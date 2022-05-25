РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4319 посетителей онлайн
Новости Война
2 917 3

Вражеский беспилотник сбит над Днепропетровщиной, - ОВА

рф,безпілотник

В небе над Днепропетровской областью защитники Украины сбили беспилотник.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"В небе над Днепропетровщиной наши военные сбили беспилотник. За сутки в Украине их "долеталось" 11 штук. Продолжаем уничтожать вражеских разведчиков...", - отметил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Враг обстрелял из "Ураганов" Днепропетровщину, - Резниченко. ФОТОрепортаж

армия РФ (19129) беспилотник (3564) Резниченко Валентин (475) Днепропетровская область (3924)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це тільки мені він на труси схожий?
показать весь комментарий
25.05.2022 17:49 Ответить
Это тот что сам взрывается?
показать весь комментарий
25.05.2022 18:14 Ответить
да,и есть на телеграмме азербайджанском как подобная штука убила и ранила около 10 человек наших
показать весь комментарий
25.05.2022 22:21 Ответить
 
 