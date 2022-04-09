Захарова анонсировала блокировку работы YouTube в России

По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, YouTube "подписал себе приговор". Она призвала переносить контент на другие платформы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала остановку работы YouTube в России, передает Цензор.НЕТ.

"Учитывая все, YouTube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И скорее", - заявила она.

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