Захарова анонсувала блокування роботи YouTube у Росії

За словами представника МЗС РФ Марії Захарової, YouTube "підписав собі вирок". Вона закликала переносити контент на інші платформи.

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова анонсувала припинення роботи YouTube у Росії, передає Цензор.НЕТ.

"Зважаючи на все, YouTube собі вирок підписав. Зберігайте контент, переносіть на російські платформи. І швидше", - заявила вона.

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