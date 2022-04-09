25 256 109
Захарова анонсувала блокування роботи YouTube у Росії
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
За словами представника МЗС РФ Марії Захарової, YouTube "підписав собі вирок". Вона закликала переносити контент на інші платформи.
Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова анонсувала припинення роботи YouTube у Росії, передає Цензор.НЕТ.
"Зважаючи на все, YouTube собі вирок підписав. Зберігайте контент, переносіть на російські платформи. І швидше", - заявила вона.
Топ коментарі
+58 Oleksandr Zabolotnyy
показати весь коментар09.04.2022 11:41
+48 Александр Александров 7fa1b22d
показати весь коментар09.04.2022 11:54
+47 Ярослав Викторович
показати весь коментар09.04.2022 11:44
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Коли це в обох клює. Тягнуть й витягають золоту рибку. Росіянин за губу зачепив, а українець за хвоста.
Рибка каже:
- Росіянину виконаю два бажання, бо він мене за губу зачепив, а українцеві - одне, бо він лише хвоста
упіймав.
Росіянин подумав, як би дошкулити українцеві та й каже:
- Хочу, чтоб вокруг Расеи был десятиметровый забор, как между Израилем и Палестиной. И еще хочу, чтоб в
Расее ни одного хохла не осталось.
Українець почухав потилицю й питає золоту рибку:
- А точно там жодного українця не лишилося?
- Точно, - віказує рибка.
- Ну тоді заливай бетоном.