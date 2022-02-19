Стрим с Юрием Бутусовым: Мюнхен. На пороге войны?. ВИДЕО

Гибель двух украинских воинов и увеличение обстрелов россиянами на фронте. Действия российских войск вокруг Украины.

Об этом будет рассказывать главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в стриме.

Также он коснется Мюнхенской конференции по безопасности.

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"Зеленский в Мюнхене - впервые логическое и адекватное выступление за четыре месяца. Что должен бы теперь сделать президент после таких слов? Пару слов о Шуфриче. Пожалуйста, помогите каналу вашими подписками и лайками, это очень важно для продвижения и чтобы иметь возможность делать для вас больше", - подчеркнул Бутусов в фейсбуке.