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Захарова анонсировала блокировку работы YouTube в России
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, YouTube "подписал себе приговор". Она призвала переносить контент на другие платформы.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала остановку работы YouTube в России, передает Цензор.НЕТ.
"Учитывая все, YouTube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И скорее", - заявила она.
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+58 Oleksandr Zabolotnyy
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+48 Александр Александров 7fa1b22d
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Коли це в обох клює. Тягнуть й витягають золоту рибку. Росіянин за губу зачепив, а українець за хвоста.
Рибка каже:
- Росіянину виконаю два бажання, бо він мене за губу зачепив, а українцеві - одне, бо він лише хвоста
упіймав.
Росіянин подумав, як би дошкулити українцеві та й каже:
- Хочу, чтоб вокруг Расеи был десятиметровый забор, как между Израилем и Палестиной. И еще хочу, чтоб в
Расее ни одного хохла не осталось.
Українець почухав потилицю й питає золоту рибку:
- А точно там жодного українця не лишилося?
- Точно, - віказує рибка.
- Ну тоді заливай бетоном.