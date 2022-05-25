Вражеский беспилотник сбит над Днепропетровщиной, - ОВА

В небе над Днепропетровской областью защитники Украины сбили беспилотник.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"В небе над Днепропетровщиной наши военные сбили беспилотник. За сутки в Украине их "долеталось" 11 штук. Продолжаем уничтожать вражеских разведчиков...", - отметил он.

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