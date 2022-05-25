Вражеский беспилотник сбит над Днепропетровщиной, - ОВА
В небе над Днепропетровской областью защитники Украины сбили беспилотник.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"В небе над Днепропетровщиной наши военные сбили беспилотник. За сутки в Украине их "долеталось" 11 штук. Продолжаем уничтожать вражеских разведчиков...", - отметил он.
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Олена Микитяк
показать весь комментарий25.05.2022 17:49 Ответить Мне нравится 1
Андрей Немалый #394092
показать весь комментарий25.05.2022 18:14 Ответить Мне нравится 0
сатаниэль лорд
показать весь комментарий25.05.2022 22:21 Ответить Мне нравится 0
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