментарий
22.05.2022 22:21 Ответить
Догнав і ще раз вибачився
показать весь комментарий
22.05.2022 22:22 Ответить
Вам так сказати новеньким не під силу зганьбити допомогу Європи Україні. Рівно як і єднання з Україною всього світу.
показать весь комментарий
22.05.2022 22:31 Ответить
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?__cft__[0]=AZW3qh9YaCU5lJPkLXpeQDYMQeihvAA_TMg3XoAMf074H8aIhJ58tFNj5eUSVltFZJGughD0FEUnhnrmV6T170Uwpaz20xMsFn9kSWIngCz0URfvLxf5wW4PbExbIlOqUUSkEiNeZ3lTP-YlJ1bpopvfrsCIyOmR-qakJ2uK3Lb0DxlGV2pfKfrUd3FwiWpYryd5w1m0XbbFr0XDP_SHJ_6J&__tn__=-UC%2CP-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/549138586577623?__cft__[0]=AZW3qh9YaCU5lJPkLXpeQDYMQeihvAA_TMg3XoAMf074H8aIhJ58tFNj5eUSVltFZJGughD0FEUnhnrmV6T170Uwpaz20xMsFn9kSWIngCz0URfvLxf5wW4PbExbIlOqUUSkEiNeZ3lTP-YlJ1bpopvfrsCIyOmR-qakJ2uK3Lb0DxlGV2pfKfrUd3FwiWpYryd5w1m0XbbFr0XDP_SHJ_6J&__tn__=%2CO%2CP-R 8 ч. ·

Бачачи, як на диво синхронно журналісти різних країн (що характерно, чомусь тих, де бізнес-еліти мали з Росією особливо глибоку mutually beneficial cooperation, мабуть соупадєніє))) почали турботливо допитуватись в українців, чи ми, бува, не втомились од війни і чи не пора нам зберегти путіну обличчя (закреслено) врятувати декого на Заході од Гааги (закреслено й заштриховано) погодитися з росією і пєрєстать стрєлять, - важко не запідозрити, що почалась "широкомасштабна інформаційна спецоперація" по умовлянню українців припинити опір. Не всі готові до великих змін, які потягне за собою колапс росії, ох не всі)). Пожалійте абрамовіча, в нього дєтушкі малиє (атож, каннське па-де-де рєжісьорів Кірюші і Сірожі теж із цього кошика!).

Здавалось би, де Канни, а де сільська маршрутка, але дуже схоже, що ці трюки з одної каси - що дядя, який став виступати в автобусі за капітуляцію, теж не безплатно це робив, дуже вже класичний прийом за описом. А це, своєю чергою, значить, що таких дядь і тьоть у нашому громадському транспорті найближчим часом з'явиться більше, гроші перераховано ((. Будьмо уважні (с).

Вахос Вахос

https://www.facebook.com/vahos.vahos/posts/4930849977025483?__cft__[0]=AZW3qh9YaCU5lJPkLXpeQDYMQeihvAA_TMg3XoAMf074H8aIhJ58tFNj5eUSVltFZJGughD0FEUnhnrmV6T170Uwpaz20xMsFn9kSWIngCz0URfvLxf5wW4PbExbIlOqUUSkEiNeZ3lTP-YlJ1bpopvfrsCIyOmR-qakJ2uK3Lb0DxlGV2pfKfrUd3FwiWpYryd5w1m0XbbFr0XDP_SHJ_6J&__tn__=%2CO%2CP-y-R 14 ч. ·

Сьогодні "новобранець" з військомату розповів історію. Їхав він на днях пізно ввечері з дружиною з села додому. Їхав на автобусі. Недалеко від водія сидить подружжя і чоловік такий розкриває ******:

-Вот єслі би не ігралі в войнушку, а сдалісь сразу, уже б і жилі нормально...

Водій мовчки зупиняє автобус, обходить, щоб зайти з пасажирських дверцят, бере за шкірку піздабола і одним рухом вишвирює його в чисто поле. Потім ввічливо просить дружину пошукати чоловіка ззовні. Вона виходить за чоловіком і верещить:

-І что нам дєлать тєперь тут ночью?

-Мене не їбе.

Автобус рушає далі.
показать весь комментарий
22.05.2022 22:28 Ответить
Багатьом країнам не вигідно ,щоб Україна виходила на світові політичні впливи..тому шо, з'являється ше один гравець на світовому полі,з яким от тепер необхідно, буде рахуватись.Україну вже навіть зараз, нікуди не всуниш до якогось регіонального масштабу,Україна вже стає великим гравцем в геополітиці.І якшо наша доморощена влада не здасть назад а буде диктувати умови світу ,то з Україною щей як прийдеться рахуватись.
показать весь комментарий
22.05.2022 22:42 Ответить
Обличчя можна зберегти, але при цьому яєла будуть все рівно, відірвані
показать весь комментарий
23.05.2022 08:25 Ответить
Часом здається, що опір казацького роду став несподіванкою не лише для коемля, а й для Офісу Пройобів... Що вони тільки не робили..й чонгар разминовали, й Крим-канал здали... й коридор по суху зробили за 4 дні, а козаки не розбіжалися... Й це стало дивом як для вови так і для вови...Які однаково "добре" знають українців.
показать весь комментарий
23.05.2022 08:43 Ответить
показать весь комментарий
22.05.2022 22:28 Ответить
Великолепно.
показать весь комментарий
22.05.2022 22:31 Ответить
Я постійно пишу коли жаліюсь на канал...вже маю заготовку..."This channel support war in Ukraine, and terrorist russian invasion !
And broadcast fake, mislead information !" ..Дякуючи дописувачам тут на форумі спілкування
показать весь комментарий
22.05.2022 22:33 Ответить
как-то не верится в эти цифры совершенно .... даже главных пропагандов забанили не всех и с горем попалам ...
показать весь комментарий
22.05.2022 22:52 Ответить
Ютуб має зробити ще 1 дуже важливий крок. Лишити москалів можливості залишати свої коментарі там. Ви навіть не уявляєте наскільки це важливо.
показать весь комментарий
22.05.2022 23:15 Ответить
А "границы до 24-го февраля - это победа" - это нарративы Кремля ? иЛи чей ?
показать весь комментарий
22.05.2022 23:41 Ответить
Меркельші з Шольцом , Макроном та ******** - напевно швидку викликали . Кожен день руйнує плани фашистській гадині та її прихвостням , переламує їм хребет .
показать весь комментарий
23.05.2022 00:01 Ответить
Меркельші з Шольцом , Макроном та ******** - напевно швидку викликали . Кожен день руйнує плани фашистській гадині та її прихвостням , переламує їм хребет .
показать весь комментарий
23.05.2022 00:03 Ответить
Меркельші з Шольцом , Макроном та ******* - напевно швидку викликали . Кожен день руйнує плани фашистській гадині та її прихвостням , переламує їм хребет .
показать весь комментарий
23.05.2022 00:05 Ответить
Кого вони там видалили? Оту мразь "Саня во Флориде" з 0.5-1 мільоном переглядів на кожному відео так і не видалили.
показать весь комментарий
23.05.2022 02:18 Ответить
Кого вони там видалили? Оту мразь "Саня во Флориде" з 0.5-1 мільоном переглядів на кожному відео так і не видалили.
показать весь комментарий
23.05.2022 02:18 Ответить
а падальляку выпилили?
показать весь комментарий
23.05.2022 03:59 Ответить
Цікаво чому? Тому що не треба сваритися з наймогутнішою корпорацією у світі : "російська влада спустошила основний російський банківський рахунок Google після того, як суд заморозив його в березні. Після цього компанія вирішила почати вивозити своїх співробітників із країни" https://www.protocol.com/bulletins/google-employees-russia
показать весь комментарий
23.05.2022 05:05 Ответить
P.S. А ще РФ посварилася з Meta, бо вони "екстремісти" та заборонила Facebook/Instagram. Ну що тут скажеш, вміють рашисти заводити друзів. Чекаємо на новини.
показать весь комментарий
23.05.2022 05:13 Ответить
Що вони там "видаляють"? Вже більше 10 скарг на ось це послав: NEWS-1, https://www.youtube.com/watch?v=XsR3p761mew, - ретрансляція Россії-1, Россії-24, соловьйопи, слаткови і коци... І про заклики до тероризму вказував, і про розпалювання ворожнечі, і про ретрансляцю кацапської пропаганди - все рівно, канал цей й далі функціонує на платформі ютюбу.
показать весь комментарий
23.05.2022 08:55 Ответить
Вообще непонятно кто и где модерирует ютуб...В росии был офис гугл, но его вродь как прикрыли....так кто теперь модерирует рус и укр сегмент?
это очень важные вопросы, потому, что модерация имеет не последнее значение...
показать весь комментарий
23.05.2022 11:27 Ответить
 
 