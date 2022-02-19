Стрим с Юрием Бутусовым: Мюнхен. На пороге войны?. ВИДЕО
Гибель двух украинских воинов и увеличение обстрелов россиянами на фронте. Действия российских войск вокруг Украины.
Об этом будет рассказывать главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в стриме.
Также он коснется Мюнхенской конференции по безопасности.
"Зеленский в Мюнхене - впервые логическое и адекватное выступление за четыре месяца. Что должен бы теперь сделать президент после таких слов? Пару слов о Шуфриче. Пожалуйста, помогите каналу вашими подписками и лайками, это очень важно для продвижения и чтобы иметь возможность делать для вас больше", - подчеркнул Бутусов в фейсбуке.
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Беня хочет войти в украинскую политику и в Раду. -- за полную свою неприкосновенность!
И ему Война, так же не выгодна, как и всем на свете.
...ухожу, ухожу, ухожу... *)
Мені цікаво, скільки перевертнів чекають вторгнення роіські?
Скільки агентури понаїхало в українські міста ?
На баканівське СБУ надії давно немає..
а некоторые возглавили правительство ,а не могут ни вовремя в нужном месте оказаться,не знают конкретной цели и не могут следовать по заданному маршруту...
и "кто матери-истории болше ценен"?
Ввечері 19 лютого до Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького прибув військово-транспортний літак С-17 Королівських Канадських Повітряних Сил (https://www.facebook.com/RCAF.ARC?__cft__[0]=AZW42sX1QKl9M6nuYryJsihcpBbo1YvaJq6edSzItKD5tBhWoQOnmYqV-accfdVDv4G1OH6fdVmq1Uk7P-4kju_1fc8hUCT_0lnp41kArjD9bWGtPf99mYGCCklwG-*********************************************************************&__tn__=-]K-R Royal Canadian Air Force ). Він доставив військову допомогу для Збройних Сил України.
Сьогодні ми отримали військову допомогу у вигляді снайперських гвинтівок, автоматичних гвинтівок, кулеметів з оптичними засобами прицілювання, пістолетів, приладів нічного бачення і спостереження та військового спорядження. Дякую нашим партнерам і друзям за це важливе і своєчасне рішення! Окрема подяка Міністру національної оборони https://www.facebook.com/AnitaOakville?__cft__[0]=AZW42sX1QKl9M6nuYryJsihcpBbo1YvaJq6edSzItKD5tBhWoQOnmYqV-accfdVDv4G1OH6fdVmq1Uk7P-4kju_1fc8hUCT_0lnp41kArjD9bWGtPf99mYGCCklwG-*********************************************************************&__tn__=-]K-R Anita Anand за її стійку позицію щодо підтримки України! - прокоментував прибуття борту Міністр оборони України Олексій Резніков.
Странно, что от США и Великобритании перестала поступать помощь с 16 числа.
Виявляються, зелені заборонили журналістам світових видань відвідувати зону ООС, щоб далі брехати про тривале перемир'я.
Не дають показати світові, що в країні ВІЙНА !
Журналисту важно довести зрителю точки зрения разных сторон. Типа в споре рождается истина.
Но Шуфрич вчера перегну палку в своем идиотизме и поучил по морде вполне заслуженно.
Общество на грани, а не только Бутусов. ОПЗЖ правильно сделали для своего здоровья, что сбежали из Украины. Надеюсь их сторонники начнут думать головой.
скільки молодих чудових життів забрала війна, розв'язана хлом !
горіти Путіну в пеклі !
Слава Україні !
Героям Слава !
С человеком по-человечески, со скотом по-скотски.
20.04.2015 06:14:10
Шота давно шуфричу морду не били
И на Шустер лайф не пригласили.
Заскучал честной народ.
Ну, где же ты, урод?
На востоке Цареву член сосёшь?
Иль Бабая в кустах е*ёшь?
Или буряту в танк снаряды носишь,
А потом на ТВ мира просишь?