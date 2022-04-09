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Захарова анонсировала блокировку работы YouTube в России

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

захарова

По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, YouTube "подписал себе приговор". Она призвала переносить контент на другие платформы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала остановку работы YouTube в России, передает Цензор.НЕТ.

"Учитывая все, YouTube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И скорее", - заявила она.

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Топ комментарии
+58
Агонь рашики)))))
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09.04.2022 11:41
+48
На ютубе количество ватной хрени значительно уменьшится, что по роликам, что в комментариях.
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09.04.2022 11:54
+47
Давно пора, идите по этому пути и не сворачивайте, очистите от себя Интернет.
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09.04.2022 11:44
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Страница 2 из 2
Перший та останній раз підтримую рішення кацапів. Ідіть на х...й, не смердіть на YouTube. Можна ж щось більш звичне: випити бояри, кидатися коров'ячим лайном. Все як ви любите
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09.04.2022 15:15 Ответить
мусора, грязи и вранья словесного из рашки не будет, наконец то
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09.04.2022 15:36 Ответить
До чего же страшненькая эта захарова, аш жуть
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09.04.2022 15:38 Ответить
Strashno im smotreti na svoi delishki, za chto obychno, veshajut publichno.
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09.04.2022 15:47 Ответить
чисто по руски. Скоро радіопримачи будуть відбирати. А то влаштували терор Тин Пу, зараз звязок відключать і селяві. Відпочинок на побережжі моря братів Лаптевих
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09.04.2022 15:51 Ответить
Этих зверофашистов надо обнести колючей проволокой под током,высотой 10 метров, по всему периметру границ этого свинарника!!!
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09.04.2022 15:53 Ответить
Сидять росіянин з українцем над річкою - рибу ловлять.
Коли це в обох клює. Тягнуть й витягають золоту рибку. Росіянин за губу зачепив, а українець за хвоста.
Рибка каже:
- Росіянину виконаю два бажання, бо він мене за губу зачепив, а українцеві - одне, бо він лише хвоста
упіймав.
Росіянин подумав, як би дошкулити українцеві та й каже:
- Хочу, чтоб вокруг Расеи был десятиметровый забор, как между Израилем и Палестиной. И еще хочу, чтоб в
Расее ни одного хохла не осталось.
Українець почухав потилицю й питає золоту рибку:
- А точно там жодного українця не лишилося?
- Точно, - віказує рибка.
- Ну тоді заливай бетоном.
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09.04.2022 20:22 Ответить
Как они любят стрелять себе в ногу! Просто любо-дорого смотреть. Наконец-то чище станет, а то превратили все в помойку.
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09.04.2022 15:57 Ответить
Сахарова, по тебе братюня скучает Сахарченко, зовет тебя на концерт Кабздона
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09.04.2022 17:56 Ответить
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