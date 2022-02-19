Стрім з Юрієм Бутусовим: Мюнхен. На порозі війни?. ВIДЕО
Загибель двох українських воїнів та збільшення обстрілів росіянами на фронті. Дії російських військ навколо України.
Про це розповідатиме головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у стрімі.
Також він торкнеться Мюнхенської конференції з безпеки.
"Зеленський у Мюнхені - вперше логічний та адекватний виступ за чотири місяці. Що б мав тепер зробити президент після таких слів? Пару слів про Шуфрича. Будь ласка, допоможіть каналу вашими підписками та лайками, це дуже важливо для просування та щоб мати можливість робити для вас більше", - підкреслив Бутусов у фейсбуці.
Топ коментарі
+57 Бандерівець
показати весь коментар19.02.2022 21:48
+41 Vyacheslav Nesterov
показати весь коментар19.02.2022 22:09
+36 Лысый коротышка
показати весь коментар19.02.2022 21:50
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Беня хочет войти в украинскую политику и в Раду. -- за полную свою неприкосновенность!
И ему Война, так же не выгодна, как и всем на свете.
...ухожу, ухожу, ухожу... *)
Мені цікаво, скільки перевертнів чекають вторгнення роіські?
Скільки агентури понаїхало в українські міста ?
На баканівське СБУ надії давно немає..
а некоторые возглавили правительство ,а не могут ни вовремя в нужном месте оказаться,не знают конкретной цели и не могут следовать по заданному маршруту...
и "кто матери-истории болше ценен"?
Ввечері 19 лютого до Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького прибув військово-транспортний літак С-17 Королівських Канадських Повітряних Сил (https://www.facebook.com/RCAF.ARC?__cft__[0]=AZW42sX1QKl9M6nuYryJsihcpBbo1YvaJq6edSzItKD5tBhWoQOnmYqV-accfdVDv4G1OH6fdVmq1Uk7P-4kju_1fc8hUCT_0lnp41kArjD9bWGtPf99mYGCCklwG-*********************************************************************&__tn__=-]K-R Royal Canadian Air Force ). Він доставив військову допомогу для Збройних Сил України.
Сьогодні ми отримали військову допомогу у вигляді снайперських гвинтівок, автоматичних гвинтівок, кулеметів з оптичними засобами прицілювання, пістолетів, приладів нічного бачення і спостереження та військового спорядження. Дякую нашим партнерам і друзям за це важливе і своєчасне рішення! Окрема подяка Міністру національної оборони https://www.facebook.com/AnitaOakville?__cft__[0]=AZW42sX1QKl9M6nuYryJsihcpBbo1YvaJq6edSzItKD5tBhWoQOnmYqV-accfdVDv4G1OH6fdVmq1Uk7P-4kju_1fc8hUCT_0lnp41kArjD9bWGtPf99mYGCCklwG-*********************************************************************&__tn__=-]K-R Anita Anand за її стійку позицію щодо підтримки України! - прокоментував прибуття борту Міністр оборони України Олексій Резніков.
Странно, что от США и Великобритании перестала поступать помощь с 16 числа.
Виявляються, зелені заборонили журналістам світових видань відвідувати зону ООС, щоб далі брехати про тривале перемир'я.
Не дають показати світові, що в країні ВІЙНА !
Журналисту важно довести зрителю точки зрения разных сторон. Типа в споре рождается истина.
Но Шуфрич вчера перегну палку в своем идиотизме и поучил по морде вполне заслуженно.
Общество на грани, а не только Бутусов. ОПЗЖ правильно сделали для своего здоровья, что сбежали из Украины. Надеюсь их сторонники начнут думать головой.
скільки молодих чудових життів забрала війна, розв'язана хлом !
горіти Путіну в пеклі !
Слава Україні !
Героям Слава !
С человеком по-человечески, со скотом по-скотски.
20.04.2015 06:14:10
Шота давно шуфричу морду не били
И на Шустер лайф не пригласили.
Заскучал честной народ.
Ну, где же ты, урод?
На востоке Цареву член сосёшь?
Иль Бабая в кустах е*ёшь?
Или буряту в танк снаряды носишь,
А потом на ТВ мира просишь?