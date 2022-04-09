УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11263 відвідувача онлайн
Новини За кордоном
25 256 109
YouTube (87) інтернет (659) МЗС рф (910) росія (47349) цензура (324) Захарова (319) блокування (353)

Захарова анонсувала блокування роботи YouTube у Росії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

захарова

За словами представника МЗС РФ Марії Захарової, YouTube "підписав собі вирок". Вона закликала переносити контент на інші платформи.

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова анонсувала припинення роботи YouTube у Росії, передає Цензор.НЕТ.

"Зважаючи на все, YouTube собі вирок підписав. Зберігайте контент, переносіть на російські платформи. І швидше", - заявила вона.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Борщ - це ксенофобія, нацизм і екстремізм в усіх його проявах", - Захарова. ВIДЕО
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+58
Агонь рашики)))))
показати весь коментар
09.04.2022 11:41
+48
На ютубе количество ватной хрени значительно уменьшится, что по роликам, что в комментариях.
показати весь коментар
09.04.2022 11:54
+47
Давно пора, идите по этому пути и не сворачивайте, очистите от себя Интернет.
показати весь коментар
09.04.2022 11:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Перший та останній раз підтримую рішення кацапів. Ідіть на х...й, не смердіть на YouTube. Можна ж щось більш звичне: випити бояри, кидатися коров'ячим лайном. Все як ви любите
показати весь коментар
09.04.2022 15:15 Відповісти
мусора, грязи и вранья словесного из рашки не будет, наконец то
показати весь коментар
09.04.2022 15:36 Відповісти
До чего же страшненькая эта захарова, аш жуть
показати весь коментар
09.04.2022 15:38 Відповісти
Strashno im smotreti na svoi delishki, za chto obychno, veshajut publichno.
показати весь коментар
09.04.2022 15:47 Відповісти
чисто по руски. Скоро радіопримачи будуть відбирати. А то влаштували терор Тин Пу, зараз звязок відключать і селяві. Відпочинок на побережжі моря братів Лаптевих
показати весь коментар
09.04.2022 15:51 Відповісти
Этих зверофашистов надо обнести колючей проволокой под током,высотой 10 метров, по всему периметру границ этого свинарника!!!
показати весь коментар
09.04.2022 15:53 Відповісти
Сидять росіянин з українцем над річкою - рибу ловлять.
Коли це в обох клює. Тягнуть й витягають золоту рибку. Росіянин за губу зачепив, а українець за хвоста.
Рибка каже:
- Росіянину виконаю два бажання, бо він мене за губу зачепив, а українцеві - одне, бо він лише хвоста
упіймав.
Росіянин подумав, як би дошкулити українцеві та й каже:
- Хочу, чтоб вокруг Расеи был десятиметровый забор, как между Израилем и Палестиной. И еще хочу, чтоб в
Расее ни одного хохла не осталось.
Українець почухав потилицю й питає золоту рибку:
- А точно там жодного українця не лишилося?
- Точно, - віказує рибка.
- Ну тоді заливай бетоном.
показати весь коментар
09.04.2022 20:22 Відповісти
Как они любят стрелять себе в ногу! Просто любо-дорого смотреть. Наконец-то чище станет, а то превратили все в помойку.
показати весь коментар
09.04.2022 15:57 Відповісти
Сахарова, по тебе братюня скучает Сахарченко, зовет тебя на концерт Кабздона
показати весь коментар
09.04.2022 17:56 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 