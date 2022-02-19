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Стрім з Юрієм Бутусовим: Мюнхен. На порозі війни?. ВIДЕО

Загибель двох українських воїнів та збільшення обстрілів росіянами на фронті. Дії російських військ навколо України.

Про це розповідатиме головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у стрімі.

Також він торкнеться Мюнхенської конференції з безпеки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Промова Зеленського на Мюнхенській безпековій конференції. ВIДЕО

"Зеленський у Мюнхені - вперше логічний та адекватний виступ за чотири місяці. Що б мав тепер зробити президент після таких слів? Пару слів про Шуфрича. Будь ласка, допоможіть каналу вашими підписками та лайками, це дуже важливо для просування та щоб мати можливість робити для вас більше", - підкреслив Бутусов у фейсбуці.

Автор: 

YouTube (233) Зеленський Володимир (23810) обстріл (28435) Донбас (22355) Бутусов Юрій (3589) Мюнхен (198)


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Топ коментарі
+57
Чекаємо Юрка!

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19.02.2022 21:48
+41
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19.02.2022 22:09
+36
Шуфрича відбутусили...
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19.02.2022 21:50
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Чекаємо Юрка!

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19.02.2022 21:48 Відповісти
Шуфрича відбутусили...
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19.02.2022 21:50 Відповісти
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19.02.2022 22:28 Відповісти
треба було йому ніс відкусити ! ватні пукани за поребриком би сильно зжались і зрозуміли що сюди краще не лізти!
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19.02.2022 21:57 Відповісти
В обиход входит новый глагол - бутусить. Давать тумаков сепарам и коллаборантам.
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19.02.2022 21:59 Відповісти
В українській мові давно є такий синонім слова "бити"-бутусити. Нове-давно забуте старе,
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20.02.2022 07:24 Відповісти
А мальчик то подрос
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19.02.2022 22:06 Відповісти
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19.02.2022 22:09 Відповісти
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19.02.2022 22:17 Відповісти
на это можно смотреть вечно)
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20.02.2022 17:03 Відповісти
Битий шуфрич 2022. в будь-якій ситуації треба ******* шуфрича для профілактики і розрядки! Щоб падло пам"ятало за що!
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20.02.2022 20:26 Відповісти
До чого тут журналістика, коли постає питання Шуфрича- його від....ти це вже українська традиція. Ну не розуміє людина...
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20.02.2022 07:20 Відповісти
нормальная реакция на отвратительные провокации.
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20.02.2022 07:20 Відповісти
надо было еще шустеру с ноги что зовет всякую падаль в эфир
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20.02.2022 07:34 Відповісти
Проблема в том,что цензор это его сайт.Сделайте себе такой же популярный и там лечите и воспитывайте Бутусова.Дать в морду за пакости об Украине- психоз не требуется.
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20.02.2022 07:40 Відповісти
"...развалинами Рейхстага - Удовлетоврен!!!" Маэстро.
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20.02.2022 07:54 Відповісти
Респектос за шуфрича!
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19.02.2022 21:48 Відповісти
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19.02.2022 21:49 Відповісти
Всі підписуйтесь на канал Юри Бутусова і лайкаємо ! Це підтримка каналу!
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19.02.2022 21:50 Відповісти
Народ, скажіть своїм друзям і знайомим щоб підписались на канал Юрка! Треба 100 000 підписників! Це наш вклад у боротьбу з московською пропагандою і подякою за відпиж.........ного шуфрича!
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19.02.2022 21:58 Відповісти
...пока ещё всё не началось и не кончилось -- я трошки вам скажу:
Беня хочет войти в украинскую политику и в Раду. -- за полную свою неприкосновенность!
И ему Война, так же не выгодна, как и всем на свете.
...ухожу, ухожу, ухожу... *)
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19.02.2022 21:50 Відповісти
От бы Пуйла відп"здити !
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19.02.2022 21:54 Відповісти
За шуфрича спасибо!
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19.02.2022 21:55 Відповісти
Дякую!!!
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19.02.2022 21:56 Відповісти
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19.02.2022 22:00 Відповісти
Якщо чесно, по совісті, для Шуфрича, Медведчука і Бойка давно назрів суд Лінча ...
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19.02.2022 22:01 Відповісти
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19.02.2022 22:06 Відповісти
Список довгий.
Мені цікаво, скільки перевертнів чекають вторгнення роіські?
Скільки агентури понаїхало в українські міста ?
На баканівське СБУ надії давно немає..
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19.02.2022 22:11 Відповісти
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19.02.2022 22:02 Відповісти
ну так,человек хоть конкретную пользу приносит...
а некоторые возглавили правительство ,а не могут ни вовремя в нужном месте оказаться,не знают конкретной цели и не могут следовать по заданному маршруту...
и "кто матери-истории болше ценен"?
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19.02.2022 22:11 Відповісти
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19.02.2022 22:04 Відповісти
"вежливый котошуфрич" (С) ))))))
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19.02.2022 22:44 Відповісти
А по поводу канала... Кто не подписан - надо подписаться ! Не одного же хитропопого Гордона слушать !
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19.02.2022 22:05 Відповісти
якщо Будапештський угода не має міжнародних юридичних зобов'язань, Україна має повне право розробляти свою ядерну зброю!!!
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19.02.2022 22:10 Відповісти
НАШ СВЯЩЕННЫЙ ДОЛГ ,ОТОМСТИТЬ ЛЮТОЙ МЕСТЬЮ ЗА КАЖДУЮ КАПЛЮ СВЯТОЙ УКРАИНСКОЙ КРОВИ ! СМЕРТЬ КАЦАПСКИМ ОККУПАНТАМ ! СЛАВА УКРАИНЕ !
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19.02.2022 22:11 Відповісти
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19.02.2022 22:13 Відповісти
Шедеврально!
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19.02.2022 22:45 Відповісти
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19.02.2022 22:14 Відповісти
Спасибо, Юрий!
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19.02.2022 22:16 Відповісти
Шурфич онук мадярського гонведа.
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19.02.2022 23:24 Відповісти
Ви напевно хотіли написати мадярського говноєда?
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20.02.2022 02:24 Відповісти
Guter Mann !
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19.02.2022 22:16 Відповісти
ер ист нихт нур мутиг,зондерн аух айн клюгер керль..
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19.02.2022 22:38 Відповісти
Родичі з Макіївки пишуть що всюди істерика в лугандонів,всі пабліки забиті повідомленнями про війну і обстріли з боку України,по факту все тихо.Завтра або післязавтра буде вторгнення
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19.02.2022 22:24 Відповісти
http://ukrpohliad.org/news/kanada-dostavyla-zbroyu-dlya-zbrojnyh-syl-********.html Канада доставила зброю для Збройних Сил України

Ввечері 19 лютого до Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького прибув військово-транспортний літак С-17 Королівських Канадських Повітряних Сил (https://www.facebook.com/RCAF.ARC?__cft__[0]=AZW42sX1QKl9M6nuYryJsihcpBbo1YvaJq6edSzItKD5tBhWoQOnmYqV-accfdVDv4G1OH6fdVmq1Uk7P-4kju_1fc8hUCT_0lnp41kArjD9bWGtPf99mYGCCklwG-*********************************************************************&__tn__=-]K-R Royal Canadian Air Force ). Він доставив військову допомогу для Збройних Сил України. ​

Сьогодні ми отримали військову допомогу у вигляді снайперських гвинтівок, автоматичних гвинтівок, кулеметів з оптичними засобами прицілювання, пістолетів, приладів нічного бачення і спостереження та військового спорядження. Дякую нашим партнерам і друзям за це важливе і своєчасне рішення! Окрема подяка ​ Міністру національної оборони https://www.facebook.com/AnitaOakville?__cft__[0]=AZW42sX1QKl9M6nuYryJsihcpBbo1YvaJq6edSzItKD5tBhWoQOnmYqV-accfdVDv4G1OH6fdVmq1Uk7P-4kju_1fc8hUCT_0lnp41kArjD9bWGtPf99mYGCCklwG-*********************************************************************&__tn__=-]K-R Anita Anand за її стійку позицію щодо підтримки України! - прокоментував прибуття борту Міністр оборони України Олексій Резніков.​
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19.02.2022 22:29 Відповісти
Канаде спасибо.
Странно, что от США и Великобритании перестала поступать помощь с 16 числа.
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19.02.2022 22:47 Відповісти
Що говорить Юрій .
Виявляються, зелені заборонили журналістам світових видань відвідувати зону ООС, щоб далі брехати про тривале перемир'я.
Не дають показати світові, що в країні ВІЙНА !
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19.02.2022 22:33 Відповісти
Ну да, а я смотрю по телеку, что https://ua.news/ru/nardepy-i-zhurnalisty-popali-pod-obstrel-na-donbasse/ представители зарубежных СМИ попали под обстрел на одной из позиций. Все были эвакуированы в укрытие, пострадавших нет.
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19.02.2022 22:52 Відповісти
Це їх слугі повезли. А так на фронт нікого не пускають вже довгий час.
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19.02.2022 23:00 Відповісти
Т.е их там нет. Не верь глазам своим.
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20.02.2022 00:22 Відповісти
За Шуфрича спасибо,предателям надо давать в рыло и не только.А ещё не мешало бы провокатору Шустера,чтобы не приглашал ****** #ов на эфир, а за наезд на Бутусова поганой метлой житрожопого Шустера с Украины, Порошенко тогда правильно его коленом под зад,жаль при зелохе вся шваль вернулась.
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19.02.2022 22:44 Відповісти
Приглашать на шоу представителей только одного лагеря как то не очень.
Журналисту важно довести зрителю точки зрения разных сторон. Типа в споре рождается истина.
Но Шуфрич вчера перегну палку в своем идиотизме и поучил по морде вполне заслуженно.
Общество на грани, а не только Бутусов. ОПЗЖ правильно сделали для своего здоровья, что сбежали из Украины. Надеюсь их сторонники начнут думать головой.
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19.02.2022 22:58 Відповісти
Та наоборот! Зазывать и слово давать, и больше лимита выступать---что понесло в упоении! А потом метелить---ну как бы в состоянии аффекта---типа не стерпел но извиняюсь конечно. Но в реале бить жёстко.
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19.02.2022 23:39 Відповісти
Хорошая идея!
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20.02.2022 00:23 Відповісти
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19.02.2022 22:50 Відповісти
Дививсь. Сильно. Дякую Юрію. Героям Слава!
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19.02.2022 23:13 Відповісти
Вічна пам'ять , капітану Сідорову Антону .
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19.02.2022 23:16 Відповісти
майдановець Сергій Нігоян, капітан Андрій Кизило, доброволець Сергій Табала (друг Сєвєр), капітан Антін Сидоров.....
скільки молодих чудових життів забрала війна, розв'язана хлом !
горіти Путіну в пеклі !

Слава Україні !
Героям Слава !
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19.02.2022 23:50 Відповісти
Нет, Юра! Не допуски Западных СМИ на передок и табуирование темы войны - это не по глупости/недальновидности правящих "кукол". Просто ТОГДА им будет сложнее воровать на строительстве дорог для бурятских танкистов! Все они ПРЕКРАСНО понимают и осознают! Видел с каким перекошеным таблом сидела Хламидия с журналистами в бункере. Если НЕ веришь в угрозы - чего ж в укрытия хоронишся, крыса Сухумская!?!?
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20.02.2022 07:58 Відповісти
И еще, почему НЕ пускают журналистов на фронт: а вдруг они покажут РАЗНИЦУ между тем, как снабжаются ребята в окопах и, например, резиденции и кортежи! Покажут, недовольства наших ребят!!!
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20.02.2022 08:10 Відповісти
Не слушал речь клована, (тошнит!) но держу пари: при всех его "наездах" на западных партнеров, которые нас сейчас просто из ... вынимают, слова типа: россия, путлер, москва - НЕ звучали, как всегда, по определению!!!! Нет!?
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20.02.2022 08:16 Відповісти
Гундосье по поводу НАТО - уже приелась всем: САП!?!? Бородатый бабушка, которого ОЧЕНЬ ждут в Штатах!? Кроты поребриковские ВЕЗДЕ, во всех органах власти + на самом верху!? Велике крадивництво!? Е-бабушки!?
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20.02.2022 08:29 Відповісти
Снимаю шляпу перед БутусовьІм за то что дал по роже шуфрику.
С человеком по-человечески, со скотом по-скотски.
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20.02.2022 09:19 Відповісти
Бить и никаких гвоздей!

20.04.2015 06:14:10

Шота давно шуфричу морду не били
И на Шустер лайф не пригласили.
Заскучал честной народ.
Ну, где же ты, урод?
На востоке Цареву член сосёшь?
Иль Бабая в кустах е*ёшь?
Или буряту в танк снаряды носишь,
А потом на ТВ мира просишь?
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20.02.2022 10:24 Відповісти
Шуфрич як символ всього москалячого, як символ ненависті до України. Приблизно така морда буде у Путлера, якщо він надумається полізти в Україну. Гопники завжди отримують по пиці...
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20.02.2022 10:53 Відповісти
Шуфріч,Мураєв,Бойко,Рабінович і вся ця свора не скотина,а зрадники України.А скотина тварина благородна.І поки оці зрадники будуть базікати про народолюбство нас буде чекати кров і біди.Шкода,що вони прикриваються тими хто за них голосує,які повинні нести за це відповідальність перед своїми родинами та дітьми за дикунські вчинки голосування.А Юра Бутусов молодець.І жаль,що в нашому суспільстві таких мало,а тому у нас таке і життя.
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20.02.2022 11:55 Відповісти
Світові ЗМІ повинні ретельно та на постійній основі освітлювати військові злочини кремлядів. Це має велике значення для зупинки великої війни на стадії зародження та притягнення рф до кримінальної відповідальності за ведення агресивної війни!
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20.02.2022 16:00 Відповісти
 
 